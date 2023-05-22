Chồng mất chưa bao lâu, mẹ chồng đã ép gả tôi cho người anh bại liệt, đêm tân hôn tôi sợ hãi run lẩy bẩy thì anh làm một việc không ngờ

Tâm sự 22/05/2023 09:35

Vài tháng trước, chồng Lan đột ngột bị tai nạn, nghe tin sét đánh đó, Lan lao ngay đến bệnh viện thì thấy cảnh tượng chồng đã được phủ kín chăn.

Anh vốn là người rất lạc quan, vì thế Lan sống với anh vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Ngoài chồng ra, Lan ở với bố mẹ chồng và người anh trai bại liệt. Tuy họ không giàu có về tiền bạc nhưng tình cảm thì rất nhiều, đặc biệt là bố mẹ chồng luôn coi Lan như con gái mình.

Nhưng vài tháng trước, chồng Lan đột ngột bị tai nạn, nghe tin sét đánh đó, Lan lao ngay đến bệnh viện thì thấy cảnh tượng chồng đã được phủ kín chăn. Cô ngất lịm ngay dưới sàn bệnh viện.

Chồng cô thực sự đã qua đời, dù không muốn nhưng Lan vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Ngày tang lễ, cô khóc cạn nước mắt, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm bên mộ chồng.

Chồng mất chưa bao lâu, mẹ chồng đã ép gả tôi cho người anh bại liệt, đêm tân hôn tôi sợ hãi run lẩy bẩy thì anh làm một việc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, bỗng nhiên hôm thứ 4, Lan nôn ọe liên tục, ban đầu cứ nghĩ do mệt mỏi hóa ra cô đi khám thì nhận được tin đã có thai gần 2 tháng.

Lan òa khóc báo tin cho mẹ chồng thì bà đột nhiên trầm ngâm rồi quyết định:

- Con hãy phá cái thai đó đi.

Lan sửng sốt:

- Kìa mẹ, đây là cốt nhục của chồng con, là cháu của mẹ mà, sao mẹ nỡ..

Mẹ chồng vuốt tóc con dâu rồi nói:

- Mẹ biết con là đứa hiền thảo, mẹ rất quý mến con, thực sự mẹ cũng không muốn làm như thế, nhưng con còn cả tương lai phía trước, con đẻ đứa bé này ra thì sẽ ít người dám đến với con. Con đừng dại dột như thế. Phá thai đi.

Lan khóc lóc quỳ xuống chân mẹ:

- Dù sao con cũng không thể phá, con sẽ giữ lại đứa bé này, mẹ đừng cản con, nếu không con sẽ chết.

Đúng lúc đó, người anh trai bại liệt từ trong nhà ho lên mấy tiếng. Mẹ chồng bỗng gạt nước mắt nói:

- Nếu vậy thì..hay là con cưới thằng Lực đi. Dù sao đứa bé sinh ra cũng cần có bố, như thế sẽ tốt hơn cho nó, con…có đồng ý không?

Lan choáng váng trước đề nghị của mẹ chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là cách duy nhất để cô được ở lại đây và giữ đứa con lại. Hơn nữa, anh chồng cũng rất đáng thương, vì bị tai nạn lao động nằm liệt 1 chỗ mà người yêu bỏ đi, không 1 cô gái nào dám đến gần.

Nghe lời mẹ chồng, đúng 2 tháng sau, Lan và Lực tổ chức lễ cưới.  Tuy hàng xóm ngoài miệng đều nói chúc phúc nhưng trong lòng họ dè bỉu chê bai Lan rất nhiều.

Đêm tân hôn, Lan đẩy anh chồng vào phòng rồi đỡ anh lên giường. Cả 2 nhìn nhau gượng gạo, 1 lúc sau, Lan òa khóc:

- Chúng ta đều là những người đáng thương, nương tựa vào nhau để sống, riêng về chuyện vợ chồng, chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi, em không thể làm điều gì có lỗi với người chồng quá cố được, anh có đồng ý không?

Chồng mất chưa bao lâu, mẹ chồng đã ép gả tôi cho người anh bại liệt, đêm tân hôn tôi sợ hãi run lẩy bẩy thì anh làm một việc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng cũng rưng rưng nước mắt:

- Anh hiểu mà, anh thông cảm với em và tôn trọng quyết định của em.

Từ hôm đó, Lan bầu bì nhưng vẫn chăm sóc anh chồng rất chu đáo, ngay cả chuyện vệ sinh thân thể, nhiều đêm ngồi bên nhau họ đều có cảm giác không kìm chế được, nhưng liệu Lan làm như vậy có sai không? Cô có nên trở thành vợ chồng thực sự với người anh bại liệt không?

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