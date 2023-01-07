Những chuyến công tác trước vợ tôi có như thế đâu, hôm nào cũng nói chuyện với tôi tận khuya, thậm chí tôi muốn cúp máy trước cô ấy còn không cho. Vậy mà giờ cô ấy lại như thế khiến tôi không khỏi sinh nghi. Cảm giác kỳ lạ này tiếp tục kéo dài cho đến khi vợ tôi đi công tác về, tôi mới nhận ra thực sự vợ có điều gì giấu giếm tôi ở đây.

Tôi không thể hiểu nổi vợ tôi đang làm gì gần đây nữa. Cách đây một thời gian, vợ tôi đi công tác theo sự sắp xếp của công ty. Trong thời gian vợ đi công tác, tôi cảm thấy cô ấy có gì đó hơi lạ, đêm nào gọi cho tôi cô ấy cũng kêu mệt, nói chuyện dăm ba câu đã đòi cúp máy để đi ngủ.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, tôi không có bằng chứng gì cả. Để làm rõ sự việc, tôi đã lén lút lục lọi điện thoại và túi xách của vợ khi cô ấy ngủ say. Không ngờ, tôi lại tìm thấy một xấp hóa đơn trong túi xách của vợ tôi. Tôi cẩn thận xem từng tờ hóa đơn một.

Hầu như đêm nào đi ngủ vợ tôi cũng nằm mơ, có khi cô ấy còn rên rỉ: “Thoái mái quá!”. Tại sao vợ lại thốt ra câu kỳ lạ như vậy trong giấc mơ chứ? Chẳng nhẽ nào vợ ngoại tình sau lưng tôi và từng lên giường với ai đó, khi hai người “ân ái” cô ấy đã nói ra câu đó rồi giờ ngủ cũng nằm mơ thấy “cảnh xuân”?

Không đọc thì không biết, đọc xong tôi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Số hóa đơn này được xuất ra khi vợ tôi đi công tác, tổng hóa đơn lên tới gần 4 triệu đồng và đáng nói thời gian ghi trên đó phần lớn là gần 11 giờ tối.

Tôi nhớ thời gian đó, cứ 8 rưỡi 9 giờ kém là cô ấy bảo đi ngủ, thì lẽ ra khoảng 11 giờ tối cô ấy phải đang nghỉ ngơi chứ sao lại có đống hóa đơn này. Vì vậy, tôi đã đánh thức vợ dậy, muốn cô ấy cho tôi một lời giải thích.

- Em giải thích đi, tại sao lại có đống hóa đơn này? Chẳng phải em luôn kêu mệt cần đi ngủ sớm ư?

- Chẳng qua trong chuyến công tác, công ty em có cho vài phiếu giảm giá dịch vụ massage nên em mới tới đấy để thư giãn đầu óc thôi mà. Em sợ anh không cho em đi nên em mới phải nói dối như vậy. Mà em đi massage để thư giãn chứ có lén lút hẹn hò với ai đâu mà anh làm quá lên vậy? Người ta cho vợ đi làm đẹp, đi spa còn anh lại tiếc tiền với em.

Thực ra tôi và vợ vẫn đang ở nhà thuê, chúng tôi đang tích cóp để mua nhà nên khi thấy vợ không suy nghĩ bỏ một khoản tiền lớn như vậy để đi massage tôi rất khó chịu. Số tiền đó cũng bằng 1/4 tháng lương của cô ấy rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Tôi không nói, cô ấy cứ lén lút đi nữa thì khéo khi hết cả tháng lương ấy chứ.

Vì vấn đề này mà tôi và vợ đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Vợ cho rằng cô ấy đi công tác mệt mỏi, thư giãn một chút là việc hợp tình hợp lý, còn tôi nghĩ việc đó thật lãng phí tiền của, về nhà ngâm chân bằng nước ấm cũng thoải mái đấy thôi, cần gì phải tốn tiền triệu ra tiệm massage làm gì cơ chứ.

Vợ chồng không thống nhất được quan điểm, trong cơn tức giận vợ tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm. Từ đó đến nay đã một tuần rồi mà cô ấy vẫn chưa liên lạc lại với tôi. Tôi rất hoang mang, không biết liệu tôi có làm gì sai không nữa nhưng thực sự là lâu nay tôi chi tiêu rất tiết kiệm, chưa bao giờ dám tiêu xài cho bản thân mình cả. Vậy mà vợ lại đi massage, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc đó nữa. Giờ tôi phải làm sao đây để vợ về nhà và hiểu ra vấn đề, hay tôi lại xuống nước xin lỗi vợ trước?