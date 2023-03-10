Lúc này trong lòng chị như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nhìn bề ngoài, không ai biết chị đang bắt quả tang chồng ngoại tình . Chẳng có màn xé áo hay đánh ghen ầm ĩ, chị chỉ nhìn kẻ thứ ba từ trên xuống dưới rồi nói.

Hôm đó là giờ nghỉ trưa, quán cà phê gần công ty anh cũng khá đông. Quan sát bên ngoài một hồi lâu, chị chứng kiến rõ ràng cảnh anh và nhân tình ôm ấp. Không giữ được bình tĩnh, chị đẩy cửa bước vào. Thấy vợ xuất hiện, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên mà vẫn ôm ả nhân tình trong tay.

Nói với chồng xong, chị quay sang nói với ả nhân tình.

- Không ngờ gu của anh cũng lạ thật. Tóc tai, quần áo, gương mặt của cô ta, tất cả đều bình thường.

- Anh ấy làm nhiều tiền như vậy mà không mua nổi cho em bộ quần áo hàng hiệu hay sao? Để em phải ăn mặc như vậy.

Cô ta giận tím mặt nhưng vẫn không dám làm gì. Chồng chị cũng thu hồi lại thái độ khinh thị lúc đầu. Chị cười mỉa rồi lấy điện thoại ra mở một đoạn clip cho chồng và ả nhân tình xem.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày thuê giúp việc trông con, chị âm thầm đặt camera. Anh không nghĩ trong nhà mình lại có thiết bị quay lén. Có lần không tiện hành sự bên ngoài nên anh đưa nhân tình về nhà "mây mưa" trên chiếc giường của hai vợ chồng.

Cho cả hai xem được một nửa, chị thu điện thoại về rồi nói với giọng lạnh lùng.

Ảnh minh họa: Internet

- Đoạn clip này mà được gửi đến công ty của hai người thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ thú vị lắm.

Anh bắt đầu ấp úng.

- Em xóa ngay đi, em muốn anh làm gì cũng được.

Ả nhân tình ngồi bên cạnh cũng tái xanh mặt. Chị tiếp lời:

- Muốn anh làm gì cũng được đúng không? Vậy bây giờ anh về nhà ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, rồi chúng ta ly hôn.

Nói xong chị rời đi trước ánh mắt đầy xấu hổ của đôi gian phu dâm phụ. Mặc cho ả nhân tình khóc lóc, anh vội chạy theo vợ xin lỗi rối rít. Nhìn gã chồng ngoại tình lạy lục, van xin, chị chẳng mảy may động lòng. Chị đã quyết ly hôn.