Biết chồng ngoại tình, vợ cao tay không đe dọa người thứ ba, cũng không van xin bỏ bồ, chỉ nói một câu khiến ả bồ giật mình tỉnh mộng đớn đa

Tâm sự 23/10/2022 14:08

Chị không đe dọa, cũng không van xin tôi bỏ chồng chị. Chị chỉ nói một câu khiến tôi tỉnh mộng, càng nghĩ càng thấy đau đớn.

Tôi không hẳn là chưa từng yêu ai, nhưng chỉ là những cuộc tình trống vắng chẳng được mấy tháng. 27 tuổi, tôi mới gặp được người đàn ông khiến tôi say mê suốt 4 năm dài. Ngặt nỗi, anh ấy là đàn ông có gia đình, và tôi tình nguyện là người thứ ba để được ở bên tình yêu của mình.

Trước khi đến với nhau, cả tôi và anh đều cố gắng không vướng vào cuộc tình tay ba. Anh có vợ và hai con, thành đạt và điềm đạm. Tôi trẻ trung, mới mẻ. Chúng tôi khơi gợi ở nhau cảm giác yêu đương mà cả hai chưa từng biết qua. Đến khi không thể kiềm nén nữa, chúng tôi trở thành hai kẻ yêu nhau trong bí mật.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhân tình của đàn ông có vợ. Nhưng khi đã đến bên anh, tôi lại không tài nào vì lên án bản thân mà buông bỏ. Chúng tôi say mê trong tình yêu của nhau. Tôi không thể ngừng dõi ánh mắt theo anh, không thể thôi bám lấy nhau, cùng nhau có những chuyến đi, những kỷ niệm khó quên. Dù có lúc tôi vẫn nghĩ về gia đình anh, nhưng có lẽ cảm giác tội lỗi không đủ sức kéo tôi ra khỏi anh.

Biết chồng ngoại tình, vợ cao tay không đe dọa người thứ ba, cũng không van xin bỏ bồ, chỉ nói một câu khiến ả bồ giật mình tỉnh mộng đớn đa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu anh, tôi chỉ muốn anh dành nhiều thời gian cho tôi. Tôi cũng biết anh vì thương con mà không muốn ly hôn vợ. Anh còn nói nếu gặp tôi sớm hơn có lẽ anh đã hạnh phúc hơn. Chỉ cần nghe những lời chân thành ấy, con tim tôi tình nguyện giao cho anh trọn vẹn.

Nhưng càng ở bên anh lâu, càng đắm chìm trong tình yêu vụng trộm, tôi lại càng thấy bất an. Tôi sợ có ngày vợ anh biết, tôi sợ đánh mất anh. Vì thế, tôi luôn để ý từng chút một về vợ anh, gia đình anh. Tôi như tội đồ nơm nớp lo sợ ngày phán quyết sẽ đến.

Tôi biết vợ anh qua trang Facebook cá nhân. Chị ấy là người phụ nữ giỏi giang. Gia đình là niềm tự hào của vợ anh, vì thế chị ấy chưa từng nghĩ bản thân đã bị chồng phản bội từ lâu.

Mọi chuyện có lẽ vẫn im ắng như thế nếu không có một ngày vợ anh tìm đến tôi. Tôi thật sự hoảng hốt và âu lo. Nhưng từ cử chỉ lịch sự đến cách nói chuyện nhẹ nhàng của chị khiến tôi dần bình tĩnh lại. Đến lúc này thì tôi muốn hai mặt một lời, nói thẳng với chị về tình cảm của mình và mối quan hệ mấy năm dài với anh.

Tôi thấy chị im lặng một hồi lâu, chị không khóc, nhưng vành mắt đỏ lên như đang cố kiềm nén. Giây phút đó, tôi cũng thấy mình đau lòng, vì tôi chỉ muốn giữ lấy tình yêu mình trân quý này. Tôi nói với chị, tôi đã lún quá sâu vào cuộc tình này, huống hồ anh ấy cũng yêu tôi nhiều. Nếu không yêu tôi, vì sao anh ấy phản bội vợ?

Biết chồng ngoại tình, vợ cao tay không đe dọa người thứ ba, cũng không van xin bỏ bồ, chỉ nói một câu khiến ả bồ giật mình tỉnh mộng đớn đa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị không đe dọa, cũng không van xin tôi bỏ chồng chị. Chị chỉ nói một câu khiến tôi tỉnh mộng, càng nghĩ càng thấy đau đớn.

“Vậy nếu yêu em, vì sao anh ấy để em làm người thứ ba? Nếu yêu em, vì sao anh ấy còn làm chồng của chị?”.

Nói rồi chị đứng dậy ra về. Người phụ nữ ấy chẳng đánh ghen, chẳng hăm dọa, nhưng chỉ với một câu đã hoàn toàn hạ gục tôi. Vì tôi đã từng quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Vì tôi cứ nghĩ anh yêu tôi nhiều tới mức phải phản bội vợ để bên tôi. Nhưng sao tôi chưa từng nghĩ rằng có người đàn ông nào yêu mình nhiều lại để mình trong bóng tối, lại không cho mình danh phận?

Tôi dừng lại cuộc tình 4 năm. Một cái kết không ồn ào. Sau đó tôi thấy anh vẫn đăng hình vợ con, vẫn hạnh phúc như chưa từng đau khổ khi chia tay tôi. Chẳng ai thấy tôi tổn thương nhường nào. 4 năm thanh xuân của tôi như chưa từng có. 4 năm cho tình yêu tôi tội lỗi từng ngày nuôi dưỡng đều bốc hơi. Tôi chẳng nói mình thua ai, chỉ thấy mình dại dột vì đã tự bước vào con đường đánh mất bản thân…

Ngày chuẩn bị lo hậu sự cho chồng, thấy chiếc nhẫn cưới anh đeo tôi mới biết mình bị phản bội một cách đau đớn

Ngày chuẩn bị lo hậu sự cho chồng, thấy chiếc nhẫn cưới anh đeo tôi mới biết mình bị phản bội một cách đau đớn

Anh cởi bỏ chiếc nhẫn cưới thề ước với vợ, chọn đeo nhẫn có tên nhân tình. Anh đã lừa dối tôi suốt nhiều năm mà tôi không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ