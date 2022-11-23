Báo 'tin vui' cho chồng sau nhiều tháng 'thả cửa' nhưng sắc mặt của anh lạnh tanh, hôm sau người yêu cũ của chồng gửi quà chúc mừng, mở ra xem mà tôi ngất xỉu tại chỗ

Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi vui mừng báo tin với chồng. Nhưng sắc mặt anh lạnh tanh, bình thản bảo: "Vợ chồng ăn ngủ với nhau thì có bầu là chuyện bình thường, có gì đáng mừng đâu".

Tôi biết chồng mình từng có một quãng thời gian rất hạnh phúc bên cạnh Vy. Nhưng 2 người họ chia tay nửa năm, tôi mới tỏ tình với chồng và được anh đồng ý. Dù là "cọc đi tìm trâu" nhưng tôi luôn tin tưởng chồng sẽ yêu mình thật lòng, chỉ cần chúng tôi có thời gian dài ở bên nhau. Và khi anh cầu hôn chỉ sau 4 tháng yêu nhau, tôi đã đồng ý ngay. Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi vui mừng báo tin với chồng. Nhưng sắc mặt anh lạnh tanh, bình thản bảo: "Vợ chồng ăn ngủ với nhau thì có bầu là chuyện bình thường, có gì đáng mừng đâu". Thái độ của anh khiến tôi hụt hẫng.

Tôi báo tin hôm trước thì sáng hôm sau, người yêu cũ của chồng đã gửi quà đến tận nhà. Lúc nhận quà, thấy không có tên người gửi, tôi đã phân vân. Vừa mở ra, nhìn những thứ bên trong mà tôi bủn rủn chân tay. Ảnh minh họa: Internet Người yêu cũ của chồng gửi tặng cho tôi những "tấm ảnh quý giá" của chồng tôi và cô ta. Hai người họ đang nằm trên giường, trạng thái thân mật với nhau. Rồi có cả tấm ảnh chồng tôi hôn lên bụng kẻ thứ ba đầy hạnh phúc.

Tôi sốc đến mức ngất xỉu. Cũng may mẹ chồng nhìn thấy nên đưa tôi vào viện kịp thời, nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tối đó, chồng đến viện thăm tôi và bị mẹ chồng nhiếc mắng một trận. Anh chỉ cúi mặt không nói gì. Sau đó tôi mới hay chồng cưới tôi chỉ vì bố mẹ anh cấm anh qua lại với người yêu cũ. Cưới tôi chẳng qua để làm hài lòng bố mẹ và có "tấm bình phong" để thuận tiện qua lại với cô ta. Rồi mẹ chồng tôi đòi đến tận nơi "vạch mặt" cô ta cho hả giận. Qua lời kể của mẹ chồng, tôi lại phát hiện thêm Vy vốn có quá khứ và tính cách không mấy tốt đẹp nên mới bị bố mẹ chồng tôi ghét cay ghét đắng. Ảnh minh họa: Internet Nhưng tôi hiểu, chồng tôi vẫn yêu Vy lắm. Tôi đau khổ quá. Làm cách nào để anh quay về với vợ con đây?

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