Không hẳn cả hai hết yêu thương nhau mà chỉ vì đã quá lâu rồi không còn tiếng nói chung khiến khoảng cách cứ thế mà xa dần. Rồi cũng chẳng được bao lâu cô với anh sa ngã vào những mối tình vụng trộm.

Trong cuộc hôn nhân của anh chị từ lâu đã không còn những sẻ chia, những yêu thương dành cho nửa còn lại. Cuộc sống của anh chị cũng vậy, đã từ lâu rồi chẳng còn mong muốn có một cuộc sống như thế nữa.

Hôm đó, khi cô bồ nằng nặc đòi anh đưa về nhà thì anh cũng nghe ngóng rồi đưa bồ về. Cả hai về lúc đêm rồi khi ấy chắc chắn vợ anh đã ngủ. Còn một phòng trống anh đưa cô bồ sang đó ngay kế bên phòng vợ chồng mình.

Anh biết mình vụng trộm có lỗi với vợ con nên anh cứ về nhà là lại gần gũi yêu thương vợ con mình hơn giống một kiểu bù đắp. Bản thân anh vẫn thấy có lỗi thế nên cố làm mọi việc cho vợ. Chỉ có điều chính anh lại không bao giờ có thể ngờ được rằng vợ mình lại lén lút ngoại tình sau lưng mình.

Chồng lén lút vụng trộm với bồ nhí trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi gần gũi anh phải nhắc khéo cô bồ:

- Chút nữa nhẹ nhẹ thôi nhé.

- Em biết rồi. – thế mà vừa hôn cô bồ đã thở gấp chuẩn bị rên anh chặn lại:

- Khẽ thôi em, vợ anh còn tỉnh thì chết. – dứt câu anh vừa mới tụt quần xuống thì sốc ngất khi nghe tiếng thì thào:

- Nhanh lên anh, chồng em sắp về rồi!

- Anh biết rồi, anh xong ngay đây. – anh quên mất mình cũng đang dắt bồ về nhà đạp cửa xông vào căn phòng vợ và bồ hét lên:

- Cô, cô dám đưa thằng nào về nhà mình thế này? – người vợ định quỳ xuống xin thế nhưng cô cũng khựng lại ngay lập tức khi thấy có cô gái lạ theo anh về nhà lúc nửa đêm đã thế ăn mặc lại vô cùng hở hang. Chị vợ nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi nói:

- Anh cũng có hơn gì tôi.

- Anh... – anh nhận ra mình cũng là người ngoại tình. Đúng lúc ấy thì người vợ vỗ vào ngực anh nói:

- Ông ăn chả, bà ăn nem chẳng phải là hòa sao anh?

- Em... em là phụ nữ, em là vợ mà lại làm thế.

Chồng quên mình cũng đang ngoại tình bèn xông thẳng vào phòng 'bắt sống' vợ - Ảnh minh họa: Internet

- Anh nói câu đó mà không biết ngượng à? Em là phụ nữ thế anh là đàn ông, là chồng bỏ bê vợ con như thế có xứng không?

- Em ngoại tình bao lâu rồi?

- Điều đó có còn quan trọng không?

Tất cả cùng im lặng. Đúng vậy, điều đó có còn quan trọng nữa đâu khi anh và chị đều không thể nào làm gì trước tình huống ấy.

Cuộc hôn nhân của anh chị nào còn có thể cứu vớt thêm được chút nào. Anh càng nghĩ càng hối hận. Chị cũng vậy, nghĩ lại những năm tháng qua ai mới là người sai bản thân chị cũng không rõ nữa. Gia đình này chẳng thể cứu vãn, cuộc hôn nhân của anh chị không còn gì để níu kéo nữa rồi.

Giờ chỉ duy một điều khiến cả hai vô cùng có lỗi chính là đứa con nhỏ. Rồi con sẽ thế nào khi biết cả bố mẹ con đều là những người phản bội. Lén lút ngoại tình để rồi có được kết cục nào có hay ho gì đâu?