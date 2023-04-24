Bầu 9 tháng chồng vẫn tăng ca, bán tín bán nghi, tôi nằng nặc theo dõi hôm ấy, để rồi đang đi thì cảnh tượng khiến tôi điêu đứng, phải cấp cứu

Tâm sự 24/04/2023 11:11

Để rồi tôi phải vào viện khẩn cấp sau cuộc theo dõi đầy bí ấn ấy. Cũng bởi vì, những chi tiết chồng ngoại tình cứ rõ mồn nột.

Lần đó, tôi cứ thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí còn có hôm không về nhà. Nhưng khi nghe tôi hỏi, anh cứ nói là phải tăng ca làm việc. Tôi đang mang thai tháng cuối cùng nên nhạy cảm sinh nghi. Tôi nghi chồng ngoại tình với người khác, nhân lúc bầu bì mà tìm niềm vui bên ngoài.

Nhưng tôi không tìm được bằng chứng, điện thoại của anh chẳng có gì, đồ đạc cũng không có dấu vết có người thứ ba. Tôi nghĩ rằng anh quá tinh vi xoát hết dấu vết hi về nhà. Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng.

Bầu 9 tháng chồng vẫn tăng ca, bán tín bán nghi, tôi nằng nặc theo dõi hôm ấy, để rồi đang đi thì cảnh tượng khiến tôi điêu đứng, phải cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Nhưng chỉ vừa đi tới ngã ba đường thì bụng tôi đau dữ dội, lại cảm thấy có thứ gì chảy ra từ bên dưới. Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

May thay, lúc đó có một chiếc xe ba gác chở hàng đi ngang. Vì xe vừa đi giao hàng về nên thùng xe phía sau trống trải, vậy là bác tài vội đỡ tôi lên chở đến bệnh viện. Nhưng nào ngờ được tôi lại sinh ngay trên xe. Trong khi đau đớn, tôi vẫn kịp đọc số điện thoại của chồng để nhờ bác tài gọi giúp.

Bầu 9 tháng chồng vẫn tăng ca, bán tín bán nghi, tôi nằng nặc theo dõi hôm ấy, để rồi đang đi thì cảnh tượng khiến tôi điêu đứng, phải cấp cứu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu? Tôi im luôn không dám lên tiếng, sao tôi có thể nói mình ra ngoài để theo dõi chồng ngoại tình?

Nhưng chồng tôi thấy thế thì liền cười khổ nói: “Em cứ nghi ngờ anh, anh đi tăng ca để còn có thời gian đưa em đi đẻ. Chứ anh có ra ngoài làm gì sau lưng em đâu, vậy mà em cũng đi theo cho được rồi còn đẻ rơi thế này”.

 

Tôi và chồng nhìn nhau xấu hổ. Tôi thì bầu bí nhạy cảm nghi chồng ngoại tình, còn anh thì lo cày cuốc để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng thôi thì đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn. Tôi cũng bớt đi cái tính nghi ngờ chồng, suýt nữa thì ảnh hưởng tới con.

 

Ngọt ngào với chồng chưa được bao lâu thì bị phản bội, tôi căm phẫn gọi cả nhà chồng đến bắt gian, nào ngờ gặp mặt kẻ thứ ba, tôi sốc ngất

Ngọt ngào với chồng chưa được bao lâu thì bị phản bội, tôi căm phẫn gọi cả nhà chồng đến bắt gian, nào ngờ gặp mặt kẻ thứ ba, tôi sốc ngất

Khi tôi hùng hổ lao đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi phải kinh ngạc không dám tin sự thật mình chứng kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng qua đời hơn một tháng, vợ bất ngờ được sang tên căn hộ tiền tỷ, lý do khiến cô sốc

Chồng qua đời hơn một tháng, vợ bất ngờ được sang tên căn hộ tiền tỷ, lý do khiến cô sốc

Tưởng bị mẹ người yêu coi thường vì mang thai trước cưới, cô gái không ngờ cú ngoặt sau đêm mưa

Tưởng bị mẹ người yêu coi thường vì mang thai trước cưới, cô gái không ngờ cú ngoặt sau đêm mưa

Một người phụ nữ lạ xin tóc con trai giữa lúc đi chơi, tôi không ngờ chuyện phía sau lại như vậy

Một người phụ nữ lạ xin tóc con trai giữa lúc đi chơi, tôi không ngờ chuyện phía sau lại như vậy

Vợ chồng tôi đang bí tiền, mẹ chồng không cho vay nhưng lại cần 20 triệu từ chúng tôi

Vợ chồng tôi đang bí tiền, mẹ chồng không cho vay nhưng lại cần 20 triệu từ chúng tôi

Nợ ngập đầu vẫn bị mẹ chồng từ chối cho vay, đến khi bà hỏi mượn 20 triệu, chúng tôi mới biết lý do

Nợ ngập đầu vẫn bị mẹ chồng từ chối cho vay, đến khi bà hỏi mượn 20 triệu, chúng tôi mới biết lý do