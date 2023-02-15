Biết chồng ngoại tình, tôi như 'hóa điên' khi biết tiểu tam không ai xa lạ, chính là người luôn kề cận mình

Tâm sự 15/02/2023 14:12

Tôi gào lên như điên dại khi nghe anh ta nói những điều đó. Hai người họ đã không giữ mình nổi và đến với nhau một cách lén lút mà tôi không hề hay biết.

Ngày còn ở Việt Nam, tôi từng có mối tình rất sâu đậm với người bạn trai bằng tuổi. Cậu ấy tên là Nam, người có chiếc má lúm đồng tiền rất duyên. Năm tôi đang học lớp 12 thì Nam theo gia đình chuyển đến vùng tôi ở và học cùng lớp tôi. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng với cậu trai có chất giọng đặc biệt.

Phải đến khi hai đứa là sinh viên năm nhất, Nam mới dám tỏ tình với tôi. Được lời như cởi tấm lòng, tôi dĩ nhiên đồng ý thật nhanh rồi hai đứa trở thành một cặp vô cùng quấn quýt. Mẹ ruột mất sớm, tôi ở cùng mẹ kế và bố. Thế nhưng vào một ngày mùa đông nọ, mẹ kế nói với tôi rằng hai mẹ con sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống, mọi thứ bà đã chuẩn bị sẵn, bố tôi sẽ sang sau.

Cái tin ấy thật sự như sét đánh ngang tai. Tôi không hiểu lý do gì khiến mẹ kế tôi quyết định như vậy song cũng không dám hỏi.

Chúng tôi chia tay đúng ngày tôi lên máy bay. Tin nhắn đầu tiên của tôi khi đến nơi là dành cho Nam. Tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi, thiệt thòi vì phải yêu xa và hơn cả, tôi biết chúng tôi khó có thể đi đến đâu được.

 

Chia tay mối tình đầu, tôi đã có những ngày tháng vô cùng cô đơn và khó khăn nơi đất khách quê người. mẹ kế tôi lại vốn là người không mấy tình cảm với con gái, bà luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng con gái nuôi hai chục năm rồi cũng sẽ lấy chồng, coi như mất trắng.

2 năm sau, tôi dần quen với cuộc sống nơi đây và bắt đầu có bạn trai. Đó là một người đàn ông bản địa, hơn tôi tới 17 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhiều nhưng giữa chúng tôi không có sự mâu thuẫn gì mà tôi luôn cảm nhận được sự chăm sóc, chiều chuộng của anh.

Chúng tôi hẹn hò, yêu đương một cách chóng vánh và tôi đã nhận lời kết hôn của anh. mẹ kế tôi khi đó đã phản đối cuộc hôn nhân này, bố tôi thì vẫn ở Việt Nam nên chỉ nói rằng quan trọng là tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ta là được. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Ngỡ tưởng gặp được người đàn ông của đời mình, tôi không ngờ chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh quá ngang trái.

Biết chồng ngoại tình, tôi như 'hóa điên' khi biết tiểu tam không ai xa lạ, chính là người luôn kề cận mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 5 năm bên nhau, vợ chồng tôi có được 2 cậu nhóc rất đáng yêu. Thế nhưng khi công việc của chồng tôi gặp khó khăn cũng là lúc hai vợ chồng lâm vào cảnh khủng hoảng. Anh tìm đến rượu và coi đó như người bạn thân thiết. Chỉ trong vài tháng, tôi thậm chí không thể nhận ra chồng của mình. Anh bạo hành tôi từ thể xác tới tinh thần, khiến tôi luôn sống trong trạng thái hoảng loạn.

Và rồi tôi biết chồng mình ngoại tình. Tôi không khóc cũng không muốn làm ầm lên. Hôm đó tôi đã gửi 2 đứa con của mình và hẹn nói chuyện với chồng. Ban đầu anh im lặng nhưng sau cùng đã thú nhận chuyện có người đàn bà khác. Thế nhưng cay đắng thay, kẻ thứ ba chẳng phải ai xa lạ lại chính là mẹ kế của tôi.

 

Tôi gào lên như điên dại khi nghe anh ta nói những điều đó. Anh ta còn kể rằng mối quan hệ đầy tội lỗi đó xuất phát từ một lần trị liệu mát xa cho mẹ vợ. Hai người họ đã không giữ mình nổi và đến với nhau một cách lén lút mà tôi không hề hay biết.

Tôi đến thẳng nhà mẹ để làm rõ mọi chuyện thì bà tránh né tôi, điều đó như khẳng định thêm sự thật tàn nhẫn mà anh ta nói. Không chỉ chồng ngoại tình, tôi còn bị chính mẹ kế của mình phản bội. Không biết phải tâm sự với ai ngoài bố, tôi gọi điện cho ông thì mới biết được sự thật đau lòng. Ông nói chính vì mẹ kế tôi liên tiếp ngoại tình nên họ mới sống ly thân từ nhiều năm nay, chỉ là không muốn tôi bị mang tiếng nên mới chưa ly hôn.

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