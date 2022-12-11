Chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ đưa tình nhân kém 15 tuổi về nhà trong đêm thanh vắng và phản ứng của anh khiến nhiều người giật mình

Tâm sự 11/12/2022 20:39

Ngày vợ đem nhân tình về nhà, lòng anh như lửa đốt, anh nghe, anh thấy, nhưng anh không thể làm gì, lòng đau hơn dao cắt. Anh cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

Có người nói “vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến gần thì con nào con nấy bay riêng”. Câu nói đó đúng với cặp vợ chồng anh Hùng, chị Hạ. Cuộc sống của hai vợ chồng vốn rất hạnh phúc, mặn nồng, cả hai còn có một cô con gái.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi anh Hùng bị tai biến, di chứng nặng nề khiến anh mất đi khả năng sinh hoạt bình thường, cần phải nhờ tới sự chăm sóc của vợ. Nhưng nào ngờ, chị Hạ lại công khai đưa người tình 36 tuổi về nhà ngủ để thỏa mãn dục vọng của mình.

“Cô ấy và người tình ngủ trên gác, còn tôi ngủ một mình ở dưới tầng. Do căn nhà đã xuống cấp nên âm thanh khi hai người làm chuyện đó phát ra trong đêm thanh vắng nghe rất chói tai, như cứa vào lòng tôi vậy. Tôi là một người đàn ông, tôi cũng cần có lòng tự trọng chứ? Tôi đã sống như vậy suốt một năm trời, tâm lý bị ảnh hưởng, tổn hại rất nhiều”, anh Hùng cay đắng nói.

anh Hùng cho biết thêm, ngày trước khi anh chưa bị tai biến, có một lần chân chị Hạ bị thương, chính anh đã phục vụ cơm nước cho vợ suốt 4 tháng không kêu than. Giờ đến lượt anh ốm, cần được chăm sóc thì vợ lại vội vã ra ngoài tìm người đàn ông khác rồi trơ trẽn tới mức đưa cả nhân tình về nhà thế này. Việc đó khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ đưa tình nhân kém 15 tuổi về nhà trong đêm thanh vắng và phản ứng của anh khiến nhiều người giật mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con gái của anh Hùng thừa nhận những lời bố nói là sự thật. Chị cảm thấy rất xấu hổ trước hành động của mẹ, nhưng dù chị đã nhiều lần góp ý, khuyên ngăn thì mẹ vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Trước mặt người hòa giải và lời cáo buộc của chồng con, chị Hạ cúi gằm mặt xuống, chỉ nhấn mạnh việc chồng bị liệt nằm ngủ một mình ở giường dưới, còn chị nằm ở giường trên gác là đúng. Tuy nhiên, lý do tại sao ngoại tình thì chị không chịu nói.

Trước sức ép của mọi người, chị Hạ gọi điện cho nhân tình kém tuổi, yêu cầu anh ta đến nhà với mình để giải thích nhưng anh ta lại “lặn mất tăm”. Trong cơn tuyệt vọng, chị Hạ cùng con gái và người hòa giải đi tìm tình nhân của mình để đối chất nhưng vẫn không tìm thấy anh ta, cho nên cả nhóm phải đi về, còn chị Hạ đặc biệt chán nản, buồn bã khi bị tình nhân bỏ rơi.

Cuối cùng, chị cũng nhận ra gã tình nhân kia không thật lòng yêu thương chị, chẳng qua là chỉ đang lợi dụng chị mà thôi. Còn về phía anh Hùng, mặc dù vợ có những hành động quá đáng nhưng anh vẫn rộng lòng tha thứ cho vợ. Chỉ cần vợ cắt đứt liên lạc với gã tình nhân trẻ tuổi kia, đối xử tốt với anh thì anh có thể buông bỏ quá khứ.

Suy nghĩ một lúc, trước mặt người hòa giải và chồng con rằng chị Hạ nói rằng chị đã nhận thức được lỗi lầm của mình và nhìn rõ bộ mặt giả đối của tình nhân, đồng thời chị cũng hứa sau này sẽ đối xử tốt với chồng và không làm những chuyện lố bịch đó nữa. Nghe vậy, mặt của anh Hùng giãn ra, tình cảm vợ chồng cuối cùng cũng được hàn gắn.

Được sếp tin tưởng giao chở về nhà, nửa đêm đang tắm nhờ, tôi run lên vì làn da ấm nóng kề sát lưng, người ấy thì thầm một điều khiến tôi hoảng loạn tột độ

Được sếp tin tưởng giao chở về nhà, nửa đêm đang tắm nhờ, tôi run lên vì làn da ấm nóng kề sát lưng, người ấy thì thầm một điều khiến tôi hoảng loạn tột độ

Chưa kịp lau người, tôi nhận ra làn hơi ấm nóng phảng phất sau lưng, lời nói sát cạnh bên tai đầy âu yếm khiến tôi hoang mang tột độ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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