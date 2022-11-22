Bạn thân của chồng nhiều lần cố tình 'đụng chạm' vào cơ thể tôi, quyết định nói cho chồng biết thì tôi liền nhận một cái bạt tay và còn bị đổ lỗi ngược lại

Tâm sự 22/11/2022 05:01

Rốt cuộc chồng tôi coi trọng bạn bè hơn cả người đầu ấp tay gối của anh nữa...

Chồng K có một anh bạn thân tên H, hai người chơi với nhau từ những ngày còn học mẫu giáo. Trong mắt chồng K, người bạn này chẳng khác gì ruột thịt. Bởi anh nợ H một món nợ ân tình. Ngày nhỏ, chồng K từng bị đuối nước. May lúc ấy có bạn nhảy xuống cứu, nếu không có lẽ anh đã bỏ mạng ở dòng nước sâu.

Vì nghĩ mình nợ bạn nên chồng K luôn tạo điều kiện và giúp đỡ anh ta. Năm ngoái, chúng K cho H vay 1 tỷ để khởi nghiệp. Không biết anh ta kinh doanh kiểu gì nhưng sau 10 tháng thì tuyên bố phá sản. Món nợ của vợ chồng K cũng bị đắp chiếu. K biết tính chồng nên chẳng vội vã đòi tiền. Hơn nữa lúc ấy, H phải bán cả nhà để trả nợ, nếu K hỏi tiền thì chắc chắn chồng sẽ phản đối.

Hơn một tháng trước, chồng K bàn bạc: "H nó sa cơ lỡ vận, nhà cửa bán đi hết, giờ vợ cũng bỏ rồi. Anh vừa bảo nó về làm cho anh. Nó bảo đi thuê trọ nhưng anh chẳng đành lòng, nhà mình rộng, hay anh kêu nó về sống?". K nghĩ thấy cũng không có gì to tát nên đồng ý, dù sao chúng K và H cũng là mối quan hệ thân tình bao năm nay.

Thời gian đầu đến nhà K sống, H tỏ ra rất nhiệt tình và biết việc. Anh ta giúp K làm việc nhà, hôm nào về sớm sẽ nấu cơm dù nhà chúng K đã có người giúp việc. Tuy nhiên càng ngày, H càng khiến K cảm thấy thiếu tôn trọng.

Bạn thân của chồng nhiều lần cố tình 'đụng chạm' vào cơ thể tôi, quyết định nói cho chồng biết thì tôi liền nhận một cái bạt tay và còn bị đổ lỗi ngược lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vì đặc thù công việc nên chồng K thường xuyên phải đi tiếp khách đến tối muộn mới về. Nhân cơ hội đó, H liên tục tiếp cận và có những cử chỉ thái quá với K. K đã nhiều lần từ chối nhưng anh ta vẫn liên tục buông những lời thiếu đứng đắn kiểu nửa đùa nửa thật.

Hôm ấy, K quyết định nói cho chồng biết. Nghĩ vợ chồng tin tưởng nhau nên đúng là K chẳng có bằng chứng nào để thuyết phục. Thế là chồng K trừng mắt nói: "Có phải em không muốn anh giúp bạn nên mới thế không? Hay chưa lấy được 1 tỷ nên em dựng chuyện để chia rẽ anh và nó".

Bạn thân của chồng nhiều lần cố tình 'đụng chạm' vào cơ thể tôi, quyết định nói cho chồng biết thì tôi liền nhận một cái bạt tay và còn bị đổ lỗi ngược lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thấy chồng nghi ngờ mình, K đã phản ứng lại. Kết quả chúng K đã cãi nhau to, trong cơn nóng giận chồng K còn đánh vợ một cái trước khi bỏ ra ngoài. K thấy thất vọng về chồng quá. Ít nhiều chúng K cũng là vợ chồng, còn H là bạn thân nhưng suy cho cùng, anh ta chẳng là gì với gia đình K cả. Bây giờ H biết ý nên luôn tránh né K, còn K thì chẳng có cách nào để giải thích cho chồng hiểu. Có cách nào để chồng K biết bộ mặt thật của người bạn này không mọi người?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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