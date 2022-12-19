Chồng ‘chuẩn 10’ nhưng lại quá yếu trong chuyện chăn gối, đang bứt rứt khó chịu thì sếp lớn xin một đêm, sau lần ân ái nồng nàn, tôi suy nghĩ đến chuyện bỏ chồng

Hùng còn có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Ngoài ra tính tình Hùng cũng hiền lành, rất biết quan tâm chăm sóc vợ. Mọi người nói tôi số sướng, lấy được Hùng như trúng số độc đắc cũng có lý do của họ.

Mỗi khi nhắc đến Hùng chồng tôi, các chị em bạn bè, đồng nghiệp luôn xuýt xoa khen tôi tốt số. Hùng rất bảnh bao, đẹp trai, cao ráo, thân hình chẳng khác gì người mẫu. Vì anh chăm chỉ tập gym nên anh sở hữu được body 6 múi chuẩn chỉnh. Mỗi khi hai vợ chồng đi bơi, những người xung quanh đều phải dán mắt vào cơ thể đẹp đến từng centimet của chồng tôi.

Tần suất quan hệ của vợ chồng tôi rất ít, một tháng có khi chỉ 1,2 lần. Có tháng thì cả tháng mới được 1 lần. Mà mỗi lần ấy cũng chẳng đâu vào đâu. Hùng luôn kết thúc mọi chuyện rất sớm, khi tôi còn chưa kịp cảm nhận gì.

Thế nhưng những điều mọi người nhìn thấy chỉ là bề nổi của vấn đề mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, đúng là Hùng đối xử với tôi rất tốt, chu đáo, dịu dàng lại chiều chuộng vợ. Thế nhưng mỗi khi đêm về, trong phòng ngủ của hai vợ chồng thì Hùng lại chưa bao giờ khiến tôi được thỏa mãn.

Chuyện tình dục giữa hai vợ chồng không hòa hợp, nhiều lần tôi đã khuyên Hùng đi khám, tìm ra vấn đề mà điều trị sớm. Nhưng Hùng không bao giờ nghe tôi. Anh bảo sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, nếu có thì chỉ là bản thân tôi có vấn đề. Anh lên án tôi là người phụ nữ dâm đãng, quá bạo dạn và có nhu cầu cao trong chuyện ấy.

Tôi thất vọng vô cùng. Tôi biết đàn ông luôn nhạy cảm với chuyện đó. Họ không thích bị vợ chê bai thế nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Hùng phải nhìn vào thực tế vấn đề, dám đối diện với nó mà tìm ra hướng giải quyết đi chứ. Tôi tin không phải Hùng không biết, chẳng qua anh quá sĩ diện và có tính tự ái cao mà thôi. Bằng chứng là trong cuộc sống hàng ngày anh rất cưng chiều tôi, như thể anh muốn bù đắp và lấy lòng tôi vì những thiếu sót khi trên giường của anh vậy.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi qua như thế. Tôi cũng dần chấp nhận thiệt thòi, vì nói thật chồng tôi quá tốt nên tôi không muốn rời xa anh. Cho đến cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm đó đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống vốn đang yên bình của tôi. Nó khiến tôi hoảng loạn, lo sợ nhưng cũng chính nó mang lại cho tôi những cảm xúc mà trước nay tôi chưa từng được nếm thử.

Hôm đó tôi tháp tùng sếp đi tiếp khách. Lúc tiệc tàn thì đã là hơn 12 giờ đêm. Nghĩ đến về nhà cũng không có ai vì chồng tôi đang đi công tác. Tôi đang định gọi điện cho đứa bạn thân bảo nó qua đón tôi ở cửa nhà hàng, để tôi đến nhà nó ngủ ngờ. Ai nhờ sếp tôi bỗng ôm chầm lấy tôi rồi thủ thủ rằng ông đã thích tôi từ lâu. Ông muốn xin tôi một đêm thôi, sau đó nếu tôi không có tình cảm với ông thì ông sẽ không làm phiền tôi nữa.

Sở dĩ tôi gọi sếp là ông bởi tôi năm nay sếp đã gần 50 tuổi. Thế nhưng nhìn ông vẫn rất trẻ trung, phong độ, dáng người gọn gàng, săn chắc. Lúc ấy đang có hơi men trong người, lại bị vòng tay mạnh mẽ của sếp ôm chặt, tôi mê muội thế nào mà lại gật đầu đồng ý.

Cả đêm đó tôi và sếp quấn quýt lấy nhau hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến tờ mờ sáng thì tôi mới mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra khi tôi tỉnh dậy thì sếp đã về, mở điện thoại thấy sếp gửi cho tôi tin nhắn, bảo rằng sáng nay có cuộc họp quan trọng nên ông phải đi sớm.

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Về nhà, tôi nhớ lại đêm qua mà trong lòng rộn lên những cảm xúc vô cùng khó tả. Hùng là người đàn ông đầu tiên của tôi, tuy nhiên suốt 2 năm chung sống, tôi chưa hề một lần được thỏa mãn trong chuyện tình dục. Thế nhưng chỉ một đêm qua với vị sếp già, tôi đã được thỏa mãn hết lần này đến lần khác. Tôi thực sự có cảm giác mình được làm đàn bà đúng nghĩa. Bản năng trong con người tôi được đáp ứng một cách hoàn hảo. Nhờ có vị sếp già mà tôi nhận ra chuyện ấy lại có thể tuyệt vời và mê đắm được đến như thế.

Mấy hôm sau sếp mời tôi đi ăn và đưa ra lời đề nghị muốn tôi làm tình nhân của ông. Ông bảo hiện tại ông độc thân nên tôi không cần lo ngại chuyện bị đánh ghen. Nếu tôi đồng ý thì ông sẽ hết lòng nâng đỡ tôi trong sự nghiệp và tặng cho tôi nhiều món quà đắt tiền mà phụ nữ thường yêu thích.

Tôi thật sự bị lung lay trước lời đề nghị ấy. Tôi không tham tiền tài vật chất cũng không quá tham vọng trong sự nghiệp. Nhưng mỗi khi nghĩ về cái đêm nồng nàn ấy là tôi lại không thể quên nổi và chỉ muốn lao vào vòng tay ông ngay lập tức.

Tôi phải làm thế nào đây, ly hôn người chồng tốt như Hùng thì tôi không đành, mà ngoại tình sau lưng anh thì cũng thật tội lỗi. Nhưng bảo tôi cứ sống với Hùng thế này, tôi thật sự không cam tâm.