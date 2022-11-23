Bám theo xe của chồng, tôi choáng váng vô tình biết được sự thật đau đớn được giấu kín bấy lâu

Tâm sự 23/11/2022 04:45

Tôi không dám gọi trước cho chồng vì anh ấy sẽ không đồng ý, nên tự ý mua đồ ăn đến công ty sẽ gọi chồng xuống lấy hoặc gửi ở bảo vệ. Đến gần công ty cũng lúc trời vừa tối, chưa kịp rẽ vào thì tôi đã thấy chồng tôi lái xe từ công ty đi ra, tưởng chồng hôm nay về sớm nên tôi bám theo xe anh ấy.

Tôi năm nay 30 tuổi, ở độ tuổi này trong khi nhiều người còn đang vật lộn với mưu sinh thì tôi đã có những thứ mà nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao. Vợ chồng tôi đã sở hữu căn hộ rộng, hiện đại ở khu đô thị đắt đỏ trong trung tâm thành phố. Chúng tôi đã có một cô con gái đầu lòng xinh xắn, đáng yêu tròn 4 tuổi.

Chồng tôi là người phong thái lịch lãm, giàu tình cảm, anh ấy cũng rất tài năng khi còn trẻ đã trở thành trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn, lương thưởng rất cao. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã có những lúc khó khăn, vất vả, luôn nắm chặt tay nhau vượt qua để có được ngày hôm nay, tôi và chồng rất tin tưởng ở nhau.

Là phụ nữ, có những lúc tôi từng nghĩ, chồng mình thu nhập cao, ăn mặc bảnh bao, đi xe hơi thì rất dễ khiến người phụ nữ khác bị hấp dẫn.... Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng vợ chồng tôi yêu nhau như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện ngoại tình xảy ra.

Bám theo xe của chồng, tôi choáng váng vô tình biết được sự thật đau đớn được giấu kín bấy lâu - Ảnh 1

Nếu ai đó cho dù thân quen đến mấy gọi điện, hay chạy đến mà nói rằng chồng tôi có bồ, tôi sẽ không tin lời nói đó, giữa chồng và họ, dĩ nhiên tôi tin tưởng chồng hơn. Nhưng rồi, tôi đã sớm nhận được một cú sốc, điều không mong muốn nhất lại bất ngờ xảy ra. 

Từ đầu năm đến nay, chồng tôi rất bận, anh ấy là trưởng phòng, được giao nhiều kế hoạch, dự án, hợp đồng thúc đẩy phát triển của công ty nhận lương thưởng cao mỗi tháng, bận bịu cũng là đương nhiên rồi. Nhưng khác với trước đây, chồng luôn cố gắng hoàn thành sớm công việc để về nhà ăn cơm với vợ con. Thậm chí, lo tôi chờ cơm, vất vả nấu nướng nên mỗi lần về muộn là chồng tôi đón hai mẹ con đi ăn ở nhà hàng cho tiện.

Thấy chồng căng thẳng, mệt mỏi với công việc, chẳng biết ăn uống ra sao nên tôi cũng lo lắng lắm. Muốn động viên mà mỗi lần nhắn tin, gọi điện cho anh ấy để hỏi han ăn gì chưa, có mệt mỏi không… anh ấy còn không có thời gian để trả lời tôi. Cách đây mấy ngày, nhân tiện đi làm về tôi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố để mua đồ ăn, định qua đưa chồng ăn tối khi làm việc muộn ở công ty.

Bám theo xe của chồng, tôi choáng váng vô tình biết được sự thật đau đớn được giấu kín bấy lâu - Ảnh 2

Tôi không dám gọi trước cho chồng vì anh ấy sẽ không đồng ý, nên tự ý mua đồ ăn đến công ty sẽ gọi chồng xuống lấy hoặc gửi ở bảo vệ. Đến gần công ty cũng lúc trời vừa tối, chưa kịp rẽ vào thì tôi đã thấy chồng tôi lái xe từ công ty đi ra, tưởng chồng hôm nay về sớm nên tôi bám theo xe anh ấy. Thật kỳ lạ, anh ấy tới nơi nào đó chứ không phải về nhà. Tôi nhìn rõ chồng tôi đón một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc quyến rũ, cô ta còn ngồi ghế trước.

Tôi tiếp tục bám theo thì đã rõ, chồng tôi đưa cô kia đi ăn ở nhà hàng, sau đó cả hai lại tình tứ dẫn nhau vào khách sạn. Tôi bám theo chồng mà cảm giác từ ngạc nhiên, hụt hẫng đến bật khóc vì sốc. Tôi thấy chồng và nhân tình vào khách sạn mà không thể đánh ghen, cũng không làm rùm beng lên được vì gia đình quá hạnh phúc trong mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Tôi cứ nghĩ chồng mình bận rộn vì công việc, hóa ra bấy lâu nay anh ấy nói dối tôi để đi cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi rất đau khổ khi biết sự thật của chồng, tôi có nên khuyên chồng chia tay bồ để về với gia đình, hay thẳng thừng ly hôn kẻ phản bội?

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