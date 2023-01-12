Chồng sắp xếp cho vợ về quê ngoại, tôi mừng húm, đến khi phát hiện bí mật ‘kinh thiên động địa’ ấy mà điếng người ngã bổ nhào

Tôi nào có ngờ kế hoạch ấy anh tính toán chỉn chu, những tưởng anh thương vợ con thật lòng, lại là cái cớ đầy bất hạnh.

Tôi dự định cùng chồng và hai con về quê nhà ngoại mấy ngày trước Tết, thật vui vì được chồng ủng hộ và rất hào hứng. Anh ấy còn dặn tôi là cố gắng mua nhiều quà cho ông bà, nhiều năm nay chưa có đợt cả nhà về quê ngoại đầy đủ vì đều bận bịu, có năm thì con ốm… Năm nay, dường như mọi thứ đều rất thuận lợi. Được chồng đưa tiền để mua quà, lại còn chu đáo đặt xe ô tô nữa, tôi vui mừng khi đón nhận điều này, càng làm tôi thêm niềm tin cố gắng trong cuộc hôn nhân của mình. Thời gian một năm trở lại đây, tôi cảm thấy chán nản vì không được chồng quan tâm, anh ấy không mấy khi đưa tiền để vợ chăm lo cho các con, lại rất hay vắng nhà, cứ bảo đi xa vài ngày có việc, nhưng việc gì thì tôi lại hoàn toàn không biết.

Nhiều lần góp ý thẳng thắn, giận dỗi đủ kiểu với chồng mà không thấy chồng thay đổi gì, tôi mặc kệ anh ấy muốn đi đâu, làm gì thì làm. Chồng vô tâm như vậy tôi cũng đành tập trung cho công việc, nuôi dạy con cho thật tốt. Dịp cuối năm được chiều chuộng như vậy, tôi đã quên hết những ấm ức suốt cả năm qua, điều tôi vui mừng nhất là chồng đã thay đổi tính nết, biết chia sẻ vất vả với vợ. Ảnh minh họa: Internet Kế hoạch về quê ngoại đã được ấn định đi vào mấy ngày cuối tuần, tuy nhiên chồng tôi lại có công việc đột xuất khiến tôi hụt hẫng. Nghe tin này tôi buồn muốn khóc, tôi trót khoe là cả nhà cùng đi nên bố mẹ đẻ tôi vui lắm, ông bà cũng háo hức chờ đợi để được gặp con rể. Đã hơn một năm nay, chồng tôi chưa về quê vợ, cứ mỗi lần định về là anh ấy lại có việc bận.

Chồng tôi cũng buồn lắm, anh ấy dặn tôi cứ đi cùng con theo kế hoạch, sẽ cố gắng xin với các sếp ở công ty để cho phép được nghỉ vài hôm, nếu được sẽ đi cùng vợ con. Thấy vợ không vui, chồng tôi an ủi: "Các con và ông bà đang háo hức gặp nhau, em cứ cố gắng đưa con đi, anh thu xếp được việc sẽ về cùng, không được thì cũng đành chịu. Em đừng buồn nhé, ra Tết anh rảnh sẽ cùng em và các con về quê ngoại chơi sau". Ảnh minh họa: Internet Những tưởng chồng thật lòng, tôi cũng thương anh ấy muốn đi chơi cùng vợ mà không được. Nào ngờ, đó là sự giả tạo, một kế hoạch hoàn hảo để chồng tôi yên tâm để làm một việc với người khác. Chính mắt tôi đọc được tin nhắn của chồng tôi gửi cho ả bồ của anh ta: "Anh đã thu xếp cho vợ con về quê vài ngày và đặt vé máy bay, khách sạn hạng sang cho hai đứa mình rồi. Tiền anh cũng chuẩn bị luôn, hai chúng mình tha hồ tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau". Tôi sốc nặng, không tin vào những điều mình đã đọc được, chồng tôi có thể không quan tâm tới vợ con nhưng anh ấy có người bên ngoài là điều không ngờ tới. Có bằng chứng đầy đủ, chồng tôi không thể chối cãi, anh ta thừa nhận chuyện này nhưng không hề tỏ ra hối lỗi còn thách thức vợ: "Tôi có người bên ngoài, chỉ là chơi bời, có người chia sẻ áp lực công việc và cuộc sống thôi. Cô biết rồi cũng tốt, chấp nhận hay không tùy cô". Chồng lén lút ngoại tình còn sắp xếp cho vợ con về quê để đi chơi với bồ, tôi không thể chấp nhận một người chồng giả dối như thế. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại thương hai con còn nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nếu bố mẹ chia tay. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên chia tay hay tìm cách giữ bố cho các con?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-sap-xep-cho-vo-ve-que-ngoai-toi-mung-hum-en-khi-phat-hien-bi-mat-kinh-thien-ong-ia-ay-ma-ieng-nguoi-nga-bo-nhao-545863.html