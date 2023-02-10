Chồng làm việc đến thâu đêm mới lên giường, nửa đêm chợt tỉnh dậy thấy anh vẫn cầm điện thoại trên tay, tôi điếng người với thứ hiện trên màn hình

Tâm sự 10/02/2023 16:53

Công việc xong sớm hơn dự kiến một ngày. Vợ chồng gặp lại mà tình cảm hưng phấn lắm. Ăn tối dọn dẹp xong là hai vợ chồng lục đục đi ngủ. Cả tuần mới được gần nhau nên chuyện đó diễn ra khá ngọt ngào. Cả tôi và chồng đều mệt mà lăn ra ngủ ngay sau đấy.

Tôi năm nay 27 tuổi, mới kết hôn 2 tháng. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy đang làm trưởng phòng một công ty phần mềm. Thu nhập của hai vợ chồng cũng khá ổn định. Công việc của tôi chỉ làm hành chính còn chồng thì cũng thi thoảng phải đi công tác.

Hai vợ chồng tôi chưa có con nên quãng thời gian này vô cùng mặn nồng và hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong cuộc sống lẫn "chuyện vợ chồng". Tôi cũng cố gắng đọc nhiều tài liệu để có thể chiều chồng hết mức có thể. Điều đó làm chồng tôi vui mừng ra mặt.

Đợt này, chồng tôi có chuyến công tác vào miền trong 1 tuần. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn xa vợ, xa chồng cả nhưng vì công việc nên đành chịu. Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng tôi vẫn thấy nhớ chồng da diết. Anh cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với tôi.

Công việc xong sớm hơn dự kiến một ngày. Vợ chồng gặp lại mà tình cảm hưng phấn lắm. Ăn tối dọn dẹp xong là hai vợ chồng lục đục đi ngủ. Cả tuần mới được gần nhau nên chuyện đó diễn ra khá ngọt ngào. Cả tôi và chồng đều mệt mà lăn ra ngủ ngay sau đấy.

Chồng làm việc đến thâu đêm mới lên giường, nửa đêm chợt tỉnh dậy thấy anh vẫn cầm điện thoại trên tay, tôi điếng người với thứ hiện trên màn hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm khi tỉnh dậy, tôi thấy tay chồng vẫn cầm điện thoại. Biết để điện thoại gần người khi đi ngủ là không tốt, tôi mới cất cho anh nhưng thấy màn hình vẫn sáng. Tò mò ngó xem. Tôi như chết lặng khi thấy chồng đang tham gia một nhóm chát đen.

Ở đó anh bình luận rất sôi nổi hơn nữa còn có nhiều câu khiếm nhã. Không chỉ vị, các thành viên trong nhóm này còn trao đổi ảnh nhiều cô gái nóng bỏng với nhau mà không ngần ngại. Đúng lúc ấy thì chồng tôi tỉnh. Anh giật lại điện thoại với vẻ mặt vừa có chút xấu hổ lại có chút bực tức. Tôi tra hỏi thì anh nói chỉ tham gia cho vui chứ không có gì. Rồi nói đi ngủ.

Anh nói vậy thì tôi biết tin thế chứ thực tình tôi thấy rất băn khoăn. Mới xa vợ một tuần mà anh đã thế này, nếu sau này tôi có bầu, sinh con thì liệu anh ấy có đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" không nữa. Anh ấy cũng chưa bao giờ thể hiện mình là người đàn ông có nhu cầu cao. Chuyện đó khiến tôi hoang mang quá. Cả đêm tôi không làm sao ngủ được mà cứ lo nghĩ mãi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên.

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