Nói thật, phụ nữ chúng mình xa chồng ai mà chẳng nhớ, chẳng lo. Đã vậy còn phải chăm con 1 mình vất vả lắm chứ. Có điều vì tương lai gia đình mà phải chấp nhận. Với lại theo quan điểm của em, vợ chồng là phải tin tưởng nhau, làm sao có thể theo sát từng bước giữ chân nhau.

5 năm kể từ yêu tới cưới , em luôn tin tưởng chồng. Mặc dù anh nhà em làm xây dựng, thường xuyên phải xa nhà, thậm chí có đợt còn đi mấy tháng mới về.

Song cách đây khoảng chục ngày, anh ấy gọi điện về báo sẽ ở lại công trường. Tất nhiên, em quen với việc chồng không về đêm nên tuyệt đối không nghi ngờ. Vậy mà vừa cho con ngủ xong, 1 người bạn thân thời đại học gửi cho em 1 loạt ảnh chụp cảnh chồng em ôm ấp 1 người đàn bà vào nhà nghỉ của vợ chồng cô ấy. Nhận ra anh, cô ấy lập tức nhắn cho em.

Thời gian gần đây chồng em làm gần nhà, thi thoảng mới phải ngủ lại công trường vài đêm để giám sát công nhân đổ cốt pha. Vợ chồng được ở cạnh nhau em cũng mừng.

Thật sự lúc ấy em sốc. Vì vướng con không lao tới đó bắt gian được em đành gọi điện. Ban đầu anh vẫn còn vòng vo bảo đang ở công trình, tới khi em đọc địa chỉ nhà nghỉ, số phòng, gửi cả ảnh anh mới chịu im lặng phóng xe về nhà gặp vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy hai đứa có trận cãi nhau to. Ức cái chồng em thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng anh không nhận lỗi mà đưa ra lý lẽ ngang ngược không chấp nhận nổi. Anh ấy bảo: 'Đã là đàn ông, chuyện ra ngoài gái gú là chuyện bình thường, có gì mà em cứ phải làm toáng lên. Đúng là anh chơi bời nhưng anh vẫn đảm bảo trách nhiệm với gia đình. Anh chưa từng để em với con chịu thiệt thòi, thiếu thốn thứ gì so với người ta. Thế còn chưa đủ hay sao mà em còn đòi hỏi, bắt bẻ gì anh nữa?'.

Ôi, thái độ của chồng làm em suy sụp hẳn. Thật sự có chết em cũng không thể tin anh lại lối suy nghĩ như thế. Đến lúc ấy em mới ngỡ ngàng nhận ra trước giờ mình đã tin lầm người. Ức quá em bảo: 'Với anh đàn ông ra ngoài ăn nằm cùng đàn bà khác là chuyện thường song với tôi thì đó là chuyện không thể chấp nhận với bất cứ lý do gì.

Thật nực cười khi anh ngoại tình mà vẫn đảm được bảo trách nhiệm với vợ con. Anh nghĩ tôi cần gì ở một người chồng?... Lẽ nào chỉ là tiền và một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp?... Cái tôi cần là người chồng chung thủy, biết trân trọng mái ấm gia đình. Anh có làm được điều ấy cho vợ con không mà dám khẳng định vẫn thực hiện tròn bổn phận của người chồng?. Nếu anh đã coi chuyện ngoại tình là bình thường thì chúng ta nên chấm dứt ở đây. Đời này không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận 1 người chồng phản bội'.

Ảnh minh họa: Internet

Miệng nói, tay em lấy giấy viết đơn. Tới lúc ấy sắc mặt anh mới thay đổi từ đỏ sang tái nhợt vì anh quá hiểu tính em, nói là làm và một khi ý đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Cả đêm ấy anh năn nỉ van xin vợ cho cơ hội sửa sai nhưng một lời em không đáp lại. Hiện tại em đã đưa con về ngoại sống, tạm thời ly thân. Nghĩ mà chán quá các chị ạ".

Phụ nữ vốn bao dung, giàu lòng vị tha, họ có thể hi sinh mọi thứ vì chồng, chấp nhận mọi khuyết điểm của người đàn ông mình yêu, riêng sự phản bội thì không. Theo dõi câu chuyện, hầu hết mọi người đều hiểu cho nỗi lòng của người vợ, họ tán thành cách xử lý từ cô bởi suy nghĩ của người chồng là không thể chấp nhận được.

Trong cuộc sống hôn nhân chung thủy là yêu cầu, đòi hỏi đầu tiên quyết định hạnh phúc vợ chồng vậy mà anh chồng này lại xem thường nó. Vợ anh thất vọng, quyết định ly hôn là điều mà ai cũng hiểu được.