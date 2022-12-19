Không muốn ở một mình nên tôi đã rủ bạn trai đến ở cùng, vì nghĩ nhà chỉ có hai người nên chúng tôi thoải mái yêu đương ôm ấp và quan hệ ở chỗ nào cảm thấy thích.
- Chồng cũ 'xin' cho anh một đêm cuối rồi ly hôn, tôi muốn yên ổn nên chiều lòng anh, sáng hôm sau tỉnh lại, tôi gào khóc không thành lời khi biết anh làm điều này
- Anh trai bị tai nạn trên đường đi đám cưới người yêu cũ, trước mặt gia đình chồng, chị dâu đủng đỉnh thốt ra một câu khiến mẹ tôi lảo đảo ngã gục
Tôi đang là sinh viên năm 2, ở trọ trong khu kí túc xá và đã có bạn trai được vài tháng rồi. Nhà anh trai ở cùng thành phố, nhiều lần anh ấy bảo tôi đến ở cho đỡ tốn tiền trọ nhưng tôi không hợp với chị dâu lắm nên đã từ chối. Thỉnh thoảng tôi đến chơi nhà anh chị, lúc đó như là khách quý, được chị dâu chiêu đãi những món ngon và tình chị em cũng tốt hơn.
Một lần nhà ngoại có việc nên chị dâu nhờ tôi đến trông nhà vài ngày và tôi nhiệt tình đồng ý ngay. Không muốn ở một mình nên tôi đã rủ bạn trai đến ở cùng, vì nghĩ nhà chỉ có hai người nên chúng tôi thoải mái yêu đương ôm ấp và quan hệ ở chỗ nào cảm thấy thích. Để rồi sang ngày thứ 4, biết chị dâu sẽ về vào hôm sau nên chúng tôi đã "hành sự" ngay trong phòng khách lần cuối.
Khi xong việc, tình cờ tôi nhìn lên nóc tủ rượu thì thấy một chiếc camera nhỏ cùng màu với tủ nên trước đó tôi không hề để ý. Hoảng sợ quá, cả hai vội vàng mặc quần áo và bối rối nghĩ cách xóa đi những thứ đáng xấu hổ trong mấy ngày nay.
Nhưng đúng lúc bạn trai tôi leo lên táy máy chiếc camera thì chị dâu gọi điện, chị ấy bảo đã biết mọi việc chúng tôi làm trong nhà rồi, đừng có làm hỏng đồ, anh trai nghi ngờ đó. Chị ấy nói đã xóa hết những video trong mấy ngày qua và không nói cho ai biết chuyện tế nhị này.
Nghe lời nói của chị khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và hai chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Khoảng một tháng sau, khi sự việc đã nguôi dần, tôi mới dám ló mặt đến nhà anh chị ăn cỗ. Vì là tiệc ăn mừng công trình mới của anh trai nên có khá đông bạn bè của hai anh chị.
Trong khi ăn tôi thấy có vài người bạn thân của chị dâu cứ nhìn tôi rồi cười cười, sau đó cúi đầu vào nhau xì xào với người bên cạnh điều gì đó khiến tôi chột dạ.
Có phải chị dâu đã nói hay đưa những video có hình ảnh của chúng tôi cho họ xem hay không đây? Suốt buổi tiệc tôi không thể tập trung vào ăn uống lúc nào cũng lo sợ mọi người biết được chuyện xấu hổ của mình đã làm.
Trong lúc mất bình tĩnh, tôi gọi chị dâu ra ngoài mắng chị là kẻ không giữ lời, xấu xa không xứng là chị. Thấy chị vẫn ngơ ngác, tôi nói chuyện tế nhị của mình đã bị mấy người bạn của chị biết. Nào ngờ chị nói là không ưa bạn trai mới của tôi nên muốn làm mai tôi với anh phó trưởng phòng của công ty chị ấy. Mấy người nhìn ngó tôi đó là đồng nghiệp của chị nên họ rất muốn làm quen với tôi, còn tôi thì cứ làm bộ mặt đưa đám nên họ thấy ngại.
Đang định xin lỗi thì chị dâu bực bội bỏ đi khiến tôi hối hận thật sự. Có lẽ chị giận tôi lắm khi có ý tốt mà tôi lại cư xử bất lịch sự như thế. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để chuộc lỗi lầm đã gây ra đây?