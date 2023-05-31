Chồng dẫn cô bé đáng tuổi con vào nhà nghỉ, tôi đi theo 'bắt gian tại trận' và cái kết đau xé lòng sau đó

Tâm sự 31/05/2023 03:32

Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, V lao vào trong nhà nghỉ muốn chứng thực suy đoán của mình.

V và chồng kết hôn đến nay đã 11 năm, sinh được 2 con, trai gái đủ cả. Chồng V hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng một công ty quy mô khá, còn V cũng có công việc ổn định với mức lương ổn. Gia đình V cả về điều kiện kinh tế lẫn hạnh phúc vợ chồng đều là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của nhiều người.

Thế nhưng mới đây có một sự việc xảy ra khiến V chao đảo, hạnh phúc mà V từng nghĩ là hoàn hảo mình may mắn sở hữu thực ra lại không hề tròn vẹn chút nào.

Chồng dẫn cô bé đáng tuổi con vào nhà nghỉ, tôi đi theo 'bắt gian tại trận' và cái kết đau xé lòng sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là cuối tuần, V đưa 2 con sang nhà cô bạn chơi với mẹ con cô ấy. Nửa buổi, V và bạn ra ngoài đi mua sắm, để lũ trẻ ở nhà tự chơi với nhau. Tình cờ thế nào V lại tận mắt nhìn thấy chồng mình trong quán cafe, ngồi đối diện anh là một cô bé trẻ măng, trông như học sinh cấp 3.

V lấy làm lạ lắm nên dừng lại lén theo dõi. Một lát sau, chồng đưa cô bé đi, rồi họ tấp vào một nhà nghỉ. V chết lặng nhìn bóng hai người khuất trong nhà nghỉ. Trong đầu V nổ tung những suy nghĩ khủng khiếp. 

Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, V lao vào trong nhà nghỉ muốn chứng thực suy đoán của mình. Nhưng khi V đặt chân vào căn phòng mà anh và cô bé kia vừa thuê, sự thật V khám phá ra lại khác hẳn với những gì V nghĩ. Tuy nhiên nó vẫn khiến V đau xót vô cùng.

Chồng dẫn cô bé đáng tuổi con vào nhà nghỉ, tôi đi theo 'bắt gian tại trận' và cái kết đau xé lòng sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng chồng vọng ra trong phòng chị dâu, tôi mở cửa xem và chết sững trước hành động anh đang làm

Đi dọc hàng lang, em nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng của chị dâu. Em đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ.

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