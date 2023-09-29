Lắm lúc đi nhậu với bạn bè nghe chúng nó kể về việc đưa gái lên giường là Lâm lại hậm hực lắm.

Trang và Lâm yêu nhau đến nay đã được 7 năm, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ với tình yêu đẹp của hai người. Nhất là với Lâm thì thì mọi người đều nói anh tốt số mới yêu được cô bạn gái xinh đẹp không khác gì hoa hậu như Trang. Vậy nhưng với Lâm thì sướng có sướng thật nhưng khổ thì cũng không kém, như người ta có bạn gái thì 1, 2 năm đã được vào nhà nghỉ "thỏa mãn" này nọ. Nhưng với Lâm thì bị bạn gái cấm triệt đòi giữ đến đêm tân hôn.

- Dẻo với chả dai...tao còn chưa được 1 lần vào nhà nghỉ đấy.

- Này, con người yêu mày xinh đấy...nhưng lên giường thì có dẻo dai không hả? - Thằng bạn thân cười.

- Đùa tao à? Nhìn mày thế này mà bị gay à? Tiếc quá.

- Mày đã thấy ai gay mà cao to như tao chưa? Tao cũng muốn lắm...nhưng khổ nỗi lần nào gạ gẫm bạn gái tao cũng bắt giữ đến đêm tân hôn.

- Thời đại nào giờ mà còn giữ trinh đến đêm tân hôn. Cẩn thẩn không có ngày bị nó bắt "đổ vỏ" đấy, giờ con gái không tin được đâu. Miệng thì cứ bô bô với mình là "em còn trinh" nhưng cưới về thì mới biết là em dùng trinh giả. Có khi con bạn gái mày mất trinh rồi đấy...xinh như nó kiểu gì chả yêu mấy thằng rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe lũ bạn nói như vậy thì Lâm hoảng hồn, đúng là 7 năm qua anh nghe Trang nói mình còn trinh chứ anh chưa bao giờ được khám xem Trang còn cái ngàn vàng thật hay không. Nghĩ đến việc bạn gái mất trinh mà cố tình lừa mình là Lâm điên máu lắm.

Nhưng buổi hẹn hò sau đó thì Lâm lành nhạt dần, thay vì 7 năm sẽ có một đám cưới đẹp như mơ thì Lâm lại tìm cớ để chia tay Trang. Còn về phần Trang thì thấy bạn trai thay đổi thái độ khiến cô lo lắng lắm, nghĩ chắc do mình cấm vận mấy năm trời nên bạn trai mới như thế. Suy đi nghĩ lại thì Trang quyết định vào nhà nghỉ dâng hiến cho bạn trai. Khỏi phải nói lúc đó Lâm hí hửng như nào, nghĩ đến việc 7 năm mất bao công sức nên bây giờ dù mất trinh thì Lâm vẫn muốn ngủ với Trang một lần dù Trang không còn trinh.

- Anh nhớ phải chịu trách nhiệm nếu lỡ như em có thai đấy nhé. Yêu 7 năm rồi...anh cũng tính chuyện cưới em dần đi chứ? - Trang thỏ thẻ.

- Muốn cưới thì em phải cho anh thử 1 nháy đã chứ? 7 năm bị em cấm vận có khi anh thành gay rồi đây này.

- Nhưng anh phải hứa thì em mới an tâm...

- Được rồi...anh hứa.

Lâm hứa cho có như vậy chứ anh nghĩ Trang mất trinh rồi anh chẳng lo. Vậy nhưng sau 1 tiếng hì hục nhìn ga giường có giọt máu đó thì Lâm hét toáng lên...

- Cái gì thế này? Em đúng là ngu...Còn trinh sao không nói hả?

- Anh nói như vậy là sao? 7 năm qua em vẫn giữ gìn để cho anh mà.

- 7 năm giữ gìn nhưng anh tưởng em mất trinh nên sáng nay anh đưa cô bạn thân của em đi đăng ký kết hôn rồi. Cuối tháng này bọn anh cưới.

- Bạn thân ư? Anh cưới bạn thân của em ư? Sao 2 người lại có thể làm điều đó với em chứ?

- Có trách thì trách em ngu...còn trinh mà cứ giấu. 7 năm qua anh yêu em tốn kém cũng nhiều. Coi như trinh này em cho anh là chúng ta hòa nhé. So với em thì cô bạn em không xinh bằng...nhưng cô ấy làm tình giỏi em vạn lần...Anh đâu có ngu mà không chọn cô ấy chứ. Nếu em muốn thì chúng ta làm ngoại tình với nhau...chứ cưới thì anh xin lỗi là không thể.

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Lâm cười hả hê bước đi, còn Trang thì bật khóc vì không ngờ bạn trai và cô bạn thân của mình lại khốn nạn đến như thế. Trang không ngờ rằng giữ gìn trinh tiết cũng là một cái sai như vậy. Giờ đây cô chẳng thế biết làm sao nữa, Trang muốn phá đám cưới của gã bạn trai hèn hạ của mình...nhưng cô cũng muốn yên bình vì đã quá mệt mỏi.