Khi biết tin anh cưới tôi, người thật thà sẽ khen tôi có phúc, số hưởng giàu sang, kẻ ghen ghét sẽ mỉa mai “ chuột sa chĩnh gạo” nhưng họ đâu phải là tôi, đâu biết được rằng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Cuộc sống con dâu nhà đại gia quả thực không dễ dàng, dù có người giúp việc nhưng mẹ chồng vẫn đề ra quy định bắt tôi phải dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Chồng tôi hiện đang kinh doanh một chuỗi showroom ô tô theo truyền thống gia đình. Ngoài ra anh còn đầu tư vào những dự án bất động sản , khu vui chơi giải trí , các khu nghỉ dưỡng… thu nhập hàng tháng lên đến cả tỉ đồng.

Mẹ chồng tôi là một người quá cầu toàn, tất cả mọi việc đều phải nghe và làm theo ý bà, chỉ cần tôi làm sai bất cứ thứ gì kể cả nhỏ nhất, ở bất kì đâu, tôi sẽ được nghe dạy bảo nguyên cả tuần. Đối với bà mọi việc cần phải chu toàn, trong gia đình này mọi thứ cần phải hoàn hảo nhất.

Các món ăn cần thay đổi liên tục từ Đông sang Tây, ngoài ra nguyên vật liệu phải chọn lựa kĩ càng, đảm bảo tươi ngon và sạch, bắt mắt. Tất cả đều công phu, cầu kì nên chỉ riêng thời gian nấu ăn đã chiếm gần nửa quỹ thời gian một ngày.

Dù xã hội có hiện đại và phát triển đến đâu thì tại nhà chồng tôi, người đàn ông được xem như tối thượng, đối xử không khác gì vua chúa thời xưa. Buổi sáng tôi tiễn chồng ra tận xe trước khi đi làm, buổi chiều đứng sẵn cửa đợi khi biết chồng quay trở về nhà, chỉ được ăn sau khi chồng đã dùng bữa xong và nghỉ ngơi khi chồng đã chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống bí bách và ngột ngạt nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ mình cần cố gắng hơn bởi ít ra tôi không phải lo cơm áo gạo tiền, được chi tiêu thoải mái, bố mẹ vẫn đang hãnh diện, tự hào về tôi. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, nhịn nhục như thế nào cũng không được nhà chồng công nhận.

Chồng tôi công khai cặp bồ, không chỉ một lần mà nhiều lần, nhân tình của anh ta còn ngang nhiên nhắn tin thách thức, gửi hình ảnh, video hai người đó đi khách sạn cho tôi. Tức nước vỡ bờ tôi đơn phương ly hôn chồng đại gia. Để đổi lấy quyền nuôi con tôi chấp nhận ra đi tay trắng, chấm dứt chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời mình.

Ôm con về ngoại, tôi gửi con cho mẹ đẻ chăm để bắt đầu chuỗi ngày lăn lộn tìm việc làm. Tốt nghiệp một trường sư phạm có tiếng nhưng tôi không theo nghề mà xin vào làm trong một trung tâm thương mại, tôi muốn có kinh nghiệm để sau này sẽ tự mình đứng ra kinh doanh riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Hai tháng ly hôn, chồng cũ không một cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm con gái, tôi thầm nghĩ vậy cũng tốt, coi như con không có người bố và gia đình nội này. Bất ngờ một buổi sáng, khi đang lúi cúi dọn dẹp, tôi nhận được bưu phẩm từ gia đình chồng, tò mò mở ra tôi thật sự không dám tin những gì mình nhìn thấy bên trong.

Một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đứng tên tôi (căn chung cư nằm trong khu đô thị đắt đỏ nhất thành phố này), một sổ tiết kiệm có sẵn hơn một tỷ, một quyết định cổ đông… và một mẩu giấy nhỏ có chữ kí của bố, mẹ chồng.

“Gửi con dâu của bố mẹ, suốt thời gian qua, bố mẹ biết con đã phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Không ngăn cản con ly hôn bởi bố mẹ mong muốn cuộc sống sau này của con thật sự hạnh phúc. Đây là chút lòng thành, mong con nhận nó như một món quà. Con và cháu mãi là thành viên của gia đình mình”.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi đã từng cảm thấy bố, mẹ chồng quá hà khắc với mình nhưng suy cho cùng có lẽ ông bà cũng chỉ muốn tốt cho chúng tôi. Tôi có nên nhận không hay trả lại và tự mình bắt đầu cuộc sống mới?