Yêu nhau cũng đã lâu, nhiều lần tôi muốn được anh đưa về ra mắt bố mẹ nhưng anh luôn nói là ông bà rất khó tính. Chờ thời điểm thích hợp rồi đưa về ra mắt cũng chưa muộn.

Bạn trai tôi tên Quang, chúng tôi yêu nhau đến nay được 7 tháng. Ngày tỏ tình, anh tặng một chiếc điện thoại mới khiến tôi xiêu lòng ngay từ giây phút đó. Bởi chỉ có yêu thật lòng thì mới dám chi tiêu cho bạn gái như thế. Dù rất bận công việc nhưng anh luôn dành cho tôi những giây phút ngọt ngào.

Cho đến một ngày chúng tôi đang ân ái vui vẻ thì điện thoại đen đổ chuông. Anh vùng dậy chạy đến nghe rồi vội vã mặc quần áo vào và nói là sếp gọi phải đến công ty xử lý công việc gấp. Cứ mỗi lần điện thoại đen kêu lên tôi thấy nghẹt thở và biết ngay nó sẽ khiến tôi phải rời xa Quang.

Trong người Quang luôn có hai chiếc điện thoại, anh không bao giờ cho tôi tiếp cận chiếc màu đen. Anh bảo ở đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng của công việc nên không muốn ai động vào.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều ngày nay người yêu bận công việc ở cơ quan không thể về nhà nên tôi buồn chán vô cùng. Sau giờ làm việc về rảnh rỗi, tôi đi thăm cô bạn đồng nghiệp bị ốm sốt đang phải nằm trong bệnh viện.

Đang đi tìm phòng thì bất ngờ nhìn thấy Quang dìu một người phụ nữ bụng bầu khá to đi lại rất nặng nề, có lẽ sắp sinh em bé. Lúc đầu tôi rất sốc nhưng nghĩ chị ta già thế không thể là vợ của Quang mà chỉ có thể là chị gái. Tôi liền chạy đến chào chị ấy và tự giới thiệu mình là người yêu của Quang.

Nhìn thấy thái độ của bạn trai cau mày rồi liên tục hất tay ra hiệu rời đi, tôi chẳng hiểu gì cả. Còn người phụ nữ kia thì ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ quát: “Thì ra suốt những tháng tôi mang bầu, anh hú hí với cô ta ư? Tôi đã nghi ngờ rồi mà, không ngờ cô ta lại dám ra oai trước mặt tôi”.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe thấy vậy, tôi hoảng loạn nói mình không biết gì, mình bị oan, quả thật tôi không biết Quang đã có vợ. Thấy chị ta dữ dằn quá nên tôi vội chạy đi, quên cả việc thăm đồng nghiệp.

Hôm sau, tôi đang nằm khóc ở nhà thì Quang đến nói là không yêu vợ, lấy chị ta chỉ vì lỡ có bầu thôi. Quang còn than thở bị chị ta úp sọt, chị ta hơn Quang cả 1 giáp, ngày đó anh say, lại dại dột nghe lời ngon tiếng ngọt của chị ta nên mới lên giường và trót làm chị ta có bầu. Anh tính đợi đứa bé lớn một chút sẽ ly dị vợ để danh chính ngôn thuận đến với tôi.

Bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba đã quá nhục nhã rồi. Giờ lại còn phải chờ con của Quang lớn thì tôi chịu sao được. Theo mọi người bây giờ phải làm sao đây?