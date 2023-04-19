Bạn trai đòi chia tay sau lần đầu "trao thân" mãnh liệt, tôi chết lặng khi biết được lý do

Tâm sự 19/04/2023 22:12

Tôi với Luân yêu nhau được 3 năm. Sau khi ra trường, cả tôi và anh đều có công việc tốt. Trong ngày ăn mừng tháng lương đầu tiên, tôi đã đồng ý trao thân cho Luân để thỏa mãn khát khao của anh ấy bấy lâu nay.

Tôi và Luân yêu nhau được 3 năm nay, tình cảm của cả hai đều rất tốt. Trong suốt thời gian sinh viên, tình yêu của hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay và nụ hôn. Nhiều lần bạn trai muốn "vượt rào" nhưng tôi không đồng ý.

Bởi tôi rất sợ, cho một lần rồi sẽ có nhiều lần sau, để rồi lỡ có thai thì sự nghiệp sẽ tan nát hết. Người đau khổ thất vọng nhất sẽ là bố mẹ tôi, họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào con gái.

Sau khi ra trường, cả tôi và bạn trai đều có công việc tốt. Trong ngày ăn mừng tháng lương đầu tiên, tôi đã đồng ý trao thân cho Luân để thỏa mãn khát khao của anh ấy bấy lâu nay.

Bạn trai đòi chia tay sau lần đầu 'trao thân' mãnh liệt, tôi chết lặng khi biết được lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mãn nguyện sau một đêm mặn nồng, thế nhưng Luân thì không nói gì. Và ngay sau hôm đó anh ấy nhắn cho tôi tin chia tay, lý do là ngực tôi phẳng như đàn ông và cơ thể tôi không như anh ấy tưởng tượng.

Tôi quá sốc trước lời nhận xét thẳng thắn và cầu toàn của anh ấy. Tôi cũng xinh đẹp, công việc tốt, chỉ vì ngực lép mà anh ấy chối bỏ tình yêu 3 năm? Không chấp nhận khiếm khuyết trên cơ thể, tôi đã quyết đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được bộ ngực đẹp.

Sau một năm cố gắng làm việc và dành dụm tiền, cuối cùng tôi cũng có đủ tiền để đi nâng ngực. Do túi tiền có hạn nên tôi đã tìm đến cơ sở phẫu thuật chi phí thấp. Để rồi vài ngày sau khi xuất viện, tôi gặp biến chứng rất nặng, nhiễm trùng. Bố mẹ phải vay tiền để tiếp tục cứu chữa cho tôi, suốt một tháng tôi phải nghỉ việc nằm trong bệnh viện điều trị. 

Bạn trai đòi chia tay sau lần đầu 'trao thân' mãnh liệt, tôi chết lặng khi biết được lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi thật sự hối hận vì quyết định dại dột của mình. Chỉ vì những lời nhạo báng của Luân mà tôi không làm chủ được chính bản thân, hậu quả để lại thật khủng khiếp. Mỗi lần nhìn ngực mình, tôi rất hoang mang, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Tôi chỉ biết trách mình ngu dốt, còn trẻ như vậy, tại sao lại đâm đầu yêu một người đàn ông như Luân, tại sao lại vì lời chê bai của anh ta mà gây ra lỗi tai hại này. Mọi người cho tôi lời khuyên vượt qua cú sốc này với?

 

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