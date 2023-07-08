Cứ mùng 1 là vợ bắt nhịn 'yêu', nghĩ vợ giữ tâm thanh tịnh để đi chùa, 1 lần tò mò đi theo thì điếng người phát hiện vợ đi 'lễ' trong nhà nghỉ

Chúng tôi có một đám cưới nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ủng hộ từ mọi người. Nhưng chỉ một thời gian sau là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Vợ sinh cho tôi một đứa con năm nay đã lên 5 tuổi. Thời gian làm vợ làm chồng chưa quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Tôi hết lòng tin tưởng ở người phụ nữ của đời mình. Bởi tôi biết một người phụ nữ như vợ phải mang nặng đẻ đau vất vả đến nhường nào.

Tôi với vợ có một cuộc sống khá hạnh phúc từ những ngày còn là sinh viên của trường. Khi ấy, chúng tôi là một cặp được cả các em sinh viên khóa dưới hay thầy cô đều ngưỡng mộ. Người ngoài tin tưởng chúng tôi sẽ có một đám cưới như mơ và một cuộc sống vô cùng hạnh phúc về sau này. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ vậy.

Suốt thời gian dài bên nhau vợ tôi không phải người phụ nữ mê tín, em cũng không thường xuyên đi chùa. Nhưng rồi, bất ngờ vô cùng khi em thay đổi. Thời gian gần đây em thường xuyên lên chùa. Dĩ nhiên tôi ủng hộ việc đó, lên chùa sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn.

Kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc kéo dài 8 năm. Tôi chưa bao giờ tin có ngày mình bị vợ cắm sừng. Vì đàn ông mới là người bị cắm sừng nhiều hơn. Chẳng phải nhiều người nói rằng đàn ông có ngoại tình thì vẫn quay trở về với vợ con. Nhưng đàn bà thì không vậy, họ ngoại tình bằng tình yêu và sẵn sàng bỏ chồng con là vì thế.

Vậy là từ đó đến nay cũng được nửa năm rồi cứ đến mùng 1 hàng tháng là vợ đi chùa và vợ bắt tôi phải nhịn chuyện gần gũi. Tôi là đàn ông, ở cái độ tuổi này thì tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Không phải ngày nào tôi cũng đòi hỏi vợ, nhưng tuyệt nhiên cứ mùng 1 là không bao giờ tôi gần vợ được.

Thật ra nhiều lần tôi đề nghị đi chùa cùng với vợ nhưng vợ lại chẳng đồng ý hoặc từ chối rằng để cô ấy đi 1 mình là được rồi. Không hẳn nghi ngờ, nhưng tôi vẫn có chút tò mò hàng tháng vợ lên chùa sẽ thế nào. Tôi bèn len lén đi theo vợ đến chùa thì sốc nặng khi nơi vợ đi vào ngay trước mặt tôi lại chẳng phải chùa mà là nhà nghỉ.

Tôi sốc ngất khi thấy vợ không đi chùa mà là đi nhà nghỉ với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc lắm, vừa đi theo vợ đã phải chứng kiến cảnh tượng khó tin đến vậy rồi. Thật sự nghĩ thì tôi cũng không biết mình phải làm sao cho phải nữa. Tôi đi thẳng vào nhà nghỉ đó, đề nghị lễ tân báo cho mình phòng vợ rồi lao lên. Lên đến nơi gõ cửa phòng mãi vợ mới ra mở cửa, thấy gương mặt tôi mặt vợ trắng bệch hoảng sợ:

- Anh, sao anh lại...

- Sao lại gì nữa, nếu tôi không đi theo em chắc chẳng bao giờ có thể biết được mọi chuyện như thế này.

- Anh ơi, em... em xin anh đừng làm thế. – thấy tôi lao vào đánh bồ của mình vợ vẫn van xin, tôi hét lên tức giận:

- Hay giờ để tôi đánh em, em làm cái trò gì vậy? Giờ em còn muốn bênh vực hắn ta nữa sao?

- Em xin lỗi, em sai rồi.

- Sai rồi, chỉ một câu xin lỗi là bỏ qua được mọi chuyện thì lại đơn giản quá rồi đó.

- Anh à, em... tha thứ cho em được không anh?

- Em nghĩ tôi có thể tha thứ cho em sao? Em phản bội bố con tôi giờ đòi tôi tha thứ sao. Bao nhiên năm nay tôi có gì không tốt, tôi đối xử với em không tốt ở chỗ nào? Em nói đi. – tôi hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng. Em cúi mặt không nói gì, còn tôi, quá đau đớn nên trốn chạy.

Tôi bỏ ra khỏi căn phòng đó, nơi tội lỗi mà người vợ mình đã gây ra. Biết rõ mọi chuyện, biết lý do hàng tháng em ép tôi nhịn gần gũi vào mùng 1 chẳng phải vì đi chùa mà vì ngoại tình. Em đã vụng trộm cả nửa năm nay đến giờ tôi mới hay biết. Tôi nên làm gì khi chứng kiến mọi chuyện thế này? Thật sự tôi thấy mình bế tắc lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên vào lúc này.