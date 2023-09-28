Chồng bị tai nạn liệt giường, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà rồi không ngờ nhận được cuộc gọi khiến cả hai phải vội ra đi trong ê chề, nhục nhã

Tâm sự 28/09/2023 13:53

Đang trong lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì 1 vụ tai nạn đã khiến Long phải nằm liệt giường ở nhà và từ bỏ ước mơ trở thành phó giám đốc công ty xây dựng.

Anh còn nhớ như in, lần đó đang trên đường đến trường đón con tan học về thì bất chợt chiếc xe tải mất phanh lao xuống dốc và đâm vào xe anh khiến Long bay ra 1 đoạn và bất tỉnh ngay tại chỗ. May vào viện kịp thời nên tính mạng anh không nguy kịch, nhưng đôi chân đã bị gãy vì chiếc xe đó tông trực diện vào.

Nằm liệt giường từ ngày tai nạn đến giờ cũng ngót nghét gần 3 tháng rồi, mọi hoạt động của Long đều nhờ chị ô sin giúp 1 tay. Cũng từ ngày chồng gặp chuyện không hay đó Yến (vợ Long) thay đổi luôn thái độ với chồng. Hễ cứ về nhà nhìn thấy ông chồng vô dụng nằm liệt 1 chỗ Yến lại dè bỉu và nói châm chọc Long khiến anh giận vợ mà không làm gì được.

Rồi 1 ngày Yến đưa bồ về nhà vui vẻ. Chẳng sợ hãi gì chồng đang nằm ở phòng bên cạnh Yến kéo người tình vào phòng mình rồi thản nhiên hú hí với nhau. Dương – bồ của Yến có vẻ sợ hãi, anh ta cứ rụt rè không dám chủ động âu yếm Yến để cô phải cáu lên và rồi lại hạ giọng bảo người tình.

Chồng bị tai nạn liệt giường, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà rồi không ngờ nhận được cuộc gọi khiến cả hai phải vội ra đi trong ê chề, nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh cứ làm tới đi, lão chồng liệt nửa người của em không làm gì được 2 đứa mình đâu. Anh yên tâm, giờ anh có thách lão sang đây anh ta cũng không bước nổi xuống giường nữa là đánh ghen. Thôi, anh nhanh lên không em đổi ý bây giờ.

- Thật là chồng em không sang được đây không? Anh cứ có linh cảm xấu nếu như 2 đứa mình làm chuyện này ở đây thì…

- Trời ạ. Em bảo không là không rồi mà, chẳng lẽ anh muốn em kéo anh sang phòng lão ta hú hí thì anh mới tin sao?

Cuộc trò chuyện của vợ với gã kia khá to làm Long tỉnh giấc. Biết vợ đưa trai về nhà ngủ mà Long tức vô cùng, anh đập tay xuống giường tức giận tại sao vợ lại làm thế với anh chứ. Qúa uất ức về chuyện này, Long liền lấy điện thoại gọi chị ô sin lên phòng mình ngay lập tức. Ngồi vào xe lăn, Long tay cầm chặt điện thoại mà mặt thể hiện rõ sự bực tức và ghen tuông. Thấy vợ như thế, anh liền bấm số gọi ngay cho mẹ vợ đến.

Đi vào phòng vợ, Long c.hết điếng người đàn ông kia là Dương chính là chồng của em đồng nghiệp ở công ty anh. Thấy 2 người đó anh cuồng nhiệt âu yếm nhau trên giường mặc anh đứng cửa nhìn chằm chằm vào họ. Đẩy xe lăn vào trong phòng, Long vớ lấy cây chổi ở gần đấy ném thẳng vào đôi gian phu giâm phụ kia mà thét lên.

- Hai người dừng lại ngay. Cô là vợ tôi hay là làm gái mà đưa trai về nhà ngủ thế này? Cô có còn coi tôi là chồng trong cái nhà này nữa không hả?

- Anh sao thế? Anh thấy khó chịu khi tôi ngủ với người khác à. Có trách thì trách anh vô dụng nằm bẹp 1 chỗ, làm gì cũng cần đến người khác giúp đỡ ấy. Tôi không yêu nổi 1 người tàn tật và lý do tôi đi tìm niềm vui mới là anh tự hiểu rồi đó.

- Cô… cô dám sỉ nhục chồng mình như thế sao? Tôi… tôi… sẽ…

- Anh sẽ làm gì khi không đứng dậy nổi bằng đôi chân của mình chứ. Anh, tiếp tục đi không phải sợ kẻ tàn tật này.

Chồng bị tai nạn liệt giường, vợ thản nhiên đưa nhân tình về nhà rồi không ngờ nhận được cuộc gọi khiến cả hai phải vội ra đi trong ê chề, nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá sốc về thái độ của vợ, Long chụp lại 1 bức ảnh và vợ tên kia đang ân ái rồi bỏ ra ngoài thì thấy mẹ vợ chạy vội đến. Nhìn thấy mẹ vợ, Long không nói gì rồi đi thẳng về phòng mình gửi bức ảnh đó cho em đồng nghiệp cùng công ty. 5 phút sau thấy em đồng nghiệp ấy hùng hổ lao vào nhà anh làm ầm lên và chửi mắng Yến không thiếu 1 câu gì. Bị đánh ghen tơi bời và bị mẹ đẻ tát cho mấy cái vì cái tội lăng loàn và làm ô uế danh tiếng nhà bà.

Khi em đồng nghiệp kéo chồng về nhà, còn mẹ vợ giận con gái quá từ mặt luôn rồi bỏ về. Long lại sang nhìn vợ cười khinh bỉ rồi ném lá đơn ly hôn vào người Yến rồi quay đi. Chỉ trong vòng có hơn tiếng đưa trai về nhà ngủ, Yến đã bị hết người này đến người kia chửi rủa nhục nhã thế này rồi ư? Cầm lá đơn ly hôn của Long mà Yến khóc trong đau đớn. Lẽ nào đây là cái giá mà cô phải trả cho việc phản bội và khinh thường chồng tàn tật?

Nửa đêm tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa phòng, một người đàn ông lạ bỗng nhảy lên giường, tôi hốt hoảng hét toáng lên khi nhìn rõ gương mặt!

Nửa đêm tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa phòng, một người đàn ông lạ bỗng nhảy lên giường, tôi hốt hoảng hét toáng lên khi nhìn rõ gương mặt!

Đêm hôm trước, tôi đang ngủ, con gái cũng đã say giấc trong phòng riêng thì bỗng có tiếng mở cửa sắt khiến tôi lạnh sống lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 57 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày