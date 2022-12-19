Không muốn ở một mình nên tôi đã rủ bạn trai đến ở cùng, vì nghĩ nhà chỉ có hai người nên chúng tôi thoải mái yêu đương ôm ấp và quan hệ ở chỗ nào cảm thấy thích.

Tôi đang là sinh viên năm 2, ở trọ trong khu kí túc xá và đã có bạn trai được vài tháng rồi. Nhà anh trai ở cùng thành phố, nhiều lần anh ấy bảo tôi đến ở cho đỡ tốn tiền trọ nhưng tôi không hợp với chị dâu lắm nên đã từ chối. Thỉnh thoảng tôi đến chơi nhà anh chị, lúc đó như là khách quý, được chị dâu chiêu đãi những món ngon và tình chị em cũng tốt hơn. Một lần nhà ngoại có việc nên chị dâu nhờ tôi đến trông nhà vài ngày và tôi nhiệt tình đồng ý ngay. Không muốn ở một mình nên tôi đã rủ bạn trai đến ở cùng, vì nghĩ nhà chỉ có hai người nên chúng tôi thoải mái yêu đương ôm ấp và quan hệ ở chỗ nào cảm thấy thích. Để rồi sang ngày thứ 4, biết chị dâu sẽ về vào hôm sau nên chúng tôi đã "hành sự" ngay trong phòng khách lần cuối.

Khi xong việc, tình cờ tôi nhìn lên nóc tủ rượu thì thấy một chiếc camera nhỏ cùng màu với tủ nên trước đó tôi không hề để ý. Hoảng sợ quá, cả hai vội vàng mặc quần áo và bối rối nghĩ cách xóa đi những thứ đáng xấu hổ trong mấy ngày nay. Hoảng sợ quá, cả hai vội vàng mặc quần áo và bối rối nghĩ cách xóa đi những thứ đáng xấu hổ trong mấy ngày nay - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đúng lúc bạn trai tôi leo lên táy máy chiếc camera thì chị dâu gọi điện, chị ấy bảo đã biết mọi việc chúng tôi làm trong nhà rồi, đừng có làm hỏng đồ, anh trai nghi ngờ đó. Chị ấy nói đã xóa hết những video trong mấy ngày qua và không nói cho ai biết chuyện tế nhị này.

Nghe lời nói của chị khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và hai chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Khoảng một tháng sau, khi sự việc đã nguôi dần, tôi mới dám ló mặt đến nhà anh chị ăn cỗ. Vì là tiệc ăn mừng công trình mới của anh trai nên có khá đông bạn bè của hai anh chị. Trong khi ăn tôi thấy có vài người bạn thân của chị dâu cứ nhìn tôi rồi cười cười, sau đó cúi đầu vào nhau xì xào với người bên cạnh điều gì đó khiến tôi chột dạ. Có phải chị dâu đã nói hay đưa những video có hình ảnh của chúng tôi cho họ xem hay không đây? Suốt buổi tiệc tôi không thể tập trung vào ăn uống lúc nào cũng lo sợ mọi người biết được chuyện xấu hổ của mình đã làm. Đang định xin lỗi thì chị dâu bực bội bỏ đi khiến tôi hối hận thật sự - Ảnh minh họa: Internet Trong lúc mất bình tĩnh, tôi gọi chị dâu ra ngoài mắng chị là kẻ không giữ lời, xấu xa không xứng là chị. Thấy chị vẫn ngơ ngác, tôi nói chuyện tế nhị của mình đã bị mấy người bạn của chị biết. Nào ngờ chị nói là không ưa bạn trai mới của tôi nên muốn làm mai tôi với anh phó trưởng phòng của công ty chị ấy. Mấy người nhìn ngó tôi đó là đồng nghiệp của chị nên họ rất muốn làm quen với tôi, còn tôi thì cứ làm bộ mặt đưa đám nên họ thấy ngại. Đang định xin lỗi thì chị dâu bực bội bỏ đi khiến tôi hối hận thật sự. Có lẽ chị giận tôi lắm khi có ý tốt mà tôi lại cư xử bất lịch sự như thế. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để chuộc lỗi lầm đã gây ra đây?

Lần đầu bị chồng đánh, tôi tức giận lôi tờ giấy đăng kí kết hôn ra xé nát, đêm trước khi ra tòa, đi ngang qua phòng làm việc, tôi khóc nghẹn khi thấy anh bật đèn cả đêm để làm chuyện này Hà biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cũng cảm thấy chồng đ.ánh mình cũng không đúng. Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại.

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