Việc làm của anh chồng khiến chị vợ bất ngờ dừng tay, anh chồng vẫn lớn tiếng mắng cô bồ lẳng lơ, dụ anh ta vào nhà nghỉ còn cố chuốc rượu để anh ta say và vợ hiểu lầm… anh ta cũng túm tóc tát cô bồ mấy cái, ném mấy tờ tiền vào mặt cô bồ, rồi kéo tay vợ về.

Chị vợ gọi điện chia sẻ với Thanh Hương tình huống bất ngờ khi tóm được chồng ngoại tình trong nhà nghỉ. Chị ấy đã lao vào túm tóc chửi rủa và tát cô bồ, trong khi anh chồng không nói gì, còn nhanh chóng mặc quần áo rồi hùa cùng vợ đánh mắng cô bồ - người vừa đầu gối tay ấp bên anh ta cả đêm qua.

Tự dưng chị thấy chồng mình hèn hạ, đã ngoại tình còn không dám nhận, còn đổ lỗi rồi đánh chửi cô bồ... trước mặt mọi người thật không xứng đáng là... đàn ông.

Đầu tiên chị vợ tưởng anh chồng "tôn trọng, sợ vợ" nên làm thế. Nhưng khi ra tới cửa, chị ngoái đầu lại thấy cô bồ nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng có lẽ vì tủi nhục và vì cả sự nhẫn tâm của người đàn ông vừa ăn nằm cả đêm với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Về nhà chị vợ nghĩ đi nghĩ lại, cố bao biện cho chồng là sợ vợ làm to chuyện nên "đánh tháo" cho cô bồ thoát vụ đánh ghen. Nhưng nhớ tới sắc mặt lạnh lùng, cách đánh chửi tàn nhẫn người vừa ăn nằm cả đêm với nhau xong thì... quả là không phải ý tốt của anh ta.

Chị vợ cho rằng, chồng ngoại tình chỉ sợ khi vợ quá đanh đá, hoặc phải phụ thuộc kinh tế từ vợ hoặc gia đình vợ thì mới phải đối xử kiểu hèn hạ như thế.

Nhưng chị không phải 2 trường hợp đó, nên không phải vì chồng tôn trọng vợ, mà do anh ta tham lam, ích kỷ, sợ mất những gì đang có với vợ. Vì vậy chị vợ muốn nghe lời khuyên của Thanh Hương trước khi quyết định ly hôn, khỏi người chồng vừa lăng nhăng, vừa hèn hạ.

Theo Thanh Hương, đàn ông ngoại tình để thỏa mãn thú vui bản thân, nhưng có 7 điều đàn ông sợ nên phải giấu giếm như sau:

1. Sợ bị con cái thù hận, ghét bỏ: Con trai thường lấy bố làm tấm gương để phấn đấu, con gái thì lấy bố làm hình mẫu lý tưởng để chọn chồng. Chẳng một người cha nào lại muốn mình là tấm gương vừa mờ, vừa vỡ trong mắt các con. Khi chuyện ngoại tình của bố bị phanh phui các con thường sẽ đứng về phía mẹ và đối đầu với bố của chúng.

2. Sợ bị mọi người trỉ trích, lên án: Xã hội hiện đại đã cởi mở hơn với các mối quan hệ riêng tư của cá nhân. Nhưng chuyện đàn ông lăng nhăng, ngoại tình khi đang có gia đình sẽ không được chấp nhận và cho qua dễ dàng.

3. Sợ mất sự nghiệp công danh: Không ai muốn hợp tác hay có một người cộng sự vì dục vọng của bản thân mà không có lòng chung thủy, sẵn sàng từ bỏ gia đình và người vợ tào khang, từng trải qua khó khăn mới đến được với nhau. Một người đàn ông như thế làm sao đảm bảo anh ta sẽ không phản bội công ty, quay lưng với dự án!

4. Sợ bị lợi dụng: Mối quan hệ của anh ta với người thứ 3 ít nhiều cũng dựa trên sự đổi trác, trao đổi về lợi ích. Vì vậy anh ta sợ mình không có được chân tình, sợ mình chỉ là một "con mồi" của người tình, sợ sẽ không giữ được cô bồ nếu một ngày sa cơ, trắng tay.

5. Sợ bị phản bội: Vì anh ta đang là người phản bội nên nhìn đâu cũng thấy sự không chung thủy. Đôi lúc anh ta tự hỏi liệu vợ của mình có đang lừa dối mình hay không? Sự nghi ngờ đó cứ hiện lên trong tâm trí anh ta khiến anh ta lo lắng, bất an nhưng cũng không dám thể hiện ra.

6. Sợ người tình đòi danh phận: Khi đi ngoại tình đàn ông vẫn muốn giữ gìn gia đình của mình, dù chỉ là "vỏ bọc". Nhưng anh ta sợ một ngày nào đó cô nhân tình có thai, hoặc cô ấy chán đứng phía sau mà muốn được công khai và thừa nhận... và tất nhiên chẳng người đàn ông nào muốn ngày đó xảy đến với mình cả.

Ảnh minh họa: Internet

7. Sợ bị phát hiện: Dù thế nào thì anh ta cũng đang làm một việc sai trái chẳng những vi phạm pháp luật mà còn đi ngược đạo đức. Vì thế tâm trí họ luôn bất an, luôn phải căng óc nghĩ cách che giấu việc làm xấu của bản thân.

Một số người cho rằng, đàn ông ngoại tình chỉ có thêm, đâu có mất gì. Có khổ thì chỉ vợ mất lòng tin, cô bồ khổ tâm một chút. Nhưng thực tế đàn ông ngoại tình cũng có nhiều lo lắng, bất an vì 7 lý do trên. Rất ít đàn ông làm sai mà dám đứng lên nhận lỗi sai về mình. Cũng không có mấy người đàn ông dũng cảm thừa nhận chuyện ngoại tình với vợ, mà bao biện bằng mọi cách...

Nhưng đàn ông "đầu đội trời, chân đạp đất", dám làm thì dám nhận chứ như con rùa rụt cổ, khi bị phát giác thì co đầu chui vào mai, đổ hết mọi tội lỗi cho cô bồ gánh, còn đánh hôi, chửi đau như anh chồng trên thì chẳng xứng làm đàn ông. Hành động của anh ta đã khiến người vợ phải coi thường và không muốn cả đời phải đau khổ vì một người đàn ông không xứng, và có muốn quay về bên nhau cũng không được như trước.