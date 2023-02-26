Mọi người có tin nổi tôi đã sống cuộc sống như thế nào ở nhà chồng cũ không. Quả thực, tôi cũng chẳng hiểu nổi hôn nhân của mình nữa.

Nhìn bà lầm lũi đi về, em thấy vừa thương vừa buồn. Vậy là em sẽ lại trở thành con dâu của người khác. Chỉ mong lần này, cuộc hôn nhân của em sẽ không còn nước mắt và đau đớn như trước. Còn nhớ ngày đầu về ra mắt, mẹ chồng cũ đã kéo em vào phòng rồi nói: “Nghe bác, bỏ nó đi. Cháu không sống được với nó đâu” . Lúc ấy em cứ nghĩ bà ghét em nên tìm cách chia rẽ. Đến khi làm vợ chồng, em mới hiểu những gì mẹ chồng nói không sai tí nào. Đêm tân hôn, biết em không còn là con gái, anh ta đẩy em ngã xuống giường rồi chỉ tay: “Cô cũng ranh lắm, thế mà lâu nay cứ tưởng ngoan. Nói, cô ngủ với thằng nào rồi” .

Em khóc không dám nói lại, anh ta xông vào bóp miệng em, mắt trừng lên nhìn đáng sợ lắm: “Lừa thằng này à, cô được lắm” . Sau đêm đầu tiên, em càng bị hắt hủi hơn. Nhà lau chưa kịp khô, anh ta đi vào bị ngã. Thế là dúi đầu em vào cái chậu nước lau nhà mà rít: Ảnh minh họa: Internet “Mở to mắt ra, không biết lau nhà thì để tôi dạy cho” . Những lần ấy, em cứ nghĩ mình sẽ c.hết nếu không có mẹ chồng cũ. Bà phải đẩy con trai ra, chắp tay van xin: “Mẹ xin con, con tha cho vợ con đi. Mới vài ngày mà đã thế này, làm sao nó sống nổi” . “Mẹ đi mà hỏi nó” . Thế rồi anh ta bỏ đi. Em cũng kể hết cho mẹ chồng cũ nghe. Biết chuyện, bà rớt nước mắt: “Con đừng tự trách mình, tính nó xưa nay đã thế rồi. Trước đây mẹ đã cảnh báo nhưng… con lại không nghe” .

Sau đó, em bị chồng cũ đ.ánh vì những chuyện rất nhỏ. Bố mẹ em nghe tin liền lên đón con gái và nhất quyết bắt ly hôn. Sau đó em chấm dứt quan hệ với chồng cũ, chỉ liên lạc với mẹ anh ta. Dù không có nhiều thời gian về thăm nhưng mẹ vẫn rất tốt với em. Có hôm gọi điện, nghe em bị ốm, bà lại lọc cọc đi lấy thuốc nam thuốc bắc rồi gửi đến tận nhà cho em. Hôm nay là đám cưới của em. Vì tái hôn nên em không tổ chức long trọng, chỉ có nội bộ anh em họ hàn g. Vậy mà bà vẫn biết. Khi em chuẩn bị về nhà chồng, bà chống gậy đến rồi dúi vào tay em một cọc tiền bảo: “Mẹ có cho con, sống hạnh phúc con nhé” . Nhìn bà lầm lũi đi về, em thấy vừa thương vừa buồn. Vậy là em sẽ lại trở thành con dâu của người khác. Chỉ mong lần này, cuộc hôn nhân của em sẽ không còn nước mắt và đau đớn như trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-hon-lam-lai-cuoc-oi-trong-ngay-cuoi-toi-soc-nang-khi-me-chong-cu-ung-ben-ngoai-dui-vao-tay-tui-vai-cu-ki-roi-voi-va-bo-i-559769.html