'Chơi lớn' gọi cả hai bên gia đình sang bắt tại trận vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi và bố 'sốc tột độ', bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin

Tâm sự 03/06/2023 21:28

Đến một tối, tôi thấy vợ vào một khách sạn thì tôi lập tức hành động. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến địa chỉ đó.

Tôi lập gia đình đã 7 năm, có một con trai 5 tuổi. Cho đến gần đây, tôi thấy vợ thường ra ngoài nghe điện thoại, tin nhắn thì trống trơn bị xóa hết. Vợ tôi còn thường xuyên về trễ, nói rằng phải đi tiếp khách hàng. Tôi thấy nghi ngờ nên quyết định cài định vị vào điện thoại của vợ.

Tôi theo dõi vợ thì phát hiện vợ thường xuyên ra một quán cà phê vào buổi tối. Tôi nghĩ chắc đó là nơi vợ hẹn hò với nhân tình. Nhưng dù sao cũng chỉ là một quán cà phê, tôi chưa muốn bắt tại trận vợ ngoại tình ở đó.

'Chơi lớn' gọi cả hai bên gia đình sang bắt tại trận vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi và bố 'sốc tột độ', bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một tối, tôi thấy vợ vào một khách sạn thì tôi lập tức hành động. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến địa chỉ đó. Tôi không gọi được cho mẹ mình, đành gọi bố đi cùng. Tôi muốn để hai bên gia đình bắt tại trận vợ ngoại tình. Tôi càng hận vợ phản bội thì càng muốn cô ấy mất hết mặt mày trước bố mẹ hai bên.

Đến khi chúng tôi đập cửa xông vào thấy hai người không mảnh vải che thân trên giường thì tôi và bố “đứng tim” chết lặng. Người phụ nữ nằm trên giường không phải là vợ tôi mà là mẹ tôi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng định vị điện thoại của vợ tôi ở đây nhưng sao người trước mắt lại là mẹ tôi?

'Chơi lớn' gọi cả hai bên gia đình sang bắt tại trận vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi và bố 'sốc tột độ', bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, vợ tôi đi vào phòng. Chẳng hiểu sao thấy khuôn mặt bình thản của vợ mà tôi thấy đáng sợ vô cùng. Cô ấy nói mình lỡ bỏ quên điện thoại im lặng trong túi của mẹ chồng, chẳng ngờ bà lại đi đến đây. Nhưng tôi biết là vợ mình cố tình.

Mẹ tôi lao ra ôm lấy chân bố tôi xin tha thứ. Tôi và bố cứng mặt sốc ngất. Bố mẹ vợ tôi thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Tôi nhìn tình cảnh gia đình mình rối loạn tan nát, còn vợ thì mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng. Mẹ tôi không thích vợ tôi, thường xuyên đay nghiến, kiếm chuyện gây sự với vợ tôi. Nhưng vợ tôi mấy năm nay đều cố gắng sống vì chồng con, chưa từng hỗn láo với mẹ chồng. Đến hôm nay, chắc là vì cô ấy đã chịu đựng hết nổi, lại thấy mẹ chồng ngoại tình sai trái nên quyết định vạch mặt mẹ chồng.

'Chơi lớn' gọi cả hai bên gia đình sang bắt tại trận vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi và bố 'sốc tột độ', bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Luôn được khen là cô vợ tài sắc vẹn toàn, tôi ngơ ngác, 'chết sững' khi chồng nhất quyết ly hôn, đến khi biết sự thật tôi chỉ biết ngậm ngùi, chua xót

Luôn được khen là cô vợ tài sắc vẹn toàn, tôi ngơ ngác, 'chết sững' khi chồng nhất quyết ly hôn, đến khi biết sự thật tôi chỉ biết ngậm ngùi, chua xót

Thật chua xót nhưng những gì anh nói cũng không hề sai. Đàn ông lấy vợ đâu phải để tìm một siêu nhân làm được tất cả mọi việc.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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