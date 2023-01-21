Tôi chăm mẹ hai hôm thì chị dâu vào thay. Sáng đó tôi vừa về nhà, kế hoạch là tầm nửa buổi chị dâu sẽ vào thay ca trông mẹ. Ai ngờ tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ, nghe bà kể lại câu chuyện mà hốt hoảng.

Mẹ tôi bị ốm nằm viện mấy hôm. Bà ốm bình thường nhưng mẹ muốn vào viện để các bác sĩ chăm cho chuyên nghiệp và cẩn thận, ở nhà con cái chăm bà không yên tâm.

"Cô mang 1 triệu của cô về đi, tôi không cần mấy đồng lẻ ấy cùng đứa con dâu như cô. Cô nghĩ 1 triệu mua được cái gì, còn không nổi một hộp thuốc bổ! Tôi chán ngấy cô từ lâu rồi, cô kìm hãm đường phát tài của con trai tôi. Nếu không lấy cô thì con tôi cũng giàu có, thỏa sức báo hiếu mẹ, cho tôi được như người ta rồi".

Chị dâu đến có đưa 1 triệu biếu mẹ tôi, dặn bà thích ăn gì thì mua. Cơm nước đã có chúng tôi thay phiên nhau nấu mang đến rồi. Mẹ tôi bực bội vì hai ngày không thấy mặt mũi con dâu đâu, trong khi tôi đã giải thích là chúng tôi thay phiên nhau, chị dâu còn bận con nhỏ lại đi làm. Giờ chị lại biếu 1 triệu khiến bà rất tức tối:

Bà ném trả 1 triệu vào người chị dâu rồi đuổi chị té tát. Chị dâu vừa giận vừa buồn liền cầm tiền quay người đi về. Mẹ vẫn chưa nguôi cơn tức thì khoảng 5 phút sau nhận được tin nhắn của con trai khiến bà phải tái mét mặt mũi, đánh rơi cả điện thoại:

Ảnh minh họa: Internet

"Mẹ ạ những năm qua vợ chồng con vẫn luôn chăm sóc cho mẹ thật tốt trong khả năng của mình. Ngoài mặt con thấy mẹ khá vui vẻ với con dâu, không ngờ thực sự trong lòng mẹ lại có suy nghĩ như thế.

Thực ra mấy năm qua vợ chồng con có tích góp được một sổ tiết kiệm 3 tỷ. Hai đứa đang định mua nhà nhưng con bàn với vợ tặng cho mẹ cuốn sổ tiết kiệm ấy để mẹ có phần dưỡng già trước. Làm thế để nếu các con có chuyện gì thì mẹ vẫn được chăm sóc tốt. Rồi sau đó chúng con lại cố gắng thêm vài năm nữa mới lo phần nhà cửa của hai đứa. Nhưng mẹ đã khiến con thật sự rất thất vọng".

Mẹ tưởng chị dâu gọi điện mách chồng nên vội vàng phủ nhận nhưng không phải. Trước khi bước vào phòng bệnh, chị dâu đang nói chuyện dở với chồng. Sau đó chị cũng quên không cúp máy, anh tôi ở đầu dây bên kia cũng vậy, thế là những lời mắng mỏ con dâu của mẹ bị anh tôi nghe được toàn bộ.

Mẹ tôi cũng hơi đòi hỏi cao quá ở anh chị ấy. Anh chị vì công ty xa nhà nên đành ở trọ riêng bên ngoài. Bà có lương hưu, hàng tháng anh chị vẫn biếu bà thêm tiền tiêu khoản nhưng mẹ lại muốn được mua sắm, chi tiêu thoải mái, đi du lịch đó đây cho bằng bạn bằng bè, dùng đồ đắt tiền. Khi ốm phải được khám bệnh ở viện quốc tế, nằm phòng Vip giá tiền triệu mỗi đêm. Nếu anh chị giàu có chẳng nói làm gì, đằng này anh trai và chị dâu tôi cũng chỉ làm được đủ sống và nuôi con thôi.

Số tiền kia chắc chắn anh chị cũng phải vất vả làm lụng, tích góp lắm mới có được. Nếu những năm qua chi tiêu không tính toán, chắc chắn không để dành nổi.

Mấy lần tôi góp ý với mẹ nhưng bà không nghe. Giờ chuyện đến nước này bà hối hận quá nhưng anh tôi cũng đã thất vọng hoàn toàn về mẹ. Anh nói anh chị sẽ mua nhà, việc chăm sóc mẹ vẫn tiếp diễn như trước thôi, chứ anh không tặng cuốn sổ tiết kiệm đó cho mẹ nữa.

Tôi thì đang nghĩ không biết có phải chị dâu tiếc không muốn tặng sổ tiết kiệm cho mẹ chồng nên cố tình không cúp điện thoại? Để anh tôi nghe được những lời mẹ nói hay không?