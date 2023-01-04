Bị mẹ ép gả cho người đàn ông đáng tuổi bố, đêm tân hôn khi đang run rẩy trên giường, anh ta tiến đến rồi khiến tôi hoảng hốt với lời đề nghị khó tin

Tâm sự 04/01/2023 19:18

Tôi không thể hiểu nổi vì sao cùng là con mà mẹ lại xem trọng đứa em trai hư đốn, cờ bạc hơn tôi. Cũng vì vậy, bà ép tôi phải kết hôn với một người đàn ông gấp đôi tuổi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày cách đây mấy tháng, khi đó đã khóc lóc quỳ gối cầu xin mẹ thương lấy mình. Phải, mẹ tôi định gán tôi cho một lão già hơn 50 tuổi lấy tiền cứu con trai. Em trai tôi chơi bời, vấp vào nợ nần, bị chủ nợ đòi tiền gắt gao khiến mẹ tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi.  

Bà cuống quýt bằng mọi cách xoay sở tiền bạc trả nợ cho con trai. Khi có một người quen dắt mối, nói rằng người đàn ông giàu có ấy đang tìm vợ thì bà lập tức nảy ra ý định gán tôi cho ông ta lấy tiền. Sau khi xem ảnh và tìm hiểu về tôi, ông ta đã đồng ý cho mẹ tôi 1 tỷ, chỉ cần bà thuyết phục tôi chịu làm vợ ông ta.

Mẹ nói rằng nếu tôi không đồng ý lấy chồng theo sự sắp đặt của bà thì bà sẽ từ mặt tôi. Từ nhỏ tôi đã không có bố, bố sớm bỏ vợ con theo người đàn bà khác đi nơi xa sinh sống. Một mình mẹ vất vả nuôi hai chị em tôi khôn lớn, dù bà luôn thiên vị con trai nhưng công ơn của bà đối với tôi là điều không thể phủ nhận. Tôi sao có thể đành lòng từ mặt mẹ? Do đó cũng chỉ còn cách nuốt nước mắt chấp nhận lấy chồng già đáng tuổi bố mình mà thôi.

Bị mẹ ép gả cho người đàn ông đáng tuổi bố, đêm tân hôn khi đang run rẩy trên giường, anh ta tiến đến rồi khiến tôi hoảng hốt với lời đề nghị khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của tôi và người đàn ông đó diễn ra rất rình rang. Tôi khoác lên người bộ váy cô dâu đắt đỏ, đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương cả trăm triệu để về nhà chồng. Thế nhưng ai là người có thể vui vẻ và hạnh phúc khi bị ép cưới một ông già và không hề có tình yêu? 

Thời gian làm quen không có, cưới thì bị ép buộc nên chúng tôi mang tiếng đã trở thành vợ chồng mà còn rất xa lạ với nhau. Chính vì thế trong đêm tân hôn, khi nghe tiếng mở cửa phòng mà tôi giật bắn người sợ hãi. Khi nhìn chồng xuất hiện trước mắt, tôi theo phản xạ co rúm người lại. 

Thấy phản ứng của tôi, chồng cũng không tỏ vẻ tức giận hay bất mãn. Anh ngồi đối diện tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh biết em không hề vui vẻ với cuộc hôn nhân này. Thế nhưng anh lại có cảm tình với em ngay từ khi chỉ mới nhìn ảnh em mà thôi. Điều kiện của anh thì em biết rồi đấy, các con anh đều đã lớn, chúng sống riêng cả rồi. Căn nhà to này chỉ có vợ chồng mình ở, em sẽ hoàn toàn được tự do thoải mái. Anh sẽ không bắt em phải thực hiện bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với con riêng của chồng cả. 

Còn về chuyện quan hệ vợ chồng, vì em chưa muốn nên anh sẽ không bắt ép. Anh sẽ chờ đến khi em đón nhận anh, tuyệt đối không bắt em làm điều mà em không muốn. Anh thực sự mong có thể sống hạnh phúc bên em. Nếu đã làm đám cưới và chính thức trở thành vợ chồng, anh hy vọng em có thể nhìn vào điểm tốt của anh và thử mở lòng với anh một lần em nhé?”.

Hành động lạ lùng của chồng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không bao giờ tưởng tượng được anh lại là một người đàn ông tâm lý, chu đáo và tinh tế đến vậy. Anh đã dành cho tôi sự dịu dàng và kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc. Và chính hành động lạ của anh trong đêm tân hôn ấy đã khiến tôi xao động.

 

Khách quan mà nói chồng tôi ngoài chuyện lớn tuổi ra thì anh chẳng hề có điều gì đáng chê. Cho dù tôi có cưới một người đàn ông trẻ tuổi thì chắc gì họ đã được như anh. Liệu họ có bao dung, nhường nhịn và đối xử với tôi tốt như anh hay không? Nghĩ như thế thì xem ra tôi lấy được anh lại là may mắn.

Bị mẹ ép gả cho người đàn ông đáng tuổi bố, đêm tân hôn khi đang run rẩy trên giường, anh ta tiến đến rồi khiến tôi hoảng hốt với lời đề nghị khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nói chuyện với tôi xong, anh đứng dậy định bụng rời khỏi phòng tân hôn, anh sẽ ngủ ở phòng khác. Khi anh ra đến cửa, tôi đã chạy theo ôm chầm lấy anh từ sau lưng, nghẹn ngào bảo anh đừng đi. Đêm ấy chúng tôi có một đêm tân hôn rất nồng nàn. Chồng tôi tuy nhiều tuổi nhưng còn rất phong độ do anh biết giữ gìn sức khỏe và có lối sống lành mạnh.

Suốt mấy tháng qua anh đối xử với tôi tốt vô cùng. Anh là một người đàn ông có nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Nếu như trước thềm đám cưới tôi còn u uất vì bị mẹ ép duyên thì cho đến giờ tôi lại thấy may mắn vì mình đã cưới được anh. Đúng là cuộc đời thật khó nói trước được điều gì!

Bỏ người yêu lâu năm để đến bên đại gia lắm tiền rồi nhận ra mình chỉ là kẻ thứ 3, lúc gặp lại người cũ nghe câu nói này của anh mà tôi nhục nhã ê chề

Bỏ người yêu lâu năm để đến bên đại gia lắm tiền rồi nhận ra mình chỉ là kẻ thứ 3, lúc gặp lại người cũ nghe câu nói này của anh mà tôi nhục nhã ê chề

Ngày đó tôi đành rời bỏ người yêu mình để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, quả thật thời gian bên anh tôi chịu không ít thiệt thòi. Tuy nhiên, mọi ảo vọng đổ vỡ khi phát hiện vị đại gia tôi yêu đã có vợ con đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm