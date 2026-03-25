Chị dâu đi biệt tích 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp trách mắng đã quỳ sụp xuống van xin vợ tha thứ

Tâm sự 25/03/2026 13:20

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu.

Cách đây không lâu, chị dâu tôi bỗng thông báo đi công tác xa nhà 3 tháng. Gia đình tôi khá ngỡ bất ngờ vì công việc của chị từ trước đến nay ít khi phải đi làm xa nhà. Cùng lắm là chị chỉ đi khoảng vài ngày, còn lần này là tận 3 tháng.

Chị dâu của tôi từ khi lấy anh trai tôi thì sống rất khuôn phép, được lòng cả gia đình chồng. Chẳng ngờ được, chị vừa xa nhà 3 tháng thì trở về với một đứa trẻ mới sinh trên tay. Khỏi phải nói, cả nhà tôi điêu đứng kinh ngạc. Không lẽ chị đi công tác, tình cờ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi rồi thương tình mà mang về nhà nuôi? Nhưng vợ chồng anh trai tôi đã có hai con đủ trai gái, giờ nhận thêm con nuôi thì sẽ tốn kém hơn. 

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Chị dâu đi biệt tích 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp trách mắng đã quỳ sụp xuống van xin vợ tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

 

Anh trai tôi sau khi biết mình gây họa thì bỏ chạy, bỏ lại người phụ nữ kia loay hoay không có điều kiện sinh và nuôi con. Chị dâu tôi biết chuyện thì âm thầm liên lạc với cô ta. Chị nghĩ dù sao thì đứa trẻ cũng là máu mủ của chồng mình. Chị chu cấp tiền, giúp cô ta dưỡng thai rồi sinh con. Vì thai yếu, thể trạng của cô ta không khỏe nên chị phải đến chăm sóc mẹ con cô ta suốt 3 tháng qua.

Sau khi nhân tình của chồng sinh con khỏe mạnh, chị mang đứa trẻ về để cô ta làm lại cuộc đời mới. Mẹ tôi nghe xong thì bàng hoàng rồi khóc nức nở. Bà cảm ơn chị dâu đã thấu tình đạt lý, cảm ơn chị đã sống tình nghĩa với gia đình tôi. Mẹ tôi còn bắt con trai mình phải thề trước bàn thờ tổ tiên không bao giờ được làm chuyện có lỗi với vợ nữa. Còn tôi thì thật sự nể phục chị dâu, có thể nuốt nước mắt vào trong để sống bao dung như chị thì trên đời này có được mấy người?

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ, rồi đau khổ khi chứng kiến cảnh này

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Tâm sự 29 phút trước
Chồng bỏ nhà theo nhân tình cả tháng, vợ gửi đúng 3 chữ khiến anh "xám mặt" vợi vã quay về

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Chồng ngoại tình, mẹ bỉm 2 con không đánh ghen mà dùng "đòn hiểm" khiến kẻ thứ ba tự rút lui

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Tâm sự 40 phút trước
Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Tâm sự 41 phút trước
Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất

Tâm sự 45 phút trước
Nói một câu khiến tiểu tam giật mình tỉnh mộng đớn đau

Tâm sự 46 phút trước
Đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời, nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết lặng tại chỗ

Tâm sự 48 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn dửng dưng, ngày tôi xách vali đi bà mới đưa "vật báu" rồi nói một câu nghẹn lòng

Tâm sự gia đình 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Buột miệng hỏi chồng cũ lý do 3 năm tại sao chưa tái hôn?

Buột miệng hỏi chồng cũ lý do 3 năm tại sao chưa tái hôn? Anh tiết lộ lý do khiến tôi bật khóc

Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất