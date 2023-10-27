Đang tự ti về “cậu nhỏ” quá ngắn, đàn ông vẫn có thể khiến chị em mê mệt nhờ 5 tư thế này khi lao vào cuộc “yêu”

May mắn thay, hầu hết phụ nữ sẽ nói rằng kích thước không quan trọng trong chuyện chăn gối. Nhưng bất chấp sự yên tâm, việc tìm ra tư thế quan hệ tình dục phù hợp vẫn khá khó khăn .

Không có gì ngạc nhiên khi một số chàng trai cảm thấy lo lắng về kích thước “cậu nhỏ” của mình.

Vì vậy, nếu bạn muốn mang lại cho cô ấy cảm giác hồi hộp trong cuộc sống vào tối nay, thì đây là năm tư thế quan hệ đáng kinh ngạc mà bạn nên thử dành cho những chàng trai có dương vật nhỏ hơn.

Có nhiều kỹ thuật táo bạo vẫn hứa hẹn đem lại khoái cảm mãnh liệt trong phòng ngủ nếu bạn không đạt yêu cầu về kích thước. Một số động tác thậm chí có thể chạm tới điểm G.

Tư thế quan hệ nữ cao bồi nghiêng (pole position)

Tư thế quan hệ tình dục này nhằm mục đích tăng thêm inch trong phòng ngủ. Nó sẽ khiến hông của bạn hạ xuống nhiều hơn một chút so với tư thế cowgirl bình thường và giúp bạn thâm nhập sâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để vào vị trí, hãy ngồi trên thành ghế dài và để đối tác của bạn trèo lên trên bạn. Nhưng hãy đảm bảo rằng chân của cô ấy hướng về bên phải hoặc bên trái chứ không phải thẳng.

Tư thế nữ ngồi trên – cao bồi ngược nâng cao (Elevated Reverse Cowgirl)

Kỹ thuật táo bạo này là hoàn hảo để thâm nhập sâu và hứa hẹn mang lại các cảm giác đa dạng. Bắt đầu bằng cách vào tư thế cao bồi nhưng thay vào đó hãy để cô ấy đối mặt với đôi chân của bạn.

Sau đó, để tối đa hóa khả năng thâm nhập, hãy thêm một chiếc gối dưới hông. Với tư thế quan hệ này, nó cũng cho phép bạn rảnh tay để có thể vuốt ve các vùng gợi cảm khác của cô ấy.

Tư thế nữ siêu nhân (The Flatiron)

Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, tư thế nữ siêu nhân sẽ tạo ra ma sát lớn hơn trên thành âm đạo. Khi cô ấy kẹp chặt hai chân lại, cả hai bạn cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ hơn.

Để thực hiện động tác này, yêu cầu đối tác nằm nằm sấp với hai chân chặt chẽ kề nhau. Sau đó, đặt một cái gối dưới xương chậu của cô ấy để hỗ trợ việc xâm nhập. Bạn sẽ nằm ngửa khi đi vào cô ấy từ phía sau.

Tư thế truyền giáo qua hậu môn (Missionary anal)

Đối với kỹ thuật này, hãy đảm bảo bạn bắt đầu với một chút màn dạo đầu và dầu bôi trơn. Sau đó, yêu cầu người yêu của bạn nâng phần mông của cô ấy lên, thêm một chiếc gối nếu cần và cùng nhau di chuyển để tìm ra góc đưa vào phù hợp.

Tư thế quan hệ úp sò (Seashell)

Tư thế úp sò có tác dụng tốt vì nó cho phép tiếp xúc siêu gần. Nó cũng cho phép bạn xoa bóp hoặc di chuyển theo chuyển động tròn, thay vì lực đẩy.

Bắt đầu tư thế với đối tác của bạn nằm ngửa với xương chậu hướng lên và hai chân hướng về phía vai cô ấy. Hãy chắc chắn rằng bạn trải chúng ra theo hình chữ V và sau đó thâm nhập vào cô ấy.