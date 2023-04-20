Bật mí bí quyết kéo dài 'thời gian yêu' khiến chàng 'mê mệt', mang lại hạnh phúc viên mãn cho cả hai

Tâm sự 20/04/2023 12:15

Để kéo dài 'chuyện yêu', giúp cả hai thõa mãn là vấn đề rất cần thiết. Nếu bạn muốn được chồng cưng chiều hết mực, thì đừng bỏ qua 3 bí quyết giúp'thời gian yêu' của hai người như ở chốn thiên đường nhé.

Biến cuộc yêu thành món quà

Đôi khi sex được sử dụng như một món hời hoặc để dụ dỗ bên kia. Hãy cố gắng biến chuyện ấy thành một món quà, một cơ hội gắn kết tuyệt vời giữa hai vợ chồng. Mặc dù tình dục không phải là điều quan trọng nhất trong hôn nhân nhưng nó là một phần không thể thiếu. Vì vậy, bất cứ ai cũng luôn muốn tìm tòi những điều mới lạ và đổi mới chuyện gối chăn để thăng hoa hơn cùng nửa kia. Vì vậy, hãy thành thạo một số bí quyết để khiến chàng bị mê hoặc, không thể rời bạn nửa bước.

Bật mí bí quyết kéo dài 'thời gian yêu' khiến chàng 'mê mệt', mang lại hạnh phúc viên mãn cho cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp chàng tự sướng

“Tự sướng” sẽ giúp tăng khả năng chịu đựng khi “lâm trận” của chàng, ngăn ngừa xuất tinh sớm. Vài giờ trước khi “yêu”, bạn có thể dùng tay hoặc miệng để chàng “lên đỉnh” trước. Khi sự phấn khích ban đầu đã được thỏa mãn, chàng chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn khi “yêu”. Bí quyết này cũng giúp bạn phát hiện ra những điểm G chàng chỉ mong bạn “chăm sóc”.

Khen chàng trong lúc ái ân

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng cần được khen ngợi để tự tin hơn trong chuyện giường chiếu. Những lời khen ngợi này là chất xúc tác để khiến đàn ông hưng phấn và tình cảm hơn. Hãy khen ngợi anh ấy từ trước khi nhập cuộc cho đến khi hai người ân ái. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về tác dụng kì diệu của những lời thì thầm ngọt ngào đó.

Bật mí bí quyết kéo dài 'thời gian yêu' khiến chàng 'mê mệt', mang lại hạnh phúc viên mãn cho cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Tôi ý tứ nhắc khéo rằng nhà mình có nhiều người, em chỉ nên bỏ khi có hai vợ chồng mình thôi thì vợ quắc mắt mắng tôi là xem nhiều phim “đen” quá nên nhìn ai cũng có vấn đề. Tôi câm bặt.

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