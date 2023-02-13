Bắt gặp vợ hai lần vào khách sạn với cấp trên, chồng chỉ để lại một món quà khiến hai người sốc đứng khi mở ra

Tâm sự 13/02/2023 17:08

Đúng trong lúc ấy, cô sững sờ đứng không vững khi nhìn thấy toàn bộ nội dung bên trong, tố cáo mối tình cay đắng.

Cặp vợ chồng sau khi kết hôn đã có với nhau 2 đứa con, một trai một gái. Hương là cô gái đỏng đảnh, ít khi làm việc, tiêu xài hoang phí nhưng Hậu vẫn hết mực yêu thương vợ.

Cuộc sống gia đình 4 người chỉ dựa vào số tiền lương ít ỏi hơn 10 triệu mỗi tháng của Hậu. Thấy vợ không có việc làm, Hậu nhờ người quen giới thiệu cho cô công việc nhẹ nhàng ở cục quản lý đô thị.

Đến cơ quan làm việc không bao lâu, Hương đã phát sinh mối quan hệ bất chính với cấp trên của mình là Tú. Sau một thời gian âm thầm theo dõi, Hậu đã bắt quả tang tại trận vợ vào khách sạn với cấp trên hơn 14 tuổi, dùng điện thoại ghi lại tất cả.

Hậu vô cùng tức giận và đau khổ khi vợ phản bội nhưng vì tình yêu gia đình quá lớn, anh lựa chọn tha thứ. Anh mời bố mẹ mình và bố mẹ vợ tới nhà làm chứng, buộc Hương viết giấy cam đoan không tái phạm trước mặt mọi người.

Bắt gặp vợ hai lần vào khách sạn với cấp trên, chồng chỉ để lại một món quà khiến hai người sốc đứng khi mở ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người chồng tưởng cuộc sống sẽ nhanh chóng êm ấm như trước kia, nhưng không Hương vẫn âm thầm qua lại với Tú mặc cho ông ta đã có gia đình.

Hậu một lần nữa lại bắt tại trận vợ cùng cấp trên vào khách sạn, định lấy điện thoại ghi hình lại sự việc nhưng không thành. Đau đớn hơn, Hương còn hết mực che chở và bảo vệ nhân tình, hai người sau đó rời khỏi khách sạn, bỏ mặc Hậu bàng hoàng ở lại.

 

Sau một đêm thức trắng, Hậu quyết định đi đến cục quản lý đô thị để nói chuyện với Tú. Đối mặt với sự chất vấn của Hậu, Tú không nhận lỗi, trái lại còn buông lời châm chọc: "Tôi ngủ với vợ anh thì đã làm sao? Vợ anh chỉ nghe lời tôi mà thôi. Con trai con gái của anh sau này cũng mang họ của tôi luôn".

Bị nhân tình của vợ chế giễu, Hậu đưa cho hắn ta một hộp nhỏ rồi bỏ đi. Đơn ly dị sau đó cũng được viết sẵn. Lúc này, Hương cũng bất ngờ tìm đến nhân tình.

Mở món đồ ra, cô vợ sốc ngất khi nhìn hình ảnh cấp trên của mình âu yếm không chỉ một mà nhiều cô gái khác. Đồng thời, tờ đơn ly dị cũng được viết sẵn

Hương đến gặp chồng nhưng bị anh nhất quyết từ chối. Cuối cùng, Hương ngậm ngùi mà không gặp được người "đầu ấp tay gối" bao năm. Năn nỉ đến cỡ nào anh cũng không tha thứ. Giờ đây, cô chỉ còn lại một mình bơ vơ, các con cũng theo anh mà dần lãng quên người mẹ.

Không còn tình cảm với chồng từ lâu, hoàn toàn có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng nhưng sự thực khi ngoại tình, người mình theo đuổi không phải lúc nào cũng đứng đắn, thậm chí đang lừa dối mình. Vợ anh sếp sau khi biết chuyện còn đánh cô ả không ra gì, buộc anh phải từ bỏ cô ta.

 

Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ

Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ

Tôi sốc đứng hình khi gặp lại người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp ấy, nhìn em lúc này mà lòng rụng rời vì điều đã làm trước đó.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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