Yêu nhau 5 năm bạn trai luôn né tránh 'chuyện yêu' nên bị nghi ngờ giới tính, một lần gần gũi cô gái điên tiết quát: 'Hôn phần dưới nữa kìa' và sự thật không ngờ về người bạn trai được hé lộ

Tâm sự 26/09/2023 04:39

Vừa nói Chi vừa lao đến ôm hôn bạn trai, cứ tưởng lần này sẽ trao đời con gái cho người mình yêu. Nào ngờ mới cởi áo hôn đến ngực 2 phút thì Kiên vùng dậy.

Kiên và Chi yêu nhau đến nay đã được 5 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và tin chắc hai người sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thật ra thì yêu lâu như vậy Chi cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, vậy nhưng cứ nhắc đến việc đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ là Chi lại thấy lo lắng vì cô thật đang không biết bạn trai mình có phải là gay không nữa. Nói thì không ai tin nhưng mấy năm yêu nhau Kiên và Chi chưa từng đi quá giới hạn, mỗi lần hẹn hò chỉ có nắm tay rồi hôn má mà thôi.

Hồi mới yêu thấy bạn bè kể người yêu chúng nó cứ đòi đi nhà nghỉ còn Kiên thì không đòi hỏi gì mà bảo yêu trong sáng nên Chi vui mừng lắm. Thế nhưng sang năm thứ 3, 4 mà bạn trai vẫn không đòi hỏi thì Chi bắt đầu thấy lạ và lo lắng. Nhiều lần Chi muốn hỏi thẳng bạn trai xem có phải anh bị gay không mà không đòi hỏi, thế nhưng sợ Kiên tự ái nên Chi đành thôi. Thế là những lần hẹn họ sau đó Chi cố tình bật "đèn xanh" bằng việc đi những chỗ vắng vẻ, thậm chí nhiều lần cô còn đưa bạn trai về phòng để không gian riêng tư hai đứa nhưng mà Kiên vẫn không có đòi hỏi gì cả.

Yêu nhau 5 năm bạn trai luôn né tránh 'chuyện yêu' nên bị nghi ngờ giới tính, một lần gần gũi cô gái điên tiết quát: 'Hôn phần dưới nữa kìa' và sự thật không ngờ về người bạn trai được hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Mình yêu nhau 5 năm rồi mà anh vẫn không muốn làm gì hơn ngoài nắm tay hả? Bạn em có người yêu đều đi nhà nghỉ rồi đấy. Đáng ra đến thời điểm này anh phải gạ em dâng hiến cái ngàn vàng...sao anh không chịu đòi hỏi hả? Hay là anh bị gay? - Chi thảng thốt.

- Vớ vẩn, em đã thấy thẳng gay nào cao to như anh chứ hả?

- Thế sao anh không đòi em dâng trinh tiết cho anh.

- Thì con gái ai cũng muốn đợi đến đêm tân hôn mà. Vậy nên anh giữ cho em đấy.

- Không cần đâu. 5 năm là em tin tưởng anh rồi. Giờ em dâng hiến cho anh đấy...anh cứ làm tới đi.

Vừa nói Chi vừa lao đến ôm hôn bạn trai, cứ tưởng lần này sẽ trao đời con gái cho người mình yêu. Nào ngờ mới cởi áo hôn đến ngực 2 phút thì Kiên vùng dậy.

- Hôm nay dừng ở đây thôi em nhé...để lần sau. Hôm nay anh quên mua "bảo hộ" rồi...lỡ như có bầu cái là không tốt cho em đâu.

Yêu nhau 5 năm bạn trai luôn né tránh 'chuyện yêu' nên bị nghi ngờ giới tính, một lần gần gũi cô gái điên tiết quát: 'Hôn phần dưới nữa kìa' và sự thật không ngờ về người bạn trai được hé lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy bạn trai nói như vậy nên Chi cũng tin tưởng, tất nhiên là những lần hẹn hò sau đó thì Chi cũng luôn nhắc nhở bạn trai đi nhà nghỉ. Và rồi sau 5 lần bảy lượt viện đủ lý do thì Chi cũng kéo được Kiên vào nhà nghỉ.

- Hôm nay em đã mua thuốc tránh thai rồi nên anh khỏi lo nhé?

Dù chuẩn bị kỹ như vậy nhưng đến tận 15 phút thì Kiên cũng chỉ cởi áo hôn ngực mà không làm gì khác. Lúc này Chi thật sự bực nên cô quát lớn.

- Rốt cuộc anh có gay không hả? Không phải là thằng gay thì vén váy hôn cả "phần dưới" nữa kìa. Hôn xong rồi thì cướp cái ngàn vàng của em đi chứ?

- Anh...anh thật sự không thể. Xin em đừng cởi nữa.

- Vì sao? Ít ra anh phải cho em lý do chứ? Hay là anh không yêu em?

- Không. Anh thật sự yêu em, rất yêu em nên mới không dám. Thật ra thì cái đó của anh thế này nên anh mới không dám....

Yêu nhau 5 năm bạn trai luôn né tránh 'chuyện yêu' nên bị nghi ngờ giới tính, một lần gần gũi cô gái điên tiết quát: 'Hôn phần dưới nữa kìa' và sự thật không ngờ về người bạn trai được hé lộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi kiên tụt quần mình để lộ vết bỏng dài ở bụng dưới của anh, Chi nhìn vào đó thì ban đầu cô rùng mình vì vết sẹo đỏ thẫm rồi sần sùi nữa, thế nhưng chỉ sau 1 phút thì Chi ôm lấy bạn trai thỏ thẻ.

- Vì có vết bỏng này anh yêu 5 năm chỉ hôn ngực em thôi sao? Vì anh sợ em biết ư?

- Đúng vậy, vết bỏng này có từ khi anh còn nhỏ và bị ấm nước sối đổ thẳng vào người. Thật ra trước đây anh từng có một mối tình. Và cô gái ấy đã bỏ anh khi nhìn thất vết bỏng này của anh....nhìn nó thật gớm ghiếc đúng không em? Đến anh còn không dám nhìn...nên anh sợ em sẽ lại bỏ anh như những cô gái trước.

- Em không sợ đâu...vậy nên anh đừng sợ em sẽ bỏ anh.

Nói rồi chính Chi quỳ xuống rồi hôn lên vết vòng vừa dài vừa xấu xí ấy của Kiên. Đêm hôm đó cả hai ôm hôn rồi trao cho nhau lần đầu tiên của nhau. Tất nhiên sau đó là Kiên dắt Chi về ra mắt bố mẹ mình để xin chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới.

Thử lòng bạn trai tôi báo tin 2 vạch, hắn hốt hoảng định phủi tay nhưng vội 'quay xe' khi nghe tôi nói về sổ tiết kiệm 10 tỷ của mình và cái kết bất ngờ

Thử lòng bạn trai tôi báo tin 2 vạch, hắn hốt hoảng định phủi tay nhưng vội 'quay xe' khi nghe tôi nói về sổ tiết kiệm 10 tỷ của mình và cái kết bất ngờ

Đây, địa chỉ phòng phá thai đây, cô đến phá đi chứ còn làm sao nữa. Đừng hòng mong có cái thai đó thì trói buộc được tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của bạn trai nghi bạn trai bị gay tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 23 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 38 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Bố tôi qua đời và nguyện vọng cuối cùng khiến mẹ lặng người

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về

Chồng mất liên lạc khi đi xuất khẩu lao động và sự thật bất ngờ ngày trở về