Chán chê bạn gái 4 năm, tôi thẳng thừng 'đá' để lấy vợ giàu, ngày cưới, em mang tới túi màu đen khiến tôi lặng người, phải tuyên bố hủy hôn ngay lập tức

- Chia tay ư? Anh đang đùa em đúng không? Chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao?

Sau khi Tuấn xin vào làm được cho một tập đoàn lớn thì Tuấn thay lòng đổi dạ, anh chán ngán cô bạn gái nghèo như Thy và quay ra tán tình cô thư ký xinh đẹp ở công ty. Tất nhiên với vẻ ngoài hào hoa của mình thì Tuấn khiến cho Vân ( tên cô thư ký ) mê mẩn xin chết vì anh. Bắt được con cá lớn như Vân nên Tuấn quyết định nói lời chia tay Thy. Khỏi phải nói lúc đó Thy điếng người như nào.

- Nhưng chúng ta đã có hơn 4 năm yêu nhau. Anh không nghĩ đến thanh xuân của em ư?

- Đúng là anh từng hứa như vậy nhưng thời thế thay đổi rồi em ạ. Anh có bạn gái mới rồi, cô ấy làm thư ký ở công ty anh. Cô ấy xinh đẹp, gia thế lại giàu có. Nếu cưới cô ấy anh mới thăng tiến trong sự nghiệp được, còn gái nghèo như em thì anh đâu có ngu gì chứ? .

- Tất nhiên anh phải nghĩ đến chứ? 4 năm yêu nhau anh chỉ có thể cho em 50 triệu. Coi như là tiền đền bù thanh xuân nhé. Tháng sau anh cưới vợ rồi nên em đừng đến làm phiền anh nữa.

- Thì ra là vậy...hóa ra anh lừa dối em lâu nay rồi sao?

- Em đừng trách anh. Có trách thì trách em nghèo thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn trước lời chia tay phũ phàng tàn nhẫn của Tuấn, Thy đau đớn đến tột cùng. Cô muốn níu kéo nhưng cô biết mình chẳng thể, còn với Tuấn thì anh ta hí hửng vô cùng vì không ngờ đá Thy một cách dễ dàng đến như thế.

Và rồi ngày cưới của Tuấn cũng diễn ra vô cùng hoành tráng, về phần cô bạn gái cũ thì Tuấn tin chắc Thy không dám đến đám cưới của anh. Ấy thế nhưng lúc đông đủ khách mời thì Tuấn điếng người khi thấy Thy lẻn vào đám cưới. Anh kéo mạnh Thy ra rồi quát lên.

- Cô...sao cô dám đến đây hả?

- Anh nói gì lạ vậy. Tất nhiên là tôi đến chúc mừng anh rồi...dù sao chúng ta cũng yêu nhau 4 năm tôi phải có chút quà cho anh chứ?

Nói rồi Thy chìa bọc màu đen ra trước mặt cười tỉnh bơ, Tuấn sợ hãi nghĩ đó là cảnh nóng này nọ của anh và Thy nên vội mở ra để phi tang vì sợ vợ nhìn thấy. Ai dè lúc mở ra thì anh điếng người khi trong đó là quyết định cho Tuấn thôi việc.

- Gì thế này....cô đùa tôi sao? Sao cô dám đem công việc của tôi ra đùa hả?

- Đùa ư? Cũng phải nhỉ, tôi quên mất là anh chưa biết đâu phải gái nghèo đâu. Tôi nói cho anh biết nhé...tôi là con gái sếp tổng nơi anh đang làm việc đấy. Sau khi nghe tôi kể về anh thì bố tôi đã cho anh nghỉ việc. À mà...tôi đã định xin bố cho anh lên cái ghế trưởng phòng đấy...cơ mà chính anh rũ bỏ tôi trước.

- Không thể nào....

- Nếu không tin anh có thể kéo cô vợ của mình lại để hỏi xem tôi là ai nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói Thy vừa bước đến trước mặt Vân, cô vợ của Tuấn. Quả thật lúc đó ngay lập tức Tuấn thấy vợ mình cúi chào bạn gái cũ một cách trịnh trọng. Tuấn sợ hãi quá ngay lập tức tuyên bố hủy hôn rồi bỏ chạy. Và cái lý do mà Tuấn hủy hôn là vì anh hám lợi cầu xin Thy được quay lại, vậy nhưng không đời nào Thy chấp nhận. Cô đã khiến cho Tuấn bỗng chốc trở thành gã đàn ông tay trắng. Thế mới nói là gieo nhân nào gặt quả ấy thật không sai tý nào...