Chồng thản nhiên đi ‘ăn mặn’ kèm thái độ coi thường vợ, hôm về nhà, nhìn thấy món đồ trong bàn trang điểm, phản ứng của anh khiến tôi ly hôn ngay

Theo mẹ tôi, nếu lấy anh, bản thân sẽ phải tự cân bằng mọi thứ và chấp nhận thiệt thòi về nhiều mặt. Nhưng lúc đó yêu mà, đôi trẻ có sá gì lời người đi trước. Hơn nữa tình cảm tôi dành cho Hùng đủ lớn để vượt qua được mọi rào cản, nhắm tới cái đích cuối cùng là cuộc hôn nhân với người mình mê đắm.

Tôi yêu và kết hôn với Hùng, chồng tôi bây giờ trong sự phản đối của mẹ. Theo kinh nghiệm của bà, phụ nữ lấy chồng cần nhất sự nương tựa và chia sẻ về quan điểm sống cũng như tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Trong khi Hùng, chồng tôi, vì tính chất ngành nghề đặc biệt nên hiếm khi được gần vợ và gia đình.

Khi con trai nhỏ ra đời, tình hình cũng không vì thế khả quan hơn. Thậm chí nhiều lần, anh báo cơm nhà, nhưng đến phút chót lại phải hoãn vì bận nhiệm vụ đột xuất. Tuy nhiên do xác định tư tưởng nên tôi vẫn phải tập cân bằng mọi thứ, một tay quán xuyến việc nhà và chăm con nhỏ, thay cả phần việc mà lẽ ra chồng nên gánh vác.

Mọi sự tự tin của tuổi trẻ chỉ khiến tôi đắc thắng trong thời gian đầu. Bởi sau ngày cưới và nghỉ phép được hơn một tháng là những chuỗi ngày Hùng mải lo công tác. Vị trí nơi anh đương nhiệm chỉ cách nhà không đầy một cây số vuông, nhưng hiếm khi anh được về ăn bữa cơm chiều cùng gia đình.

Cứ tưởng gái có công thì chồng chẳng phụ, vậy mà..

Đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân thì Hùng được điều động đi xa nhà gần trăm cây số. Bản thân rất buồn tủi vì vợ chồng đã xa cách nay lại càng cách xa. Nhưng ở cương vị của tôi và xác định chấp nhận tính chất nghề nghiệp của chồng, tôi còn làm được gì ngoài việc vui vẻ động viên chồng lên đường.

Hùng xa nhà được hơn năm thì tôi nghe phong thanh anh có bồ nhí bên ngoài. Để tránh việc ghen tuông bóng gió ánh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng, tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Hùng không phủ nhận hoàn toàn nhưng nói nước đôi, rằng đàn ông xa vợ xa con ai chẳng có tí chút vui vẻ bên ngoài, miễn không để lại hậu quả là được. Rằng dù có phương án hai bên ngoài, anh vẫn không quên nhiệm vụ với gia đình vợ con ở nhà.

Chồng tôi cho rằng tôi phải chỉn chu thu vén gia đình và đợi anh ta về "ban phát". Ảnh minh họa

Trước lý lẽ khó lọt tai của chồng, tôi nổi nóng cự cái. Không ngờ Hùng tặng tôi cái bạt tai đến xây xẩm mặt mày. Anh còn nói, anh có phải thầy tu đâu mà chịu cảnh "ăn chay" cả năm trời được. Muốn có chồng ở gần, tốt nhất tôi nên gặp thẳng lãnh đạo của anh mà đề đạt nguyện vọng.

Trong tôi bắt đầu manh nha ý định ly hôn. Mục đích cuối cùng của hôn nhân là sự đồng điệu và chia sẻ lần nhau của người trong cuộc, giờ coi như thất bại.

Thất vọng về chồng, trong lúc cô đơn, buồn chán, tôi đã mua vài đồ chơi tình dục trên mạng để giúp mình an ủi. Còn chồng tôi càng biền biệt vui với món "mặn" mới của anh ấy, rất ít khi về nhà.

Nhưng chỉ tuần trước, Hùng đột ngột về nhà và vô tình tìm thấy mấy sex toy tôi cất trong ngăn kéo bàn trang điểm. Ngay lập tức, anh ta nổi đóa, mạt sát tôi bằng mọi lời thô tục, mắng tôi là đồ dâm đãng, lăng loàn. Nén giận, tôi hỏi anh, rằng: "Anh có vợ con đuề huề nhưng vẫn léng phéng bên ngoài, còn tự bào chữa bằng những lý lẽ khó nghe. Tôi không phản bội, chỉ là muốn giải tỏa cô đơn cho mình, sai ở chỗ nào?".

Không ngờ Hùng cãi lý, nói chỉ có tuýp phụ nữ hư hỏng đàng điếm thì mới sử dụng tới mấy thứ dụng cụ rẻ tiền trên. Phụ nữ ngoan hiền, thì chỉ biết tới việc ở nhà nuôi con, lo vun vén gia đình và đợi chồng trở về.

Đến nước này thì tôi đã có câu trả lời cho chính mình. Chỉ thương đứa con nhỏ, mới ba tuổi đã phải chịu khuyết thiếu về một hình mẫu gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng thà dứt khoát một lần còn hơn để con ảnh hưởng theo từ một người cha gia trưởng, độc đoán đến mức ngu muội như vậy.