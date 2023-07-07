Chán vợ ngày một xuống sắc nên lên mạng tìm người để 'tâm sự' ở khách sạn, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi người đó lại là...

Tâm sự 07/07/2023 09:35

Tôi không thể ngờ nổi người mà mình hẹn hò tình một đêm lại chính là vợ của cậu bạn thân nhất của tôi!

Vợ tôi sinh con được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa lấy lại vóc dáng và ngoại hình. Thú thật mỗi lần nhìn cái bụng cả rổ mỡ của cô ấy mà tôi phát ớn không còn hứng thú gì nữa, chưa nói còn rạn ngang rạn dọc. 2 năm chăm con mọn, vợ tôi cũng bỏ bê không quan tâm đến ăn mặc, đầu tóc, trang điểm, nhìn cô ấy già nua và kém hấp dẫn đi rất nhiều.

Tôi là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và không hề có ý nghĩa phản bội vợ. Nhưng khi tôi góp ý với cô ấy cần thay đổi bản thân thì vợ vùng vằng giận dỗi bảo rằng làm gì có thời gian. Ngày đi làm trên công ty, tối về lại con cái, cơm nước, đêm vẫn còn nhiều lần phải dậy dỗ con. Giấc ngủ còn chẳng được trọn vẹn, tâm trí và hơi sức đâu mà quan tâm đến nhan sắc. 

Nghe vợ biện minh mà tôi thấy chán chẳng buồn nói nữa. Có phải mỗi mình cô ấy sinh con và chăm con mọn đâu, trên thế giới này có bao nhiêu người phụ nữ cũng như thế mà họ vẫn xinh đẹp, duyên dáng, đầy sức hấp dẫn. 

Chán vợ ngày một xuống sắc nên lên mạng tìm người để 'tâm sự' ở khách sạn, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi người đó lại là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chán nản tôi quyết định lên ứng dụng hẹn hò tìm tình 1 đêm. Số tôi may mắn, chỉ sau vài lần tìm kiếm thì đã tìm được một đối tượng tâm đầu ý hợp. Cô ấy cũng đang chán chồng nhưng không muốn ly hôn, chỉ muốn ra ngoài giải tỏa nhu cầu mà thôi, thật sự quá hợp ý tôi. Chúng tôi không gửi ảnh rõ mặt cho nhau để tránh làm lộ thông tin nhưng nhìn body cô ấy thì tôi thật sự bị đốn gục. 

Không thể chờ đợi được thêm, ngay hôm sau chúng tôi đã hẹn hò nhau ở khách sạn. Vì tôi có chút việc bận nên cô ấy đến khách sạn trước lấy phòng rồi nhắn tin cho tôi. 

Mang theo tâm trạng phấn khích vô cùng gõ cửa phòng, khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra, cả tôi và người phụ nữ ấy đều choáng váng không không biết nói hay làm gì. Tôi không thể ngờ nổi người mà mình hẹn hò tình một đêm lại chính là vợ của cậu bạn thân nhất của tôi!

Chán vợ ngày một xuống sắc nên lên mạng tìm người để 'tâm sự' ở khách sạn, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi người đó lại là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quang - tên cậu ấy, là bạn nối khố của tôi, chúng tôi thậm chí còn thân nhau hơn anh em ruột. Hiện nay vẫn thường xuyên qua lại, hai gia đình cũng hay gặp gỡ, đi ăn đi chơi cùng nhau. Thế nhưng khi chúng tôi giấu danh tính của mình trên ứng dụng hẹn hò kia thì cả tôi và cô ấy đều không hề hay biết gì về đối phương.

Hôm ấy chúng tôi đã ngồi tâm sự với nhau trong căn phòng khách sạn đó. Tất nhiên là không hề xảy ra chuyện gì rồi. 

Nghe cô ấy kể mới biết Quang cả tháng mới động vào vợ được một lần, thậm chí có khi cả 2 tháng. Cô ấy sức khỏe bình thường nên tất nhiên sẽ cảm thấy thiếu thốn. Mặc dù đã chủ động bằng nhiều cách như chồng lại không hợp tác, thật sự chẳng bù cho vợ tôi chút nào.

Hôm đấy tôi đã khuyên cô ấy không nên lên mạng tìm kiếm tình một đêm nữa mà hãy tập trung vào chồng, cố gắng động viên Quang. Cô ấy sợ tôi nói với Quang nên nhất nhất đáp ứng. Song chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau, tôi thừa hiểu rằng nhu cầu bản năng đâu thể dễ dàng gạt sang một bên được. Đến chính bản thân tôi còn chẳng tự khuyên được mình cơ mà!

Chán vợ ngày một xuống sắc nên lên mạng tìm người để 'tâm sự' ở khách sạn, vừa mở cửa phòng tôi tá hỏa khi người đó lại là... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nhòm ngó đến vợ bạn. Nhưng chẳng hiểu sao từ khách sạn trở về trong lòng tôi lại tràn ngập hình bóng vợ Quang. Có thể bởi vì chúng tôi đã nói với nhau những lời đong đưa lả lơi trên mạng và thậm chí còn hẹn nhau đến khách sạn. Tôi cũng được vợ Quang gửi cho nhiều hình hình ảnh gợi cảm về body của cô ấy. Tôi muốn quên cô ấy cũng không dễ dàng.

Tôi nghĩ rằng nếu không đi với tôi thì vợ Quang cũng sẽ lén lút đi với người khác. Mà tôi thì cũng có nhu cầu, vậy chúng tôi thỏa mãn cho nhau cũng là điều bình thường? Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Chứ chúng tôi vẫn luôn yêu quý và trân trọng gia đình. Tôi có nên liên lạc với vợ Quang để cùng cô ấy thỏa thuận trở thành bạn tình hay không?

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự vợ chồng

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