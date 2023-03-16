Khi cha mẹ ly hôn, chúng con đã dần trưởng thành. Ba sẽ có một gia đình khác, còn mẹ thì suốt bao năm vẫn chỉ có chúng con. Vì con biết điều duy nhất còn lại trong cả cuộc đời mẹ cố gắng nỗ lực, chính là chúng con. Đàn ông là vậy, mà phụ nữ cũng là thế.

Mẹ của con là người phụ nữ rất đơn thuần. Khi con còn nhỏ, con luôn thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong nhà. Vì với chúng con, mẹ là những gì dịu dàng và chu đáo nhất. Vì ba luôn yêu chiều mẹ, luôn nói với chúng con rằng ba may mắn khi lấy được mẹ. Có lẽ với ba, mẹ đẹp vì hết lòng hy sinh cho gia đình, cùng ba từ ngày tay trắng chưa có gì. Nhưng cũng vì mẹ là người phụ nữ hiền lành như thế nên con mới có một người cha ngoại tình khi giàu sang? Nhân tình của ba hơn mẹ về mọi mặt. Cô ta trẻ, đẹp, lôi cuốn và sắc sảo. Ba chọn cô ta thay vì chọn mẹ. Ba ngoại tình rồi ly hôn, vì một người phụ nữ trẻ đẹp hơn mẹ.

Ảnh minh họa: Internet Mẹ của con không khóc quá nhiều. Mẹ chọn buông tay như một lẽ đương nhiên. Mẹ nói với con, có những điều không phải là thắng hay thua, mà là đã mệt mỏi để nắm giữ. Mẹ không muốn trách, vì điều đó sẽ làm càng mẹ thêm thảm hại. Mẹ không muốn giành, vì nếu ba xứng đáng thì đã không để mẹ phải tranh giành với ai. Mẹ tôn trọng lựa chọn của ba, mà đúng hơn là tôn trọng chính mình đã quá nhiều tổn thương. Khi cha mẹ ly hôn, chúng con đã dần trưởng thành. Ba sẽ có một gia đình khác, còn mẹ thì suốt bao năm vẫn chỉ có chúng con. Vì con biết điều duy nhất còn lại trong cả cuộc đời mẹ cố gắng nỗ lực, chính là chúng con. Đàn ông là vậy, mà phụ nữ cũng là thế.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng ba biết không, con chỉ mong rằng khi về già ba sẽ không hối hận. Tháng năm còn dài, ba sẽ càng gặp nhiều phụ nữ tốt hơn mẹ. Chỉ là, con luôn tin rằng sẽ không có người phụ nữ nào có thể tình nguyện cùng ba ăn những bữa cơm chỉ có rau luộc chấm mắm. Không có người phụ nữ nào khi ba vừa ốm đau vừa nghèo khó lại chưa từng bỏ rơi ba. Vì khi ba sang giàu, làm sao tìm được người vợ tào khang muốn cùng ba trải qua nghèo khó? Con từng hỏi mẹ, vì sao mẹ có thể trải qua tháng ngày khó khăn ấy mà chưa từng nghĩ sẽ bỏ ba? Mẹ chỉ nói, phụ nữ không phải chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ hay phản bội, mà chỉ vì sống thì phải có nguyên tắc, có đạo nghĩa. Mẹ đã chọn ba, mẹ không thể sống có lỗi với ba. Con tin, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, như mẹ, như ba. Chỉ là, sẽ có người sống chẳng thẹn với lòng, sẽ không sợ hối hận. Lại có những người đến khi mắt mờ chân run mới hay mình đã bỏ lỡ điều gì. Con mong rằng người cha ngoại tình của mình sẽ không phải như thế. Bởi cảm giác thất bại nhất của một người đàn ông không phải là không chinh phục được phụ nữ trong thiên hạ, mà là bỏ lỡ người phụ nữ thật lòng đối đãi với mình khi chưa có gì. Tháng năm còn dài, chúng con vẫn sẽ yêu thương mẹ, vì mẹ xứng đáng. Chúng con vẫn sẽ tôn trọng ba, dẫu ba có từng làm điều gì sai trái với mẹ. Chỉ mong ba đủ tỉnh táo, đủ lý trí, để không phải hối tiếc bất cứ điều gì trong đời.

Tặc lưỡi đồng ý đi xem mắt, tới nơi vừa gặp anh ta, tôi đỏ mặt ‘đứng hình’ không tin vào mắt mình trước gương mặt của người đối diện Tức tốc đi tới chỗ hẹn theo lời mẹ dặn. Nghe mẹ bảo anh chàng hôm nay từng đi du học về, bề ngoài lịch thiệp, lại có năng lực. Bước vào quán, Hoa dáo dác tìm đối tượng xem mắt mà cô từng thấy mặt qua tấm hình mẹ gửi. Chưa gì cô đã nghe tiếng gọi đằng sau

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