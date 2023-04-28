Bị họ hàng nói sốc, xỉa xói, chồng đến nói một câu khiến ai nấy tá hỏa, ghen tỵ đỏ mắt nhìn theo vợ

Tâm sự 28/04/2023 17:52

Ấm ức vì tình cảnh ấy không nói nên lời, cô may mắn khi được chồng dành tặng điều bất ngờ này.

Trâm có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Tài vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Tài về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Tài trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Tài rất yêu thương Trâm. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Tài, Trâm dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Tài nở mặt nở mày với người khác.

Khi lấy nhau, bố mẹ Tài cũng rất quý Trâm. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Bị họ hàng nói sốc, xỉa xói, chồng đến nói một câu khiến ai nấy tá hỏa, ghen tỵ đỏ mắt nhìn theo vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm Tài cùng Trâm đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Tài ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Trâm thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Trâm nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Trâm cứ im lặng làm việc.

Bị họ hàng nói sốc, xỉa xói, chồng đến nói một câu khiến ai nấy tá hỏa, ghen tỵ đỏ mắt nhìn theo vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi lên bàn ăn, Tài ngồi bàn với các chú bên cạnh, Trâm ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Trâm. Trâm không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Tài mà anh không chịu. Trâm nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Trâm thấy Tài đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Tài quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

 

Nói rồi, Tài dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Tài cứ gặng hỏi Trâm rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Trâm cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Tài, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

 

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