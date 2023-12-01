Cắn chặt răng lấy chồng lớn hơn 20 tuổi, đêm tân hôn đèn vừa tắt anh đã ôm chầm lấy tôi, vài giây sau tôi đã hét toáng lên vì điều này!

Tâm sự 01/12/2023 10:35

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Càng quen biết anh thì tôi càng thấy có thiện cảm. Dù đã gần 50 nhưng chồng tôi nhìn trẻ hơn tuổi, lại có điều kiện kinh tế vững chắc. Vợ anh qua đời nhiều năm, con cái đã trưởng thành tự lo cho mình được. Nếu tôi lấy anh thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc và con riêng của chồng.

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Cắn chặt răng lấy chồng lớn hơn 20 tuổi, đêm tân hôn đèn vừa tắt anh đã ôm chầm lấy tôi, vài giây sau tôi đã hét toáng lên vì điều này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Kỳ thực, chồng tôi tuy có chút lớn tuổi nhưng phong độ thì vẫn còn trẻ trung lắm. Vì tôi nghĩ dù sao chuyện chăn gối cũng là chất keo nối kết hai vợ chồng. Tôi mừng thầm trong bụng.

Đến khúc cao trào, tôi vô thức đưa tay vò lấy đầu tóc của chồng. Bất ngờ, sau khi vò tới lui thì trong tay tôi có thứ gì như tóc của chồng! Tôi mở to mắt ra thì thấy đầu chồng trở nên bóng loáng từ lúc nào!

Cắn chặt răng lấy chồng lớn hơn 20 tuổi, đêm tân hôn đèn vừa tắt anh đã ôm chầm lấy tôi, vài giây sau tôi đã hét toáng lên vì điều này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hoảng hốt hét thất thanh. Đêm tân hôn đang hồi vui thì bỗng tan rã ngay trong vài giây. Chồng tôi thấy tôi đang cầm tóc giả của anh thì chỉ biết cười hổ thẹn. Hóa ra chồng tôi bị hói mấy năm nay. Anh cũng thấy bất lực vì tình trạng này ngày một nặng. Anh sợ tôi chê bai nên sử dụng tóc giả. Tóc giả lại quá xịn, nhìn trông mượt mà không có một sợi bạc khiến tôi cũng từng thắc mắc.

Nhưng chuyện bất ngờ ngay đêm tân hôn thế này lại khiến chúng tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói với chồng dù anh trông thế nào thì tôi vẫn thương anh. Anh cũng không cần cực khổ đội tóc giả vì sợ tôi chê anh nữa đâu!

Để trốn tránh đêm tân hôn với chồng U50, tôi liều mình uống 2 viên thuốc ngủ, sáng sớm thức giấc tôi òa khóc nức nở khi thấy cảnh này

Để trốn tránh đêm tân hôn với chồng U50, tôi liều mình uống 2 viên thuốc ngủ, sáng sớm thức giấc tôi òa khóc nức nở khi thấy cảnh này

Coi như cô sẽ không biết tới sự đau đớn khi bị người đàn ông đó dày vò thân xác. Cô dâu nào cũng mong chờ 1 đêm tân hôn lãng mạn, hạnh phúc còn Mai thì toàn thấy nước mắt thế này…

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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