Đang hí hửng với gói socola được chồng tặng nhân dịp valentine, bước vào phòng tắm nghe tiếng anh nói chuyện, tôi cay đắng biết được sự thật về gói bánh kia

Tâm sự 13/02/2023 07:08

Cho đến cái ngày trọng đại, ngày Valentine, tôi hí hửng vì chồng lúc nào cũng yêu chiều và không quên quà cho vợ, đang ăn miếng socola ngọt ngào chính tay chồng tặng.

Tất cả bây giờ đối với tôi đều giống như một giấc mơ. Tôi vốn không tin mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy và từng thương cảm cho số phận của những người phụ nữ bị chồng thờ ơ, lừa dối. Chỉ là bây giờ, người phụ nữ ấy lại chính là tôi, tôi thương hại chính mình.

Hơn 3 năm làm vợ làm chồng, tình cảm của chúng tôi vô cùng ngọt ngào. Anh chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi buồn. Anh luôn cho tôi cảm giác yên tâm, cảm giác tin tưởng chồng tuyệt đối. Đúng là lòng dạ đàn bà. Đàn bà khó đoán nhưng đàn bà cũng nhẹ dạ cả tin. Họ luôn bị những lời đường mật của đàn ông làm cho mờ mắt. Ngay cả khi họ chứng kiến cảnh tượng không hay thì cũng bị những lời xin lỗi, giải thích ỉ ôi làm cho mụ mị. Tôi cũng đã từng như vậy khi quá tin chồng mình để rồi ai đó đồn anh có bồ, tôi còn mắng người ta là chia rẽ hạnh phúc gia đình của tôi.

Cho đến cái ngày trọng đại, ngày Valentine, tôi hí hửng vì chồng lúc nào cũng yêu chiều và không quên quà cho vợ, đang ăn miếng socola ngọt ngào chính tay chồng tặng cùng bó hoa và tận hưởng những lời lãng mạn ngọt ngào thì tôi nghe được cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai. Anh nói chuyện trong nhà tắm và nghĩ tôi đang ở trên phòng nên hả hê kể lể chuyện vợ chồng rồi tha hồ gạ gẫm cô bồ.

Đang hí hửng với gói socola được chồng tặng nhân dịp valentine, bước vào phòng tắm nghe tiếng anh nói chuyện, tôi cay đắng biết được sự thật về gói bánh kia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chua chát thay mối tình mấy năm và cuộc hôn nhân 3 năm của tôi và anh lại bị anh mang ra làm trò đùa và sỉ nhục. Anh hí hửng: “Cảm ơn món quà của em nhé, socola em tặng anh rất thích nhưng anh không ăn được socola. Anh sợ béo rồi em sẽ chê anh, rồi ai ôm anh nữa đây. Anh cho cô vợ già của anh ăn rồi, cô ta thích lắm còn tưởng anh lãng mạn tặng cơ chứ. Đang tận hưởng ở trên phòng kia kìa, đúng là em vẫn tâm lý nhất, khiến anh chẳng phải tốn thời gian đi chọn socola. Ngày mai anh sẽ đền em hậu valentine nhé, yêu em!”.

Những câu nói của chồng thật ghê tởm, nghe như sét đánh bên tai. Tôi thật sự choáng váng, choáng đến mức suýt ngất giữa nhà. Tôi không thể nào tin được người đàn ông tôi yêu và trân trọng, tôn thờ hết mực lại làm điều tồi tệ với vợ của mình, lại có thể vì cô bồ mà xúc phạm vợ như thế. Anh gọi tôi là vợ già, hóa ra tôi hơn anh 1 tuổi là cái tội và giờ anh mang điều đó ra để chế giễu tôi.

Hơn 3 năm làm vợ chồng, mấy năm yêu nhau không đủ để anh yêu thương và trân trọng những gì tôi đã làm cho anh? Tôi làm gì sai để anh ngoại tình. Đã ngoại tình còn trơ trẽn chửi bới, xúc phạm vợ con. Anh có tư cách không. Thật tiếc, thật đau khổ khi tôi đã ăn miếng socola tưởng là của anh tặng một cách đầy ngọt ngào. Bây giờ tôi chỉ muốn móc học, nôn nó ra nhưng không thể nào được. Cứ vào nhà vệ sinh rồi khóc, rồi phục ở bồn cầu để mong nôn hết miếng ăn dơ bẩn ấy của gã chồng bội bạc. Nước mắt đắng cay, sự nhục nhã ê chề vì cảm thấy danh dự của mình bị vấy bẩn còn đau khổ gấp nghìn lần nỗi đau bị anh phản bội.

Tôi đã viết đơn ly hôn, không do dự một phút. Tôi không muốn tiếp tục chịu sự nhục nhã này và những gì anh nói với cô ả kia đã quá đủ để chúng tôi chấm dứt tại đây. Một gã chồng như anh đâu xứng đáng ở bên cạnh tôi. Một người đàn ông mạt hạng sẽ xứng đáng với kẻ mạt hạng như ả nhân tình của anh mà thôi. Cả hai bọn họ lại có thể chế giễu cười đùa trên niềm vui hạnh phúc của người một cách hả hê như vậy thì thật là đáng khinh bỉ và coi thường. Chấm dứt khi chưa quá muộn, chấm dứt sớm càng đỡ mất thời gian… đó cách mà tôi lựa chọn để kết thúc cuộc hôn nhân mà ai cũng nghĩ trong mơ này.

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