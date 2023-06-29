Đang nằm ngủ trong vòng tay chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ, tỉnh dậy sáng sớm, tôi làm ngay điều này để hóa giải

Tâm sự 29/06/2023 23:12

Lòng tôi bỗng xao xuyến lạ kì, lại nhớ những câu nói của người yêu cũ. Tôi không ngờ mình đã làm điều này...

Sang là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Nhưng mối tình sinh viên ngày đó có một cái kết buồn. Tôi và anh làm ở hai nơi khác nhau. Chúng tôi cãi vã thường xuyên vì những vấn đề nhỏ nhặt, cùng áp lực của sinh viên mới ra trường. Vì một hiểu lầm nhỏ, tôi quyết định chia tay trong im lặng. Tôi nghĩ rằng anh phản bội tôi nên chủ động cắt đứt hết mọi liên lạc với người cũ.

Sau khi ra trường 3 năm thì quen chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, vững vàng với sự nghiệp ổn định. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về một nhà. Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có tiếng con trẻ hạnh phúc. Những chuyện về người yêu cũ tôi đã không còn nhớ tới nữa.

Đang nằm ngủ trong vòng tay chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ, tỉnh dậy sáng sớm, tôi làm ngay điều này để hóa giải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ trong một lần hẹn gặp bạn bè, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh trông vẫn chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn dáng vẻ điển trai thư sinh. Tôi vừa nhìn thấy anh thì giật mình nhớ lại đoạn ký ức cũ, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc kì lạ. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

 

Tôi kể Sang nghe về gia đình nhỏ của mình, về người chồng yêu thương tôi và con gái xinh xắn đáng yêu. Sang im lặng nghe tôi kể, mặt không biến sắc. Sau đó, tôi nghe anh nói một câu:

“Em có hiện tại hạnh phúc, chỉ có anh vẫn ở lại quá khứ của chúng ta ngày đó”.

Nói xong câu đó, Sang rời đi mất. Tôi lặng người ngồi im, chẳng nhìn theo anh, cũng không đuổi theo. Sau đó tôi nghe bạn bè nói sau khi tôi rời đi thì Sang cũng chưa từng yêu ai, anh ấy vẫn nghĩ sẽ có ngày tìm được tôi để giải thích.

Đang nằm ngủ trong vòng tay chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ, tỉnh dậy sáng sớm, tôi làm ngay điều này để hóa giải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tôi thấy có lỗi với Sang vì khi rời đi không nói một lời dứt khoát, để anh ấy lỡ dở nhiều thời gian vì tôi. Thay vì nói là còn tình cảm với anh, thì tôi thấy tội cho anh hơn.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, hôn chồng trước khi anh rời đi. Cứ ngỡ như đêm qua tôi đã có một giấc mơ về tháng năm cũ. Giờ tôi lại sống cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình. Chuyện đã qua không thể trở lại, chỉ có bài học để tôi phải sống tốt hơn.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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