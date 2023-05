Khốn khổ với lời khuyên bán nhà của bố mẹ chồng, thái độ của chồng càng khiến tôi đau đầu hơn

Vậy mà tối đó, bố mẹ chồng lại nhắc lại chuyện về quê mở dịch vụ nấu tiệc. Mẹ chồng khuyên tôi nên bán căn hộ chung cư đó đi, về quê, ông bà sẽ cho chúng tôi một mảnh đất rộng để xây nhà và mở dịch vụ tiệc cưới. Số tiền bán chung cư thì cứ dùng làm tiền khởi nghiệp làm ăn chứ ông bà cũng không đụng tới.

Tôi cười giả lả và lấy lý do hai con còn học ở thành phố nên không tiện về quê. Bố chồng lại nói một câu: "Nếu giỏi thì học ở đâu cũng giỏi". Tôi cứng họng. Suốt mấy ngày nay, bố mẹ chồng cứ gọi điện, hỏi vợ chồng tôi đã quyết định chưa để ông bà còn thu xếp chuyện sang tên sổ đỏ ở quê. Chồng tôi cũng xiêu lòng vì anh muốn ở gần bố mẹ và tự do kinh doanh. Nhưng tôi lại lo lắng rất nhiều điều. Chẳng may kinh doanh không thành công thì vợ chồng tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Mà lúc đó, xin việc lại sẽ rất khó khăn, trong khi bây giờ tôi đã là bếp trưởng ở nhà hàng, một vị trí mà bao người ao ước. Tôi khó nghĩ quá. Nên quyết định như thế nào đây?