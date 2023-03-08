Bồ nhí của chồng vênh mặt thông báo đã có bầu, tôi cười không ngớt đưa cho cô ta xấp tài liệu bọc kín, đọc xong ả tối sầm mặt, môi run rẩy không nói nên lời

Tâm sự 08/03/2023 23:55

Biết được việc chồng có nhân tình bên ngoài, tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn mà thôi. Nào ngờ khi mọi việc vẫn đang dang dở thì ả ta đã tìm đến tận cửa.

Tôi và chồng từng có một gia đình hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Chồng tôi ngày trước được mọi người yêu quý bởi tính tình hiền lành, lại giỏi kiếm tiền, yêu thương vợ con. Tôi cũng là người vợ hiểu chuyện, khéo léo nên được gia đình chồng tin tưởng.

Nhưng đến khi tôi sinh con thứ hai thì mái ấm nhỏ dần đổ vỡ. Nguyên nhân là vì hai đứa con tôi sinh ra đều là con gái. Chồng và gia đình chồng tôi không thích điều đó, họ tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Nhưng tôi không thể sinh thêm được nữa, sức khỏe của tôi quá yếu. Huống hồ, tôi nghĩ nuôi hai con cũng đã đủ cực rồi, tôi muốn dành hết điều kiện tốt nhất cho hai con gái. Vì thế, tôi quyết định thắt buồng trứng.

Bồ nhí của chồng vênh mặt thông báo đã có bầu, tôi cười không ngớt đưa cho cô ta xấp tài liệu bọc kín, đọc xong ả tối sầm mặt, môi run rẩy không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi con gái thứ hai của tôi được hơn 1 tuổi thì chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Khi biết tin sốc này, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ cho gia đình. Vì chồng tôi vẫn quan tâm, chăm sóc vợ con nên tôi nghĩ chắc anh chỉ chơi cho vui, đến lúc chán thì sẽ về nhà. Tôi biết nhưng không lên tiếng.

Nhưng tôi muốn nhịn, bồ nhí của chồng lại không muốn nhường. Chồng tôi quen một cô nhân tình mặt dày điêu ngoa. Cô ta nhắn cho tôi những lời khiêu khích, còn chụp ảnh thân mật với chồng gửi cho tôi. Tôi chịu không được nữa, hẹn cô ta ra ngoài nói chuyện. Chồng tôi đã biết chuyện, van xin tôi tha lỗi, anh quỳ gối khóc nức nở nói với tôi:

“Anh chỉ tính chơi với cô ta qua đường thôi, ai dè cô ta muốn làm lớn chuyện này. Em cho anh một cơ hội, anh giải quyết xong sẽ không dám tái phạm nữa”.

Tôi đành nghe theo chồng nhưng 3 ngày sau, tôi choáng váng khi tình cờ nghe chồng nói với mẹ chồng rằng anh ngoại tình với 4 cô cùng lúc, vì muốn tìm cho được con trai. Nếu ai sinh con trai thì anh sẽ chu cấp cho người đó, sau khi con lớn thì sẽ đưa về nhà. Anh còn dám nói với mẹ tôi sẽ không dám ly hôn vì thương hai con không bố.

Bồ nhí của chồng vênh mặt thông báo đã có bầu, tôi cười không ngớt đưa cho cô ta xấp tài liệu bọc kín, đọc xong ả tối sầm mặt, môi run rẩy không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thất thần phát hiện bộ mặt đáng sợ của chồng mình. Ngay lúc đó, cô bồ trơ trẽn của chồng nhắn tin báo với tôi đã có thai. Tôi cười khẩy, chuẩn bị đi gặp ả ta. Ngày gặp nhau, cô nhân tình kia cười khinh bỉ nhìn tôi. Tôi bình thản rút ra một tấm ảnh đưa cho cô ta rồi nói:

“Em có tin vui thì may thật, nhưng mà còn người khác cũng vui như em vậy. Chị báo cho em biết chồng chị quen một lúc 4 cô, giờ 2 cô có thai rồi, còn 2 cô kia chắc cũng sớm muộn thôi. Nhưng em mà không mang thai được con trai thì cứ đợi bị chồng chị hất đi như từng đối xử với chị thôi. Em bảo trọng nhé!”.

Vài ngày trước khi đi gặp bồ của chồng, tôi đã lén lục điện thoại của anh, tìm được đoạn tin nhắn của anh và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này cũng báo tin có thai, được anh hứa hẹn sẽ rước về nhà làm vợ. Tôi chụp lại một tấm hình, đưa cho cô bồ trơ trẽn này xem. Sau khi xem hình và nghe tôi nói, cô ta cứng mặt tức nghẹn không nói nên lời. Tôi đứng dậy rời đi, chuẩn bị viết đơn ly hôn người chồng tệ bạc của mình.

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Dù luôn tôn trọng việc người yêu giữ kẽ, không thích động chạm nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi đành lập kế để có thể ở lại nhà cô ấy qua đêm.

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