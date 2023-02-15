Chăm bạn trai 1 tháng ở bệnh viện, ngày xuất viện bác gái đưa tôi 20 triệu và yêu cầu chia tay

Tâm sự 15/02/2023 23:07

Tôi nói là sẽ không bao giờ rời bỏ Tân, lần này về nhà tôi sẽ xin phép bố mẹ cho chúng tôi cưới nhau.

Một tháng trước, Tân - bạn trai của tôi bị tai nạn lao động. Gần một tháng anh ấy phải điều trị trong bệnh viện, cả tôi và mẹ anh ấy thay nhau chăm sóc. Với mong muốn Tân được bình phục trở lại, tôi và mẹ anh ấy góp chung tiền để chữa trị.

Thế nhưng ngày xuất viện, bác sĩ thông báo Tân bị mất sức lao động 80%, cần phải nghỉ ngơi và không được làm những việc nặng. Lúc trên xe đưa bạn trai về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, thương cho Tân có nhiều hoài bão đặt ra mà không thể thực hiện được.

Một tháng qua, tôi đã nghỉ việc khá nhiều, sau khi đưa Tân về quê, tôi cũng vội vã quay ra xe để về lại thành phố. Tôi hẹn với Tân là sẽ về thăm anh ấy vào cuối mỗi tuần, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh.

Lúc tiễn tôi ra xe, mẹ bạn trai đưa cho tôi 20 triệu và bảo số tiền viện phí còn thiếu của tôi, bác ấy sẽ lo trả đầy đủ. Bác không muốn Tân nợ tiền của tôi. Tôi nhất định không cầm số tiền đó và bảo trước sau hai đứa cũng là vợ chồng, bỏ tiền ra chữa bệnh cho anh ấy là việc tôi nên làm.

Thế nhưng bác khuyên tôi chia tay, bác bảo Tân bị mất sức lao động, ra thành phố cũng chẳng thể làm được việc gì. Tôi là cô gái xinh đẹp có công việc tốt, tìm đâu chẳng được người đàn ông tốt.

Chăm bạn trai 1 tháng ở bệnh viện, ngày xuất viện bác gái đưa tôi 20 triệu và yêu cầu chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói là sẽ không bao giờ rời bỏ Tân, lần này về nhà tôi sẽ xin phép bố mẹ cho chúng tôi cưới nhau.

Tối qua, tôi nói nguyện vọng muốn được tổ chức đám cưới với Tân trong năm nay nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Bố bảo suốt một tháng vừa rồi, tôi đã vất vả chăm sóc Tân trong bệnh viện coi như là trả xong nghĩa tình. Còn bây giờ, bố muốn tôi chấm dứt qua lại với Tân, bố không muốn nhìn thấy tôi vất vả cả đời.

Thực lòng tôi rất yêu và thương Tân, nhưng cả bố mẹ tôi và mẹ Tân đều phản đối chúng tôi tiếp tục bên nhau. Tôi có nên nghe theo lời người lớn rời xa Tân hay quyết tâm theo con tim mách bảo đây?

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