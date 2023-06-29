Bị họ hàng miệt thị ngoại hình, dâu trẻ 'cố nuốt' cho xong bữa cơm, nhưng chồng bất ngờ đi tới nói một câu khiến ai cũng nín lặng

Tâm sự 29/06/2023 19:51

Đành vậy, người lớn nói chuyện cay nghiệt nhưng cô vẫn im lặng để nghe hết những điều ấy, lại lặng im dùng bữa.

Trang có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Hưng vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Hưng về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Hưng trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Hưng rất yêu thương Trang. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Hưng, Trang dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Hưng nở mặt nở mày với người khác.

 

Khi lấy nhau, bố mẹ Hưng cũng rất quý Trang. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Bị họ hàng miệt thị ngoại hình, dâu trẻ 'cố nuốt' cho xong bữa cơm, nhưng chồng bất ngờ đi tới nói một câu khiến ai cũng nín lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm Hưng cùng Trang đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Hưng ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Trang thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Trang nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Trang cứ im lặng làm việc.

 

Đến khi lên bàn ăn, Hưng ngồi bàn với các chú bên cạnh, Trang ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Trang. Trang không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Hưng mà anh không chịu. Trang nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Bị họ hàng miệt thị ngoại hình, dâu trẻ 'cố nuốt' cho xong bữa cơm, nhưng chồng bất ngờ đi tới nói một câu khiến ai cũng nín lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tan tiệc, Trang thấy Hưng đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Hưng quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

 

Nói rồi, Hưng dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Hưng cứ gặng hỏi Trang rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Trang cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Hưng, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

 

Sau ly hôn, chồng cũ cứ đợi cửa rồi dúi vào tay những túi quà, tôi rối bời muốn thổ lộ nhưng đầy hoài nghi, lo lắng

Sau ly hôn, chồng cũ cứ đợi cửa rồi dúi vào tay những túi quà, tôi rối bời muốn thổ lộ nhưng đầy hoài nghi, lo lắng

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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