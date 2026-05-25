Bề ngoài được chồng yêu chiều hết mực, nhưng 3 năm hôn nhân tôi chỉ biết im lặng chịu đựng

Tâm sự 25/05/2026 22:38

Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, những tưởng ngày tháng sau này chỉ toàn hạnh phúc, nhưng người chồng ngoại tình đã biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục.

Ngày chồng chở tôi đến tham gia buổi họp lớp, bạn bè nhìn thấy anh ấy chăm sóc tôi chu đáo thì vô cùng ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi có số hưởng, cưới được người chồng tốt, không những thành đạt mà còn biết chăm lo gia đình. 

Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ. 

Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân. 

Bề ngoài được chồng yêu chiều hết mực, nhưng 3 năm hôn nhân tôi chỉ biết im lặng chịu đựng - Ảnh 1
Đám cưới tưởng như mở ra một cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, nào ngờ... - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy anh vào phòng. Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt. 

Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy. 

Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Lễ tết gì cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, anh còn lo cho ba mẹ tôi không thiếu một thứ gì. 

Có rất nhiều đêm tôi thử thăm dò phản ứng của anh, ăn mặc quyến rũ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cứ nghĩ là anh có vấn đề khó nói nên vẫn chưa dám hỏi. Cho đến một ngày tôi về nhà sớm sau chuyến công tác, bắt gặp anh đang cùng một người đàn ông khác ôm nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi.  

Giây phút chứng kiến chồng ngoại tình, tôi như chết lặng. Dù đã bịt chặt miệng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tiếng mình nức nở, khiến cho hai người đàn ông khỏa thân trong phòng nghe thấy. 

Đêm đó anh nói xin lỗi tôi rất nhiều, cũng mong tôi thông cảm và giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tôi thì chỉ hờ hững nhìn người chồng từng được cho là hoàn mỹ trong lòng mình, giờ đây lại trông đáng thương và khốn nạn đến khôn cùng. Anh nói anh và người đàn ông kia yêu nhau đã 10 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh không còn cách nào khác ngoài kết hôn với tôi theo lệnh người nhà. Anh còn nói bởi vì tôi là một cô gái tốt, anh không biết phải mở lời thế nào. 

Chỉ sau một đêm, tôi từ người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rơi xuống vực thẳm, nhưng mỗi ngày đi làm đều phải tỏ ra là mình ổn. Đêm nào tôi cũng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn nhưng ký rồi lại xé. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ là tôi, nhưng người không thể có được tình yêu của anh cũng chính là tôi. 

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi đòi ly hôn rồi chết lặng trước lời mẹ nói

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn trong đêm động phòng, tôi đòi ly hôn rồi chết lặng trước lời mẹ nói

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm