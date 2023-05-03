Bạn trai "chê" cô gái ăn mặc thiếu vải, cư dân mạng tức giận nói thẳng: “Hãy chia tay anh ta đi”

Tâm sự 03/05/2023 07:09

Do trời quá nóng, cô gái đã chọn cách ăn mặc thoáng mát để đi chơi nhưng người bạn trai không đồng ý và quay lại trách mắng khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Cô gái ban đầu đã đăng trên mạng xã hội Dcard của Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng vì thời tiết nóng nực mấy ngày trước nên cô đã mặc một chiếc áo vest dễ thương với áo khoác sơ mi trong suốt và quần denim, “không để lộ bụng, chỉ là vòng 1 được mở nhiều hơn”.

Tuy nhiên người bạn trai đã nói thẳng rằng: “Em mặc ít quá rồi đấy. Thật sự đây là một trang phục thiếu vải”.

Tác giả giải thích rằng cô ấy thường mặc quần áo ôm sát và không có ý định mặc gợi cảm, nhưng vì thật sự sợ nóng và thiếu tự tin về cơ thể và chân, cô ấy chỉ có thể chọn cách mặc quần áo nhẹ và mỏng hơn cho phần trên cơ thể, nếu không cô ấy sẽ đổ mồ hôi toàn thân sau chỉ 10 phút ra ngoài.

Bạn trai 'chê' cô gái ăn mặc thiếu vải, cư dân mạng tức giận nói thẳng: “Hãy chia tay anh ta đi” - Ảnh 1
Cô gái lên mạng cầu cứu sau khi bị bạn trai trách mắng về cách ăn mặc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Cô ban đầu cũng cho rằng câu nói của bạn mình không có ác ý, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không thoải mái và tò mò liệu có cách nào để điều chỉnh.

Đáp lại điều này, cư dân mạng để lại các bình luận.

 “Chỉ cần nhớ bốn từ: không liên quan đến cậu”.

“Tôi khuyên cậu không nên can thiệp vào chuyện của người khác”.

“Không sao cả, tôi nghĩ áo lửng nhỏ nên để lộ bụng ít nhất 10 cm và mặc quần ngắn cho phần dưới mới tính là gợi cảm”.

“Hãy chia tay anh ta đi, tại sao anh ta lại can thiệp vào cách bạn mặc quần áo”.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bạn của tác giả hiểu hơn về tình hình cuộc sống của cô ấy và có thể có một lý do đằng sau lời nhắc nhở.

 

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Từ khóa:   quần áo cô gái thời tiết

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