Chấp nhận cưới giả với sếp để trả nợ, ngờ đâu đêm tân hôn tôi phát hoảng vì bị 'đè' đến ngạt thở

Học xong ra trường tôi vào làm cho một công ty nước ngoài. Sếp quản lý tôi là người Việt Nam, anh là giám đốc bộ phận. Anh hơn tôi 5 tuổi rất chững chạc, đứng đắn, khá đẹp trai, manly, nhưng... chưa có vợ.

Từ hồi còn đi học tôi đã được bạn bè gọi với cái tên là “ốc đảo cô đơn” bởi tôi chưa từng một lần yêu ai, và thực là tôi chẳng có ý định sẽ yêu ai chứ nói gì đến chuyện sẽ lấy ai đó làm chồng. Nhìn đám bạn bè yêu đương cuồng nhiệt tôi cũng ham lắm, cũng muốn có bên mình một người đàn ông để sớm tối hỏi han chăm sóc, đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau. Tôi nghĩ thoáng như thế đấy nhưng cứ bấm bụng bảo sẽ yêu thì lại sợ bị phản bội rồi đau khổ thất tình khóc than các kiểu là tôi lại không dám nữa.

Một hôm anh hẹn tôi xong việc thì đến phòng, anh có chuyện anh muốn nhờ. Chẳng mảy may suy nghĩ tôi đến nhanh như một cơn gió:

Công việc hàng ngày anh đều quan tâm chú ý giúp đỡ tôi hết mức nên tôi cũng biết ơn anh nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của anh chắc gì tôi trụ nổi với guồng quay công việc mới đầy áp lực này, ngược lại tôi có thể bị đuổi việc luôn rồi ấy chứ.

- Anh biết nói ra điều này với em anh cũng rất ngại, nhưng anh thật sự đang cần một sự giúp đỡ.

- Vâng anh cứ nói đi ạ.

- Em hãy giả làm bạn gái của anh nhé. Em đừng hiểu nhầm, tại bố mẹ anh cứ thúc giục ghê quá, lại đang chuẩn bị bắt anh cưới một người mà anh không yêu nên anh phải giả vờ mình đã có người yêu và làm cô ấy có bầu rồi để hoãn đám cưới kia lại.

- Anh... sao em có thể giúp anh làm chuyện đó được chứ?

- Chẳng phải em đang rất cần tiền để lo em trai bị tai nạn đang điều trị trong bệnh hay sao? anh sẽ cho em 1 tỷ. Em cứ suy nghĩ về đề nghị của anh đi, được hay không thì tối về trả lời anh nhé.

Biết là bị lợi dụng rồi nhưng làm sao không đồng ý được, không đồng ý nhỡ anh ta đuổi việc mình thì sao mà đồng ý cũng không thiệt hại gì cho lắm. Tôi thật sự đang rất cần tiền để phụ mẹ lo cho em trai vừa bị tai nạn tuần trước, phải phẫu thuật nhiều lần nên rất tốn kém, nghĩ vậy nên tối đó tôi nhắn tin sẽ giúp anh việc đó.

Hôm về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh mừng lắm, ông bà cứ một câu gọi con dâu, hai câu con dâu khiến tôi ngại chín mặt. Mẹ anh nắm chặt tôi thủ thỉ khiến tôi cũng thấy cảm động trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Gần ngày cưới, anh thuê người để đóng vai gia đình họ hàng nhà tôi đi ăn cưới. Tất nhiên thuê luôn một căn nhà với bố mẹ giả tôi ở đó. Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho một đám cưới. Tôi thì được khoác trên người bộ váy cô dâu cực kỳ lộng lẫy, tôi đã nghĩ, chỉ cưới giả thôi đâu cần hoành tráng đến vậy. Rồi cũng được trao nhẫn kim cương và hôn các kiểu. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi nên còn rất lúng túng. Anh kéo tôi vào lòng rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn mà suýt khiến con tim tôi bủn rủn. Nó thật ngọt ngào và đầy mê hoặc. Bất giác tôi nghĩ, có khi nào mình đã thích anh ta thật rồi.

Đêm hôm tân hôn, hai con người trông một căn phòng và sắp tới có khi phải ngủ chung trên một chiếc giường. Nửa đêm, cả hai còn đang căng đầy những suy nghĩ, lạ lẫm còn chưa ngủ được thì nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Anh nhảy vội lên giường đè lên người tôi. Còn chưa kịp hét lên thì bị anh bịt mồm.

Tôi sợ quá nằm im re như một con mèo. Vừa sợ, vừa hồi hộp, tim tôi đập loạn nhịp hết lên. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, tôi cũng bị anh cuốn hút mất rồi. Không biết từ lúc nào, tôi thấy mình đáp lại nụ hôn của anh. Anh thật nhẹ nhàng âu yếm, chứ không hề vồ vập chiếm đoạt. Cứ cuốn vào nhau thôi, chẳng cần biết mẹ anh đã đi lúc nào.

Khi mọi chuyện đã xong thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh, đó là tin nhắn của mẹ anh:

- Làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, vợ nó đang bầu bì mệt mỏi phải để vợ nghỉ ngơi dưỡng sức đấy. Nó ốm thì mày chết với mẹ.

Cả tôi và anh đều cười bởi tin nhắn “ngây ngô” của mẹ. Bỗng chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá mức nhờ vả, tôi cuống cuồng lúng túng không biết tiếp theo phải làm thế nào thì anh ôm chặt tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán:

- Làm vợ thật của anh nhé. Vì thật ra anh đã thích em từ ngay hôm đầu em vào công ty làm việc. Anh đã nghĩ rằng, đây sẽ là người con gái mà mình phải lấy làm vợ. Anh đã yêu em từ giây phút ấy rồi Ngân ạ. Hãy cho anh cơ hội để anh được chứng minh điều đó. Bố mẹ anh thật sự rất thích em.

Tôi không nói gì, nhưng để anh ôm chặt vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Sáng dậy, anh chào tôi bằng một nụ hôn nồng nhiệt rồi rồi nói. Tôi đáp lại anh bằng nụ cười hạnh phúc, tôi quyết định sẽ lấy anh làm chồng. Tôi cần anh hơn bất cứ thứ gì khác. Người đàn ông của cuộc đời tôi đã chịu xuất hiện thật rồi.