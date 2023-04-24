Thế nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu của anh bởi tôi cũng đâu phải người phụ nữ kém cạnh gì. Tôi có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Công việc dù chưa bằng anh, thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu nhưng tôi là người được nhiều đàn ông vây quanh. Tôi đâu có ngại chuyện anh đẹp trai hay đào hoa.

Dù anh thực sự là người có điều kiện, công việc tốt nhưng anh lại quá đẹp trai và hào hoa. Bố mẹ tôi lo người đàn ông như anh sau này dù đã có gia đình cũng sẽ có nhiều cô gái theo đuổi. Anh không chỉ là người có ngoại hình xuất sắc, công việc ổn lại có khả năng ăn nói rất linh hoạt. Sự nhanh nhẹn của anh chính là điều khiến người lớn lo lắng.

Bố mẹ chồng cũng rất quan tâm, yêu thương tôi. Tôi luôn tâm niệm, sống đúng với lương tâm, cẩn thận lời nói, chu đáo, không ai có thể bắt bẻ mình. Và quả thật, hơn 2 năm làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng, tôi chưa từng khiến mẹ chồng phật ý.

Tôi quyết tâm bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán và quá khứ tình trường dài cả trang A4 của anh, quyết định lấy anh. Ngày cưới, bố mẹ hai bên trao nhiều quà, đám cưới lộng lẫy được nhiều người khen ngợi. Tôi tự hào vì lấy được người như anh làm chồng.

Bố mẹ chồng luôn dành những lời khen ngợi cho con dâu. Dù nhà có khách hay đi đâu chơi, ông bà cũng luôn dành những lời tốt đẹp cho tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng chồng tôi thì mỗi ngày một xa cách. Anh sau khi kết hôn, sự nghiệp lên nhiều. Anh có công việc, có ngoại hình và hơn cả, anh lại an nhàn vì được vợ phục vụ nên có nhiều thời gian chơi bời. Anh bắt đầu lại “ngựa quen đường cũ”, ngoại tình với các cô em xinh đẹp.

Tôi đã nhiều lần để ý nhưng không thể tìm ra bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình.

Vả lại, về nhà, anh luôn thể hiện mình là người chồng tốt, hết lòng quan tâm vợ con nên tôi cũng nghĩ anh sẽ không phản bội vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đúng là cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Chuyện anh chở bồ vào nhà nghỉ đã bị cô bạn thân của tôi bắt gặp và chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi cảm thấy không thể nào chịu đựng được tình cảnh này, chân tay run lẩy bẩy. Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ phản bội tôi vậy mà hôm nay anh lại làm vậy. Chúng tôi vừa mới kết hôn được 2 năm thôi mà.

Tôi quyết định sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này, để bố mẹ anh chứng kiến cảnh tượng anh ngoại tình. Từ nay về sau, anh sẽ không còn dám dở thói trăng hoa.

Hôm đó, tôi nhờ bạn thân để ý chồng mình. Khi đã nắm trong tay bằng chứng anh ta chở gái vào nhà nghỉ, tôi thưa chuyện với mẹ chồng và hùng hổ cùng bố mẹ đến bắt gian. Vì quý mến tôi nên bố mẹ rất bức xúc sau khi nghe tin con trai lăng nhăng. Ông bà quyết định cho ả nhân tình một bài học, khiến con trai phải quỳ gối xin lỗi tôi.

Thế nhưng, khi cửa vừa mở, hai kẻ ôm nhau trên giường không mảnh vải che thân khiến cả nhà tôi ngã ngửa. Kẻ thứ ba chẳng phải người đàn bà nào xa lạ, đó chính là cô bạn thân đã gửi ảnh chồng ngoại tình cho tôi. Đó là người bạn tôi hết lòng ca ngợi trước mặt bố mẹ chồng, đích thân tôi còn đưa cô ta về nhà giới thiệu với bố mẹ để cô ta tiện qua lại nhà tôi chơi.

Bố mẹ tôi đã từng có ý định nhận cô ta làm con nuôi vì coi trọng tôi, tin tưởng tôi. Cô ta cũng thường xuyên qua lại và biếu xén quà, còn tận tình mua quà gửi bố mẹ tôi các ngày lễ tết. Bây giờ thì tôi càng hiểu mục đích ban đầu của cô ta. Có lẽ, cô bạn thân từ lâu đã nuôi ý định cướp chồng của tôi.

Hôm nay cô ta cướp chồng tôi và dựng ra màn kịch này đế khiến tôi bẽ mặt. Hơn cả, cô ả lại thông báo mình có bầu với chồng tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tình huống khiến tôi thực sự tê tái.

Bây giờ, bố mẹ tôi lại trách ngược tôi vì chính tôi đã “nuôi rắn trong nhà”, rước người khác vào làm bồ của chồng. Giờ cô ta lại mang bầu, ông bà không thể chối bỏ cháu nội của mình. Chồng tôi thực lòng cũng yêu cô ta bởi hiện tại cô ta xinh đẹp và nuột nà hơn tôi rất nhiều. Tôi phải làm gì bây giờ?