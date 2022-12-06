Chồng sớm hôm 'bận' đi an ủi tình cũ mới ly hôn, đến lúc về nhà chỉ còn 2 chiếc hộp đặt trên giường, mở ra xem thì hoảng loạn với những thứ bên trong

Tâm sự 06/12/2022 10:30

Nhìn quanh phòng, Huy phát hiện Hiền đã thu dọn hết đồ đạc của 2 mẹ con mang đi, hẳn cô về bên ngoại.

Hiền chia sẻ cô và chồng đến với nhau khi trong lòng anh vẫn còn chất chứa hình bóng người yêu cũ. Huy - chồng Hiền không hẳn là không yêu vợ. Có điều tình yêu anh dành cho vợ chưa trọn vẹn, trái tim anh vẫn chia một phần cho người yêu cũ.

"Khi về sống chung một nhà tôi mới biết chồng dành hẳn 1 ngăn tủ trang trọng để đặt những kỷ niệm với người tình cũ. Tôi tỏ ý không vui nhưng chồng chẳng hề quan tâm. Anh ấy bảo ai cũng có khoảng trời riêng và góc khuất trong lòng cần được tôn trọng. Và anh ấy yêu cầu tôi chấp nhận sống chung với những tưởng niệm của anh ấy về tình cũ", Hiền kể.

Huy và người cũ chia tay khi còn yêu nhau, chính vì thế trong lòng anh vẫn chất chứa sự không cam lòng. Sau này thời gian qua đi, dù biết không thể trở về bên nhau được nữa khi hai người đều có gia đình riêng nhưng Huy vẫn dành cho cô nàng 1 góc trong lòng.

Chồng sớm hôm 'bận' đi an ủi tình cũ mới ly hôn, đến lúc về nhà chỉ còn 2 chiếc hộp đặt trên giường, mở ra xem thì hoảng loạn với những thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiền nói, trong cuộc sống hàng ngày, Huy luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Song không thiếu những lúc anh chợt nhắc về người cũ với vẻ trìu mến khiến Hiền chạnh lòng vô cùng. Đáng nói, nếu cô tỏ thái độ, anh sẽ quay ngược lại trách cô ghen cả với quá khứ của chồng. Nhiều lần đi qua phòng làm việc của Huy, Hiền thấy anh tỉ mẩn ngắm nhìn những kỷ vật của họ khi còn yêu nhau. Nhiều người bảo cô lấy được Huy là có phúc nhưng những lúc thế này có ai hiểu cho nỗi buồn trong lòng cô.

Sinh nhật 2 tuổi của con trai Hòa, Huy hẹn về sớm mà cuối cùng lại vắng mặt, thậm chí không nhận điện thoại của vợ. Mãi khuya anh mới về nhà, Hiền tưởng anh gặp chuyện gì đột xuất, ai ngờ Huy thở dài não nề: "Cô ấy ly hôn rồi. Anh tới an ủi cô ấy một chút". Sau đó Huy giục vợ đi ngủ, còn anh đóng cửa nhốt mình trong phòng làm việc, đến sinh nhật con trai thế nào cũng không hỏi han 1 câu.

"Ngày hôm sau là cuối tuần, chồng tôi tiếp tục ra ngoài từ sáng sớm. Chẳng cần nói cũng biết anh ấy đi gặp ai...", Hiền nói. 

Mãi chiều tối Huy mới về nhà. Bữa sáng và bữa trưa đã ăn ở ngoài, Huy không thể ăn cả bữa tối ở nhà hàng được nữa. Trước nay anh quen ăn cơm nhà, nhất là cơm vợ nấu. Huy cứ nghĩ về nhà sẽ nhìn thấy hình ảnh vợ lúi húi nấu bữa tối trong bếp nhưng nhà cửa lặng ngắt như tờ, Hiền và con trai không thấy bóng dáng.

Huy vào phòng ngủ thì bất ngờ khi thấy trên giường đặt 2 chiếc hộp. Anh tò mò mở ra xem, những thứ bên trong khiến anh sững sờ đến hoảng loạn. Trong một chiếc hộp để ảnh cưới cỡ nhỏ của vợ chồng Huy và ảnh con trai của hai người. Chiếc hộp còn lại đặt những món đồ kỷ niệm tình yêu của anh với người yêu cũ.

Nhìn quanh phòng, Huy phát hiện Hiền đã thu dọn hết đồ đạc của 2 mẹ con mang đi, hẳn cô về bên ngoại. Hiền không để lại lời nhắn nào nhưng Huy hiểu Hiền muốn nói điều gì. Anh thẫn thờ, lo lắng là bởi vì trước nay Hiền chưa khi nào mở lời bắt anh phải vứt bỏ đám kỷ vật kia. Lần này cô gay gắt muốn anh chọn 1 trong 2 đồng nghĩa với việc trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn.. Một người luôn dịu dàng, mềm mỏng, khi họ đưa ra quyết định thì lúc ấy thật khó lòng lay chuyển nổi.

Nghĩ đến cảnh mất vợ mất con mà Huy run rẩy lo sợ. Huy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ gia đình để quay về bên tình cũ cả. Có điều đàn ông vốn tính tham lam, dường như họ sẽ còn "lấn tới" nếu vợ chưa đặt ra ranh giới cứng rắn. Lần này Hiền đã ra tối hậu thư, Huy chỉ còn cách chấm dứt hoàn toàn những gì liên quan đến tình cũ muốn vợ con trở về.

Chồng sớm hôm 'bận' đi an ủi tình cũ mới ly hôn, đến lúc về nhà chỉ còn 2 chiếc hộp đặt trên giường, mở ra xem thì hoảng loạn với những thứ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Qua 1 đêm, sáng hôm sau chồng tôi gửi tới bức ảnh hộp kỷ vật với tình cũ trong xe rác kèm với lời hứa hẹn không bao giờ liên lạc hay gặp gỡ người yêu cũ nữa. Sau đó anh ấy đến đón mẹ con tôi về nhà với sự thành khẩn vô cùng", Hiền chia sẻ.

Sau lần Hiền tỏ thái độ rõ ràng ấy, Huy không còn dám mở lời nhắc đến tình cũ nữa chứ đừng nói là liên lạc, hẹn gặp. Anh hiểu ra một điều, sống ở trên đời thì không thể tham lam quá. Muốn một gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ mập mờ bên ngoài là chuyện không tưởng. Bởi nếu không cho đi chân thành thì sao có tư cách nhận lại sự toàn tâm toàn ý đây?

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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