Khốn khổ với lời khuyên bán nhà của bố mẹ chồng, thái độ của chồng càng khiến tôi đau đầu hơn

Suốt mấy ngày nay, bố mẹ chồng cứ gọi điện, hỏi vợ chồng tôi đã quyết định chưa để ông bà còn thu xếp chuyện sang tên sổ đỏ ở quê.

Vợ chồng tôi sống ở thành phố, vất vả lắm mới mua được căn hộ chung cư. Tôi là đầu bếp của nhà hàng nên tài nấu nướng cũng thuộc dạng đỉnh. Thế nên mỗi khi nhà chồng có tiệc tùng, tôi luôn là người nhận cuộc gọi từ mẹ chồng đầu tiên. Vào ngày Chủ Nhật tuần trước, mẹ chồng gọi điện, bảo tôi thu xếp công việc để về quê lo giỗ ông nội chồng. Đây là đám giỗ lớn nhất trong năm, dòng họ đều tụ họp về nhà từ đường nên bà muốn chúng tôi ở lại quê 2 ngày để có thời gian hỏi han, trò chuyện với họ hàng.

Tôi đành phải xin nghỉ làm ở nhà hàng để lên thực đơn, mua sắm những nguyên liệu cần thiết rồi cùng chồng con về quê. Tôi chỉ không ngờ, chuyến về quê lần này lại khiến tôi khốn khổ, phải suy tính đủ đường. Dù một mình lo 5 mâm cỗ nhưng tôi vẫn làm chu toàn. Khi dọn ăn, ai cũng khen tay nghề nấu nướng của tôi rất ngon. Có những món mà mọi người cũng mới được ăn lần đầu và họ khen ngợi tôi tới tấp. Một vài người họ hàng còn khuyên tôi nên mở dịch vụ nấu tiệc cưới hỏi, chắc chắn sẽ đắt khách. Tôi cười cho qua bởi trong suy nghĩ, chưa bao giờ tôi có ý định bỏ phố về quê.

Vậy mà tối đó, bố mẹ chồng lại nhắc lại chuyện về quê mở dịch vụ nấu tiệc. Mẹ chồng khuyên tôi nên bán căn hộ chung cư đó đi, về quê, ông bà sẽ cho chúng tôi một mảnh đất rộng để xây nhà và mở dịch vụ tiệc cưới. Số tiền bán chung cư thì cứ dùng làm tiền khởi nghiệp làm ăn chứ ông bà cũng không đụng tới. Tôi cười giả lả và lấy lý do hai con còn học ở thành phố nên không tiện về quê. Bố chồng lại nói một câu: "Nếu giỏi thì học ở đâu cũng giỏi". Tôi cứng họng. Suốt mấy ngày nay, bố mẹ chồng cứ gọi điện, hỏi vợ chồng tôi đã quyết định chưa để ông bà còn thu xếp chuyện sang tên sổ đỏ ở quê. Chồng tôi cũng xiêu lòng vì anh muốn ở gần bố mẹ và tự do kinh doanh. Nhưng tôi lại lo lắng rất nhiều điều. Chẳng may kinh doanh không thành công thì vợ chồng tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Mà lúc đó, xin việc lại sẽ rất khó khăn, trong khi bây giờ tôi đã là bếp trưởng ở nhà hàng, một vị trí mà bao người ao ước. Tôi khó nghĩ quá. Nên quyết định như thế nào đây?

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