Yêu nhau 5 năm bạn trai luôn né tránh 'chuyện yêu' nên bị nghi ngờ giới tính, một lần gần gũi cô gái điên tiết quát: 'Hôn phần dưới nữa kìa' và sự thật không ngờ về người bạn trai được hé lộ

Hồi mới yêu thấy bạn bè kể người yêu chúng nó cứ đòi đi nhà nghỉ còn Kiên thì không đòi hỏi gì mà bảo yêu trong sáng nên Chi vui mừng lắm. Thế nhưng sang năm thứ 3, 4 mà bạn trai vẫn không đòi hỏi thì Chi bắt đầu thấy lạ và lo lắng. Nhiều lần Chi muốn hỏi thẳng bạn trai xem có phải anh bị gay không mà không đòi hỏi, thế nhưng sợ Kiên tự ái nên Chi đành thôi. Thế là những lần hẹn họ sau đó Chi cố tình bật "đèn xanh" bằng việc đi những chỗ vắng vẻ, thậm chí nhiều lần cô còn đưa bạn trai về phòng để không gian riêng tư hai đứa nhưng mà Kiên vẫn không có đòi hỏi gì cả.

Kiên và Chi yêu nhau đến nay đã được 5 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và tin chắc hai người sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thật ra thì yêu lâu như vậy Chi cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, vậy nhưng cứ nhắc đến việc đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ là Chi lại thấy lo lắng vì cô thật đang không biết bạn trai mình có phải là gay không nữa. Nói thì không ai tin nhưng mấy năm yêu nhau Kiên và Chi chưa từng đi quá giới hạn, mỗi lần hẹn hò chỉ có nắm tay rồi hôn má mà thôi.

- Vớ vẩn, em đã thấy thẳng gay nào cao to như anh chứ hả?

- Mình yêu nhau 5 năm rồi mà anh vẫn không muốn làm gì hơn ngoài nắm tay hả? Bạn em có người yêu đều đi nhà nghỉ rồi đấy. Đáng ra đến thời điểm này anh phải gạ em dâng hiến cái ngàn vàng...sao anh không chịu đòi hỏi hả? Hay là anh bị gay? - Chi thảng thốt.

- Thế sao anh không đòi em dâng trinh tiết cho anh.

- Thì con gái ai cũng muốn đợi đến đêm tân hôn mà. Vậy nên anh giữ cho em đấy.

- Không cần đâu. 5 năm là em tin tưởng anh rồi. Giờ em dâng hiến cho anh đấy...anh cứ làm tới đi.

Vừa nói Chi vừa lao đến ôm hôn bạn trai, cứ tưởng lần này sẽ trao đời con gái cho người mình yêu. Nào ngờ mới cởi áo hôn đến ngực 2 phút thì Kiên vùng dậy.

- Hôm nay dừng ở đây thôi em nhé...để lần sau. Hôm nay anh quên mua "bảo hộ" rồi...lỡ như có bầu cái là không tốt cho em đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy bạn trai nói như vậy nên Chi cũng tin tưởng, tất nhiên là những lần hẹn hò sau đó thì Chi cũng luôn nhắc nhở bạn trai đi nhà nghỉ. Và rồi sau 5 lần bảy lượt viện đủ lý do thì Chi cũng kéo được Kiên vào nhà nghỉ.

- Hôm nay em đã mua thuốc tránh thai rồi nên anh khỏi lo nhé?

Dù chuẩn bị kỹ như vậy nhưng đến tận 15 phút thì Kiên cũng chỉ cởi áo hôn ngực mà không làm gì khác. Lúc này Chi thật sự bực nên cô quát lớn.

- Rốt cuộc anh có gay không hả? Không phải là thằng gay thì vén váy hôn cả "phần dưới" nữa kìa. Hôn xong rồi thì cướp cái ngàn vàng của em đi chứ?

- Anh...anh thật sự không thể. Xin em đừng cởi nữa.

- Vì sao? Ít ra anh phải cho em lý do chứ? Hay là anh không yêu em?

- Không. Anh thật sự yêu em, rất yêu em nên mới không dám. Thật ra thì cái đó của anh thế này nên anh mới không dám....

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi kiên tụt quần mình để lộ vết bỏng dài ở bụng dưới của anh, Chi nhìn vào đó thì ban đầu cô rùng mình vì vết sẹo đỏ thẫm rồi sần sùi nữa, thế nhưng chỉ sau 1 phút thì Chi ôm lấy bạn trai thỏ thẻ.

- Vì có vết bỏng này anh yêu 5 năm chỉ hôn ngực em thôi sao? Vì anh sợ em biết ư?

- Đúng vậy, vết bỏng này có từ khi anh còn nhỏ và bị ấm nước sối đổ thẳng vào người. Thật ra trước đây anh từng có một mối tình. Và cô gái ấy đã bỏ anh khi nhìn thất vết bỏng này của anh....nhìn nó thật gớm ghiếc đúng không em? Đến anh còn không dám nhìn...nên anh sợ em sẽ lại bỏ anh như những cô gái trước.

- Em không sợ đâu...vậy nên anh đừng sợ em sẽ bỏ anh.

Nói rồi chính Chi quỳ xuống rồi hôn lên vết vòng vừa dài vừa xấu xí ấy của Kiên. Đêm hôm đó cả hai ôm hôn rồi trao cho nhau lần đầu tiên của nhau. Tất nhiên sau đó là Kiên dắt Chi về ra mắt bố mẹ mình để xin chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới.